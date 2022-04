Hoitajien lakko alkoi – näin se vaikuttaa

Kiireelliset tapaukset on tarkoitus hoitaa myös lakon aikana, mutta sairaaloiden mukaan ruuhkat lisääntyvät.

Perjantaina aamukuudelta alkoi hoitajalakko, johon osallistuu kuuden sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 25 000 hoitajaa.

Kunta-alan ammattijärjestöt hylkäsivät keskiviikkona valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Työnantajapuoli eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT olisi sen hyväksynyt.

Hoito-alan ammattiliittojen Tehyn ja Superin mukaan sovittelijan ehdotus ei sisältänyt liittojen toivomaa palkkaohjelmaa eivätkä sopimuskorotuksetkaan yltäneet muille aloilla jo sovittuun.

Ammattiliitot olivat vaatineet palkkaohjelmaa, joka nostaisi palkkoja viiden vuoden ajan joka vuosi 3,6 prosenttia normaalien sopimuskorotusten päälle. Tällä päästäisiin liittojen mukaan nousemaan pidemmän aikaa syventyneestä palkkakuopasta.

Lakon piirissä on kuusi sairaanhoitopiiriä eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Näiden sisällä on joitakin poikkeuksia, kuten Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Lakko tarkoittaa käytännössä sitä, että näissä sairaanhoitopiireissä hoidetaan yleensä vain kiireelliset tapaukset.

Esimerkiksi HUS:in alueella hoidetaan synnytykset ja raskaana olevat myös lakon aikana.

Lähes kaikki kiireetön hoito on sen sijaan peruttu. Lakon vuoksi joudutaan HUS:issa joudutaan perumaan aikoja kiireettömään hoitoon ja siirtämään näitä lakon jälkeiseen aikaan.

HUS:issa pyritään arkisin tarjoamaan samat kiireelliset palvelut kuin päivystysaikoina, kuten viikonloppuisin, mutta ruuhkat ovat hyvin todennäköisiä.

Kiireettömät leikkaukset siirtyvät. Joistakin sairaanhoitopiireistä on jo ilmoitettu, että syöpäleikkauksetkin joudutaan keskeyttämään. Näin on esimerkiksi HUS:n urologian osastolla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan hoitojonot ovat lakon myötä väistämättömiä.

– Kaikki kiireetön hoito keskeytyy ja jonot pitenevät, se on selvää. Jokainen päivä lakkoa pidentää jonoja päivällä, Pietilä sanoo.

Myös Kuopion yliopistollinen sairaala on perunut kaikki kiireettömät hoidot ja leikkaukset hoitajien lakon vuoksi.

Ilta-Sanomiin on ollut yhteydessä muun muassa lukija, joka kertoo kuukausia psykiatrisen poliklinikalle pääsyä odottaneen nuorensa menettäneen aikansa lakon takia.

Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airaksinen myöntää lukuisten potilaiden olevan saman tilanteen edessä.

Suuri yliopistosairaala hoitaa noin 80–100 toimenpidettä päivässä, mutta lakon aikana määrä putoaa kolmannekseen tai puoleen.

– Tämä on valitettavaa, emmekä voi valitettavasti tarkasti sanoa milloin uuden ajan suunnitellulle käynnille voisi saada. Lakon pituudeksi on ilmoitettu nyt kaksi viikkoa, ja sen mahdollinen jatkokin on kaksi viikkoa, Airaksinen sanoo.

Hän pelkää, että lakko voi johtaa pitkittyessään myös päivystyksen ruuhkautumiseen.

– Jos hoitoon ei pääse, lievemmätkin vaivat voivat akutisoitua, Airaksinen sanoo.

Airaksinen oli yksi kuudesta lakkoalueiden johtajaylilääkäristä, jotka julkaisivat keskiviikkoiltana kannanoton siitä, että Tehyn ja Superin esittämä suojelutyöresurssi on riittämätön turvaamaan välttämättömän kiireellisen hoidon.

Suojelutyöllä tarkoitetaan aivan välttämätöntä hoitoa, jolla pelastetaan ihmisten henkiä tai estetään vammautumista.

Esimerkiksi HUS:n mukaan työntekijäjärjestöt eivät ole olleet halukkaita osoittamaan tarpeeksi henkilökuntaa potilasturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo ilmoittanut seuraavansa tarkasti, vaarantuuko potilasturvallisuus. Ministeriössä on jo aloitettu turvallisuuden takaavan lain valmistelu. Poikkeuslaki voisi merkitä hoitajien määräämistä töihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Pietilä oli myös yksi kannanoton allekirjoittaneista ylilääkäreistä. Hänen mukaansa suojatyöstä huolehtiminen on elintärkeää.

– Ulostulot vaikutuksista ovat olleet kaunisteltuja. Meillä on kriittisiä toimintoja, joihin ei ole vastoin lakkoilmoitusta annettu laisinkaan suojelutyötä, Pietilä sanoo.

– Näihin lukeutuu sydänvalvonta, jossa hoidetaan kriittisimpiä sydänpotilaita, neurologiset vuodeosastot, silmäleikkaussalit ja silmäpäivystys. Tilanne on hyvin hankala.

Kuopiossa neuvottelut suojelutyön määrästä ovat torstaina Airaksisen mukaan edenneet hyvään suuntaan.

– Totesimme eilen, että tulossa voi olla iso katastrofi. Torstaina asiaa on tarkasteltu uudella tavalla, Airaksinen sanoo.

Perjantaina alkanut lakko oli alun perin ilmoitettu alkavaksi 18. maaliskuuta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) käytti kuitenkin työriitalain mukaista mahdollisuutta siirtää lakon alkua kahdella viikolla.

Nyt alkanut lakko kestää kaksi viikkoa, jonka jälkeen se laajenee, jos sovintoon työnantajan kanssa ei ole päästy.

Alun perin tämä laajempi hoitajalakko olisi alkanut jo huomenna, mutta Haatainen siirsi sen alkamaan aikaisintaan 15. huhtikuuta. Lakko koskisi alkaessaan jo 13 sairaanhoitopiiriä ja 40 000:ta ihmistä.

Näin laaja työtaistelu on nähty hoitoalalla viimeksi vuonna 2007. Sen myötä hoitajat saivat reippaat palkankorotukset.