Baltian markkinoille tulee nyt Latviaan varastoitua kaasua.

Baltian maat lopettavat venäläisen maakaasun tuonnin, kertoi Latviassa kaasun varastoinnista ja siirrosta vastaavan Conexus Baltic Grid -yhtiön toimitusjohtaja Uldis Bariss Latvian radiolle. Barissin mukaan venäläistä maakaasua ei ole huhtikuun alun jälkeen toimitettu Latviaan, Viroon ja Liettuaan.

Päätöksen taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Toimitusjohtaja kertoi radiokanavalle viimeaikaisten tapahtumien osoittavan selvästi, että venäläisiin toimituksiin ei voi enää luottaa. Hän sanoo, että Baltian markkinoille tulee nyt Latviassa maan alle varastoitua kaasua.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda painotti Twitterissä, että jos Liettua pystyy irtautumaan venäläisestä kaasusta, myös muu Eurooppa voi tehdä samoin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt hyödyntämään maansa asemaa energiatoimittajana. Kun hyökkäyssodan vuoksi asetetut ennennäkemättömät pakotteet kurjistavat Venäjän taloutta, Putin on varoittanut EU-jäsenmaita, että niiden on perustettava ruplatilit maksaakseen venäläisestä kaasusta. Torstaina hän sanoi, että toimitukset keskeytetään, jos maksuja ei suoriteta ruplissa.

Yhdysvallat on kieltänyt kaasun ja öljyn tuonnin Venäjältä. EU on kuitenkin jatkanut toimituksia. Unionin kaasusta noin 40 prosenttia oli viime vuonna peräisin Venäjältä.

