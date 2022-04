Kommentti: Koronakriisin sankarit jäivät palkitsematta – nyt on oikea aika lopettaa korupuheet ja maksaa hoitajille

Kun koronakriisi on kaikilla tuoreessa muistissa, tämä on hoitajille juuri oikea aika vaatia parempaa kompensaatiota työstään, kirjoittaa toimittaja Niko Karvanen.

”Iltavuoron jälkeen kiire tuntuu koko kehossa ja valvottaa yön. Viimeisin vuoro kertautuu mielessä, unohdinko sittenkin jotakin. Tunti tunnilta lyhenee lepoaika, kohta täytyy olla taas terävänä raportilla.”

Näin kirjoittaa Hoitajan päiväkirja -blogia pitävä Taija Purola hoitotyön karusta arjesta, jossa äärimmilleen tehostetuissa yksiköissä kiire on enemmän sääntö kuin poikkeus ja virheet voivat johtaa ihmishenkien menetykseen. Yölläkään ei saa lepoa, kun edellinen vuoro pyörii kertauksena unissa.

Hoitajien vastuu on valtava, mikä ei kuitenkaan näy palkkakuitissa. Lähi- ja perushoitajien liitto Superin mukaan alan keskiansio ennen veroja on noin 2 200 euroa ilman lisiä. Sairaanhoitajat puolestaan tienaavat Suomessa OECD:n mukaan noin tonnin enemmän.

Kyseisistä summista tietenkin vähennetään verot, maksetaan vuokrat tai asuntolainan erät ja perheellisillä lasten kulut. Usein ollaan tilanteessa, jossa moni voi joutua työstressin rinnalla miettimään, riittääkö raha ruokaan. Jonka hinta vielä nousee.

Vaadittujen palkkapyyntöjen jäätyä sovintoesityksissä haaveeksi sairaanhoitajien ammattiliitto Tehy sekä Super aloittivat perjantaina kahden viikon lakon, joka kattaa 25 000 hoitajaa kuudessa eri sairaanhoitopiirissä.

Jo oli aikakin.

Lakon ensimmäisen vaiheen nytkähdettyä käyntiin moni on kyseenalaistanut ajankohdan. Koronarajoituksien poistumisesta huolimatta sairaaloissa on yhä lukuisia koronapotilaita ja hoitojonot ovat pitkiä.

Tässä välissä on hyvä muistuttaa työntekijöiden vahvimman vaikuttamiskeinon perusolemuksesta: lakkojen kuuluu hankaloittaa työnantajan toimintaa.

Tietenkin toivon, että potilaita ei kuolisi lakon vuoksi. Luotan suojelutyön pykälien takaavan, että hoitajia on tarpeellinen määrä töissä, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. Hoitajaliitoilta ja sairaanhoitopiireiltä tulee kultakin värittynyttä tietoa lakon aikaisesta työvoimatilanteesta, ja totuus on varmasti jossain näiden välillä.

Itse kuitenkin uskon hoitajaliittojen väitteet siitä, että myös työrauhan vallitessa joillakin työpaikoilla on ollut hoitajavajetta kriittisissä toiminnoissa, minkä ei ole kuitenkaan katsottu vaarantavan potilasturvallisuutta.

Kun puhutaan ihmisten terveyden parissa työskentelevistä, kaikkien hyväksymää ”oikeaa aikaa” hoitajien lakolle ei tule koskaan. Koronakriisin aikanaan laantuessa syöpäpotilaita, Suomen vanhenevaa väestöä ja muita perussairaita löytyy aina hoidettavaksi.

Osa hoitajien lakkoon kriittisesti suhtautuvista on käsittämättömästi vedonnut, että hoitajat eivät saisi lakkoilla Ukrainan sodan vuoksi. Slava Ukraini, mutta eturintaman ukrainalaissotilaita tai pommituksissa haavoittuneita siviilejä ei tietääkseni kuljeteta Suomen kamaralle hoitoon.

Koronan ensimmäisinä kuukausina etätöihin suunnannut kansanosa tsemppasi sairaanhoitajia, jotka sonnustautuivat suojavarusteisiin ja taistelivat ympäripyöreitä päiviä koronapotilaiden hengissä pitämiseksi. Finlandiatalo värjättiin siniseksi, ja surullisen kuuluisia, itse tulostettavia kiitoskortteja jaettiin, mutta rahallista kompensaatiota ei kuulunut.

Hoitajat pitivät lakkomielenosoituksen Oulussa.

Tämän vuoksi juuri nyt, kun koronakriisi on kaikilla tuoreessa muistissa, on juuri oikea aika hoitajien vaatia parempaa kompensaatiota työstään. Seuraavan kriisin iskiessä päälle on helppo unohtaa edellinen.

Tästä merkkinä kolmen vuoden takainen kohun aiheuttanut vanhustenhoidon kriisi, joka ratkottiin poliittisesti kirjaamalla lakiin hoitajamitoitukselle minimimäärä jokaista hoidettavaa kohden. Kriisin juurisyihin eli matalaan palkkaan, työn kuormitukseen ja alalta pois lähtevien suureen määrään tämä kirjaus ei tuonut kuitenkaan ratkaisua.

Työterveyslaitoksen tuoreimman kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2021 kyselyyn vastanneista 8 000 hoitajasta lähes joka viides koki stressiä töistä ja liki joka toinen koki, että aika ei riitä töiden tekemiseen. Kaupan päälle voi lisätä pelon koronaan sairastumisesta.

Puolisoni paiski lähihoitajana hommia kotihoidossa liki kymmenen vuoden ajan ja arkitodellisuutta oli, että työpäivät olivat kiireen sävyttämiä: ruokailu tapahtui autossa ja yksi budjetoitua pidempi käynti tarkoitti, että jokaisesta seuraavasta paikasta oltiin jo myöhässä.

Jokainen tavalliselle työläiselle taukoa tarjoava juhlapyhä on monille hoitajille työpäivä siinä missä muutkin, sillä vanhukset kaipaavat lääkkeitä ja sairaat hoitoa myös joulun tai juhannuksen aikana. Pyhälisät ovat ironista kyllä monelle hoitajalle keino, jolla perusansiot saadaan riittämään arjen menoihin.

Parempien ansioiden ja vähemmän kuormittavan työn perässä moni vaihtaa alaa. Tehyn Pirkanmaan ammattiosaston puheenjohtaja Leena Saarela kertoi Ylelle, kuinka alaa vaihtavia on koko ajan yhä enemmän, kun ”pakkotahtinen työskentely, jatkuva kiire ja tunne siitä, ettei pysty tekemään työtään hyvin” kuormittavat hoitajia yli sietokyvyn.

Sairaanhoitajat ovat koronakriisin aikana tottuneet entistä kiireisempään arkeen.

Motivaation tai intohimon puutetta hoitajilla ei kuitenkaan ole, sillä Työterveys­laitoksen kyselyn mukaan työhönsä panosti hyvin paljon tai paljon jopa 88 prosenttia vastanneista.

– Jos palkka olisi sen 3 000 euroa, en miettisi alan vaihtoa ollenkaan, kertoi muutaman vuoden puolestaan lähihoitajana työskennellyt Taloussanomien kyselyssä.

Toivotan onnea matkaan aiemmin mainitun hoitajamitoituksen toteuttamiseen alalla, jolla jo nuoret tekijät uupuvat ja hakevat parempaa palkkaa muilta aloilta. Vaikka työperäinen maahanmuutto vajetta paikkaisi, heillekin soisi maksettavan siedettävää palkkaa.

Hoitajaliittojen vaatimus nostaa seuraavan viiden vuoden ajan alan palkkoja 3,6 prosenttia enemmän kuin muilla aloilla tulee olemaan hankala toteuttaa monista syistä.

Työmarkkinapöydissä kiistaa tuskin ratkaistaan, sillä, kuten Helsingin Sanomissa analysoitiin, valtakunnansovittelija ei voi esittää muita aloja suurempia palkankorotuksia ja Kuntatyönantajat eivät sellaista voi julkiselle sektorille ilman poliitikkojen hyväksyntää vaatia.

En ole valtiontalouden asiantuntija, joten en osaa sanoa, miten palkkakiista ratkaistaan tai mistä valtio rahat kaivaa. Henkilökohtaisesti olisin esimerkiksi valmis maksamaan enemmän veroja palkkojen rahoittamiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin pitänyt ääntä naisvaltaisten alojen alhaisemmista palkoista. Nyt kriiseissä marinoituneen pääministerin hallituksella on kirjaimellisesti tuhannen taalan paikka palkita yhden kriisin sankareita.