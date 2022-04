Kevään tullessa myös mökkikauppa vilkastuu. Ainakin vanhaa mökkiä ostaessa on syytä antaa tarkastus alan ammattilaiselle.

Katon kunto on yksi mökkiostajan tarkistuskohde.

Moni suomalainen kesämökki on peräisin 1960–1980-luvuilta, jolloin rakentamisen valvonta oli nykyistä höllempää.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen osti vaimonsa kanssa kesämökin vuonna 1994. Talon rakentanut insinööri oli tehnyt sen taitavasti rintamamiestalojen kultakaudella vuonna 1957. Ongelmat paljastuivat vasta vuonna 2008, kun mökin julkisivua peruskorjattiin.

– Kävi ilmi, että järven puolella ikkunanpellitys oli tehty huonosti ja seinää piiskaava sade meni rakenteisiin, Rantanen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

MT:n mukaan seinän aukaisu paljasti, että runkopuut olivat lahot ja purueriste vettynyt. Remontin ylimääräinen hintalappu oli 10 000–15 000 euroa.

Tämän takia vanhaa kesämökkiä ostaessa on syytä käydä läpi ainakin muutama kohde. Esimerkiksi katon kautta vuotava vesi pääsee helposti rakenteisiin ja aiheuttaa nopeasti suuria vahinkoja.

Perustuksetkin on syytä tarkistaa. 1980-luvulla yleistyivät maanvaraiset laatat myös asuintiloissa, ja niissä voi muhia ongelmia. Myös seinärakenteet on usein tarkastettava. Hirsi on turvallisin, sen sijaan tolpparunkoisten talojen eristeet ovat alttiita kosteusvaurioille.