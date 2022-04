Nyt puhuvat lakkoon menneet hoitajat: ”Jaksaminen on viety äärimmilleen”

Hoitajien kommenttien mukaan lakon taustalla on heikon palkan lisäksi myös kyllästyminen työpaineisiin, jotka johtuvat lisääntyneestä kiireestä ja alimiehityksestä.

Tänään alkaneeseen hoitajalakkoon osallistuvat näkevät kunnon palkankorotukset yhtenä ratkaisuna alaa vaivanneisiin ongelmiin.

Ammattiliittojen Superin ja Tehyn mukaan palkankorotuksilla saataisiin korjattua myös hoitajapulaa, joka näkyy alan työpaineissa.

Tämä tuli ilmi myös Taloussanomille lähetetyissä työntekijöiden kommenteissa.

”Tiedättekö miltä tuntuu tehdä tätä työtä pienellä palkalla, miettien että jossain paperitehtailla toiset tienaa 1–2 tonnia enemmän istuen valvomossa ja saaden pitkiä vapaita?”

Viime aikojen työvoimatutkimuksissa on tullut hyvin esille, että pulaa on juuri lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Tästä kertovat myös kentältä tulevat viestit.

”Kesällä sairaanhoitajavajetta paikataan jopa teholla lähihoitajilla, joilla ei ole suonensisäisiin lääkkeisiin oikeuksia”.

Lähivuosina tilanne voi vielä pahentua, kun hoitajien eläköityminen vauhdittuu. Samaan aikaan alan koulutuksessa aloituspaikkoja voi jäädä tyhjäksi.

Myös heikot työolot, jotka tulevat usein esiin ammattiliittojen kyselyissä, keräsivät kommentteja.

”Me ollaan yritetty saada ääntä kuuluviin ja tuoda esiin meidän työolot. Kaikki painetaan villaisella eikä nähdä kokonaiskuvaa”.

Koronavuodet ovat heikentäneet tilannetta, kun työpoissaolot ovat lisääntyneet potilastulvan keskellä.

”Nyt covid-vuosien aikana kentän ja meidän lähiesimiesten jaksaminen on viety äärimmilleen. Työtaistelu on vain pahentanut tilannetta. Covidin myötä ulkopuolelta ei sijaisia juuri saa ja kaikki on henkilöstön oman venymisen varassa. Hoitohenkilöstö ja lähiesimiehet voivat pahoin”.

Ongelmat näkyvät myös esimiestasolla. Suomen Sairaanhoitajat eli entinen Sairaanhoitajaliitto teetti vuodenvaihteessa hoitoalan johtajille suunnatun kyselyn näiden kokemuksista.

Yli 60 prosenttia johtajista kertoi, ettei heillä ole aikaa johtamiseen ja perustyöhönsä.

Myös huonon palkkatason merkitystä korostettiin hoitotyön vetovoimaa vähentävänä tekijänä ja sitä pidettiin myös arvostuskysymyksenä.

Toinen selvästi esiin noussut asia oli sijaisjärjestelyjen toimimattomuus.

Hoitajien palkkakuoppaa ei kiistä kukaan, mutta sen syvyydestä on erilaisia käsityksiä. Yksi tapa on verrata naapurimaihin.

Ammattijärjestö Tehyn arvion mukaan sairaanhoitajat saavat muissa Pohjoismaissa noin 20 prosenttia enemmän palkkaa kuin Suomessa. Viime vuosina ero on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Tehyn ekonomistin Ralf Sundin arvion mukaan Norjassa ero palkoissa on vielä suurempi, mutta siellä on myös korkeampi hintataso.

Toisaalta Virossa hintataso on niin alhainen, että virolaisen sairaanhoitajan palkan ostovoima nousee suuremmaksi kuin Suomessa.

Mutta mistä rahat esitettyihin palkankorotuksiin? Liittojen mukaan valtion pitäisi vastata palkkaohjelmasta, koska se vastaa kohta myös hyvinvointialueiden rahoituksesta.

Super ja Tehy ovat laskeskelleet, että sote-alan viisivuotisen palkkaohjelman tuottamat kustannukset olisivat 306–353 miljoonaa euroa vuodessa. Sillä palkat nousisivat 3,6 prosenttia yleisen sopimuslinjan päälle vuosittain.

Työnantajien arvion mukaan lisäkustannukset merkitsisivät julkisen talouden kestävyyden vaarantumista ja veronkorotuksia veronmaksajille.

Valtiovarainministeriön mukaan palkkaohjelman julkisen talouden alijäämää paisuttava vaikutus olisi viiden vuoden päästä peräti noin 3,7 miljardia euroa vuosittain.

Ministeriön arvion pohjana on tosin oletus, että muutkin kunta-alat haluaisivat samanlaisen palkkaohjelman kuin sote-ala.