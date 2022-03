Turkki houkuttelee oligarkkien omaisuutta maahan ja yrittää samalla tasapainotella Venäjän ja lännen välissä

Turkin ulkoministeri sanoo toivottavansa tervetulleiksi pakotteiden alaiset oligarkit sekä turisteina että sijoittajina.

Viime viikolla Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti, että ”tietyt pääomaryhmät” voivat ”pysäköidä omaisuuttaan meille”. Tätä on tulkittu selväksi viittaukseksi pakotteiden alaisina olevien venäläisoligarkkien huvijahteihin.

Viikonvaihteessa Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu puolestaan sanoi uutiskanava CNBC:n haastattelussa toivottavansa oligarkit tervetulleiksi maahan sekä turisteina että sijoittajina.

Monet oligarkit ovatkin jo tuoneet omaisuuttaan Turkkiin suojaan takavarikoilta. Esimerkiksi Roman Abramovitsh on lennättänyt yksityislentokoneensa Turkkiin, minkä lisäksi maan satamissa on kaksi hänen superjahtiaan.

Myös Uutistoimisto Reuters on kertonut monien varakkaiden venäläisten olevan etsimässä sijoituskohteita Turkista.

Turkin johtajien lausunnot viittaavat siihen, että Turkki olisi aktiivisesti houkuttelemassa lännen pakotelistoille joutuneilta venäläismiljardööreiltä sijoituksia. Analyytikot varoittavat näin saatavien hyötyjen voivan jäädä lyhytaikaisiksi, CNBCkertoo.

Turkki on puolustusliitto Naton jäsen, mutta ei kuulu Euroopan unioniin (EU), joka yhdessä Yhdysvaltain ja Britannian kanssa on asettanut ankaria Venäjän-vastaisia pakotteita. Turkki on pyrkinyt tasapainottelemaan Venäjän ja lännen välissä yrittäen hyötyä suhteista kumpaankin suuntaan eikä ole esimerkiksi yhtynyt lännen pakotteisiin.

Turkki on omaksunut asenteen, jonka mukaan se on Venäjän hyökkäyssodassa puolueeton välittäjä, ja se onkin isännöinyt Venäjän ja Ukrainan välisiä neuvotteluja. Turkin yhteistyö Venäjän kanssa on läheistä energia- ja puolustusalalla sekä kaupassa ja matkailussa. Siten sen nimellinen puolueettomuus on pitkälti hyväksytty eivätkä länsimaat ole erityisen voimakkaasti painostaneet sitä liittymään pakoterintamaan.

Lännen maltti saattaa kuitenkin loppua, jos Turkki aktiivisesti houkuttelee pakotteiden alaista varallisuutta maahan, arvioi poliittisiin riskeihin erikoistuneen konsulttiyhtiö Eurasia Groupin Turkki-asiantuntija Emre Peker CNBC:lle.

– Superjahtien säilyttäminen Turkin satamissa on ehkä OK. Ankarassa ollaan kuitenkin hyvin tietoisia vaarasta ajautua pakotteiden murtajaksi, mikä siellä halutaan huolellisesti välttää, Peker sanoo.

Turkin jo valmiiksi horjuva talous on kärsinyt Venäjän vastaisista pakotteista eikä sillä ole varaa joutua seurannaispakotteiden kohteeksi. Viime kuussa inflaatio kiisi yli 54 prosentin vauhtia eli nopeimmin kahteenkymmeneen vuoteen. Samaan aikaan Turkin liira on heikentynyt ja energian hinta noussut voimakkaasti. Maan pulmia ei ole helpottanut presidentti Erdoganin puuttuminen omintakeisilla näkemyksillään keskuspankin rahapolitiikkaan.

– Seuraukset ovat selvät. Entisestäänkin kasvaneet inflaatiopaineet horjuttavat taloutta ja pakotteiden seurauksena venäläisten ja ukrainalaisten matkailijoiden virta supistuu tai kuivuu kokonaan. He vastasivat yhteensä kolmanneksesta Turkiin suuntautuneesta ulkomaisesta turismista. Pakotteet vaikuttavat myös Turkin investointeihin Venäjällä ja Ukrainassa, Peker sanoo.

Ensi vuonna Turkissa järjestetään presidentinvaalit, ja välittäjänä esiintyvä Erdogan yrittää kiillottaa kuvaansa sekä kotimaisissa että ulkomaisissa silmissä.

Turkilla saattaa ollakin mahdollisuuksia hyötyä pakotteiden synnyttämästä tilanteesta niin, ettei se aiheuta närkästystä lännessä. Yli 400 länsiyhtiötä on ilmoittanut vetäytyvänsä kokonaan tai ainakin toistaiseksi Venäjältä, ja myös nämä Erdogan on toivottanut tervetulleiksi.

– Tämä ei koske vain yhdysvaltalaisia yhtiöitä, vaan kaikkia jotka ovat lähtemässä Venäjältä. Ovemme ovat luonnollisestikin auki niille, jotka haluavat tulla maahamme, Erdogan sanoi.