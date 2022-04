Älä unohda hyödyntää rahanarvoista etua – verottaja muistuttaa tärkeistä päivämääristä

Kaikkien palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyt veroilmoitukset ovat OmaVerossa. Postitse veroilmoitukset tulevat huhtikuun lopulla niille, joilla ei ole Suomi.fi-viestit käytössä.

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat saapuneet OmaVeroon, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Veroilmoitukset pitää korjata ja täydentää omassa veroilmoituksessa näkyvään päivämäärään mennessä. Palkan- ja eläkkeensaajien veroilmoitusten määräpäivät ovat 10.5., 17.5. ja 24.5.

Koronapandemian alettua moni työntekijä alkoi tehdä etätöitä, ja niitä tehtiin paljon myös viime vuonna. Mikäli on tehnyt yli puolet viime vuoden työpäivistään etänä, voi tehdä kaavamaisen 920 euron työhuonevähennyksen, verottaja muistuttaa.

Esitäytetty veroilmoitus pitää aina tarkistaa, johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.

− Esitäytetyltä veroilmoitukselta pitää tarkistaa, että sille merkityt tulot ja vähennykset ovat oikein. Viime vuonna koronan vuoksi sekä etä- että läsnätöitä tehneillä voi olla korjattavaa erityisesti kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa sekä työhuonevähennyksessä, Tuunala sanoo.

− Jos on joutunut joukkoliikenteessä käyttämään työmatkoilla kasvomaskia ja on ostanut maskit itse, myös niiden kustannukset voi edelleen vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisinä matkakuluina. Maskivähennyksen määrä on kaksi euroa matkapäivältä.

Monet ovat teettäneet myös kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Viime vuodelta kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä voi vähentää maksimissaan 2 250 euroa henkilöltä.

− Nyt ilmoitetaan vähennyksiä vuonna 2021 tehdystä työstä. Kotitalousvähennyksen tilapäinen korotus astui voimaan vasta tämän vuoden alussa, joten suuremman vähennyksen voi tehdä vasta vuoden päästä vuonna 2022 teetetystä työstä.

Verohallinnon mukaan viime vuonna suosituin verovähennys oli ilmoittajien määrällä mitattuna kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Toiseksi suosituin oli tulonhankkimismenot, jossa ilmoittajien määrä nousi jopa 170 prosenttia vuodesta 2019. Kasvun syynä oli etätöiden roima lisääntyminen.

Kolmanneksi suosituin vähennys oli kotitalousvähennys.

Euromäärillä mitattuna kotitalousvähennys oli merkittävämpi kuin tulonhankkimismenot.