Yhteydenotot ovat koskeneet esimerkiksi hankaluuksia saada yhteyttä Deturin asiakaspalveluun.

Lomalentoja Suomesta on jouduttu perumaan vähäisen kysynnän vuoksi. Eniten lomamatkoja keväältä on joutunut perumaan matkatoimisto Detur. Ylen mukaan Detur on myynyt matkoja, jotka on jo peruttu.

Deturin toimitusjohtaja Mehmet Ahishali sanoi torstaina Taloussanomille, että peruttuja lentoja poistetaan myynnistä, mutta lentojen poistamisessa kestää. Lentoja poistetaan myynnistä sitä mukaa, kun niitä perutaan. Hän perustelee lentojen perumista vähäisellä kysynnällä. Ahishalin mukaan on normaalia, että myynnistä poistetaan lentoja, joilla ei ole riittävästi matkustajia.

Hän korostaa, että myynnistä poistetut lennot ovat vain murto-osa heidän tarjoamistaan lennoista. Suomen lisäksi Detur toimii Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Perumiset ja niihin liittyvät epäselvyydet ja vaikeudet saada yhteyttä Deturin asiakaspalveluun ovat herättäneet laajasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Myynnistä poistamisen ja tiedonkulun hitautta Alishali perustelee työvoiman pienellä määrällä. Hän sanoo, että asiakkaiden yhteydenotot ovat saaneet yhtiön asiakaspalvelun ruuhkautumaan.

– Ruuhkan takia jotkut eivät ole saaneet yhteyttä.

Hän sanoo, että asiakkaille, joiden lennot on peruttu, pyritään tarjoamaan korvaavia lentoja muihin kohteisiin, jos se on mahdollista.

Deturin perutuista lennoista kertoivat ensin Yle ja Karjalainen.

Asia on myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedossa. KKV:stä kerrotaan Taloussanomille, että yhteydenottoja Deturin matkojen perumisista on tullut yli 30. Yhteydenotot ovat keskittyneet viime päiviin. Yhteydenotot ovat koskeneet myös hankaluuksia saada yhteyttä Deturin asiakaspalveluun.

Detur on aiemminkin ollut vaikeuksissa samankaltaisen tilanteen vuoksi. Vuonna 2021 kuluttaja-asiamies joutui puuttumaan Deturin kohtuuttoman pitkiksi venyneisiin rahanpalautusaikoihin. Keväällä 2021 KKV edellytti, että Detur nopeuttaa rahanpalautuksia ja viestii palautusten etenemisestä selkeästi asiakkailleen.

Matkanjärjestäjä TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että he joutuivat perumaan kesältä yksittäisiä lentoja pieniin kohteisiin. Hän sanoo, että esimerkiksi lennot Helsinki-Vantaalta Kreikan Korfuun peruttiin vähäisen kysynnän vuoksi. Perutuille lennoille matkoja varanneilla on mahdollisuus vaihtaa kohde toiseen.

Apollomatkojen viestintäjohtaja Satu Kontulainen vahvistaa, että yhtiö on joutunut niin ikään perumaan yksittäisiä lentoja Oulusta Kreetalle peruttiin vähäisen kysynnän vuoksi. Myös Apollomatkojen asiakkaille on tarjottu korvaavia lentoja.

Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva ja Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen kertovat, etteivät yhtiöt ole joutuneet ainakaan toistaiseksi perumaan lentoja.

– Tietysti tilanne saattaa muuttua, mutta toistaiseksi ei ole perumisia, sanoo Virtanen.

