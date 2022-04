Uima-altaita, viinikellareita, kuntosaleja ja helikoptereita – tällaisia ovat oligarkeilta takavarikoidut luksusjahdit

Venäläisille oligarkeille kuuluvia luksusaluksia on takavarikoitu yli miljardilla eurolla. Merkittävä määrä aluksia on vielä viranomaisten ulottumattomissa.

Alisher Usmanovilta (vasemmalla), Andrei Mordashovilta (alhaalla) ja Andrei Melnitshenkolta on takavarikoitu luksusaluksia.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen venäläismiljardöörien luksusjahdit ja lentokoneet ovat joutuneet maailmanlaajuisen ajojahdin kohteeksi. Muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisessä projektissa tunnistetaan ja takavarikoidaan oligarkeille kuuluvaa ökyomaisuutta. Statussymboleiksi nousseita aluksia on takavarikoitu ainakin Italiassa, Ranskassa ja Britanniassa.

Alusten tarkka varustelu on usein salainen, ja alusten valmistajat kertovat luomuksistaan varsin niukasti. Esimerkiksi luksusaluksia valmistava lupaa asiakkailleen ”täydellisen luottamuksellisuuden”.

Varmaa kuitenkin on, että oligarkkien alukset on varusteltu korkealaatuisesti.

Vaikka oligarkeilta on takavarikoitu huomattavan hintaisia jahteja, venäläis­miljardöörien aluksia liikkuu edelleen maailman vesillä. Useat alukset ehtivät seilata pakoon turvasatamiin, joista niitä ei luovuteta länsimaiden viranomaisille.

Viranomaisten ulottumattomissa ovat ainakin Oleg Deripaskan The Clio ja Vladimir Potaninin Nirvana. Lisäksi kateissa ovat muun muassa jalkapalloseura Chelsean omistajana tunnetun Roman Abramovitshin kaksi luksusjahtia: Solaris ja Eclipse, joiden yhteen laskettu arvo on yli miljardi euroa. BBC:n mukaan kumpikin alus on tällä hetkellä Turkissa.

Suomessakin viranomaiset ovat osallistuneet kansainvälisiin talkoisiin. Helsingin Sanomien mukaan Suomessa oli 21. päivään mennessä 21 jahtia, joiden epäillään kuuluvan venäläisille oligarkeille. Viranomaiset selvittävät alusten omistussuhteita.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Graceful-jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin helmikuussa ennen Ukrainan sodan alkamista.

Amore Vero, 110 miljoonaa euroa

Igor Setshin.

Ensimmäisten takavarikoitujen alusten joukossa on muuan muassa Amore Vero -niminen jahti. Maaliskuun alussa takavarikoidun alus kuuluu virallisesti yritykselle, mutta ranskalaisviranomaisten mukaan luksusalus kuuluu todellisuudessa öljyjätti Rosneftin toimitusjohtaja Igor Setshinille.

Muun muassa Wall Street Journalin ja The Timesin mukaan alus takavarikoitiin keskellä yötä, kun se oli lähdössä ”kiireellä” eteläranskalaisesta satamasta maaliskuun alussa. Alus oli tuotu Ranskaan huoltoa varten.

– Viranomaisten saapuessa alus oli lähdössä ilman, että siihen oli tehty suunniteltuja korjauksia, Ranskan tullista sanottiin The Timesin mukaan.

85,5-metrisen aluksen arvioidaan maksaneen noin 110 miljoonaa euroa. Matkustajia aluksen kyytiin mahtuu 14, joita majoitetaan seitsemässä hytissä. Aluksen rakentaneen Oceancon mukaan sen varusteluun kuuluu muassa uima-allas, joka on muutettavissa helikopterin laskeutumisalustaksi, omistajan yksityinen tila ja useita kansia, joista ainakin kahdessa on uima-allas.

Rosneftin omistaja Igor Setshiniin yhdistetty Amore Vero -huvialus Ranskassa sen jälkeen, kun viranomaiset takavarikoivat sen.

Sailing Yacht A, 530 miljoonaa euroa

Andrei Melnitshenko

Italian viranomaiset ilmoittivat 12. maaliskuuta takavarikoineensa EuroChem Groupin ja SUEK-hiiliyhtiön omistaja Andrei Melnitshenkon Sailing Yacht A -nimisen luksusaluksen. Alus takavarikoitiin Triesten satamassa Koillis-Italiassa. Kuin James Bond -elokuvasta olevan 143-metrisen aluksen hinnaksi on arvioitu noin 530 miljoonaa euroa.

Alus on yksi maailman suurimmista ja kalleimmista. Aluksen rakentaneen saksalaisen Nobiskrug-telakan mukaan alus ”on yksi maailman suurimmista ja kehittyneimmistä superjahdeista”.

Valtavassa Sailing Yacht A:ssa on muun muassa helikopterin laskeutumisalusta, kylpylä, kuntosali ja vedenalainen tila, josta voi katsella elämää pinnan alla.

143-metrisen Sailing Yacht A -aluksen hinnaksi on arvioitu noin 530 miljoonaa euroa.

Alus takavarikoitiin jo aiemmin Gibraltarilla vuonna 2017. Tuolloin syynä olivat BBC:n mukaan maksamattomat laskut. Melnitshenko sai aluksen takaisin, kun laskut oli maksettu.

Italian pääministerin erityisavustajan Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, miten italialaisviranomaiset astelevat Sailing Yacht A:n kyytiin.

Andrei Melnitshenkon Sailing Yacht A Monacossa vuonna 2017.

Valerie, 128 miljoonaa euroa

Sergei Tshemezov

Espanjan viranomaiset kertoivat maaliskuun puolivälissä takavarikoineensa Valerie-nimisen luksusjahdin Barcelonassa. Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kertoi takavarikon jälkeen, että aluksen arvo on noin 128 miljoonaa euroa.

Hän ei nimennyt takavarikoitua alusta, mutta muun muassa uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä Valerie.

Reuters kertoo, että 85-metrisen aluksen omistaa Rostec-valtionyhtiön omistaja Sergei Tshemezovin tytärpuoli Anastasia Ignatova.

Anastasia Ignatova

Tiedot perustustuvat Pandoran paperit -tietovuodossa julkisuuteen päätyneisiin asiakirjoihin.

Saksalaistelakka Lürssenin valmistama alus on ollut myynnissä syksystä 2021 lähtien. Aluksesta pyydetään 89 miljoonaa euroa. Myynti-ilmoituksen mukaan aluksessa on muun muassa kuusi kantta, yhdeksän luksushyttiä, kylpylä, uima-allas ja laskeutumisalusta helikopterille.

Sergei Tshemezoville kuuluva Valerie maaliskuun 15. päivänä sen jälkeen, kun viranomaiset olivat takavarikoineet aluksen.

Lady M, 65 miljoonaa euroa

Aleksei Mordashov

Aleksei Mordashovin Lady M -niminen luksusjahti takavarikoitiin maaliskuussa niin ikään Italiassa, Imperian satamassa. Noin 65 miljoonan euron aluksen varusteluun kuuluu muun muassa kauneushoitola, uima-allas ja laskeutumisalusta helikopterilla. Vieraita Lady M:n kyytiin mahtuu 12, joita majoitetaan kuudessa luksushytissä.

Takaisku ei välttämättä ole Mordashoville niin kova kuin voisi luulla. Venäjän rikkaimpana henkilönä tunnettu Mordashov omistaa myös toisen luksusjahdin. Lady M:ään verrattuna Nord-jahti seilaa omassa sarjassaan, sillä sen hinnaksi on arvioitu yli 500 miljoonaa euroa. Nordin varusteluun kuuluu muassa elokuvateatteri ja helikopterikenttä.

Aleksei Mordashov Lady M -niminen maaliskuun 5. päivänä Imperian satamassa Italiassa.

Lady M:n kyytiin mahtuu 12 vierasta, joita majoitetaan kuudessa luksushytissä.

Lena, 50 miljoonaa euroa

Gennadi Timtshenko

Suunnilleen samaan aikaan Lady M:n takavarikon kanssa Italian viranomaiset takavarikoivat suomalaistaustaiselle Gennadi Timtshenkolle kuuluvan Lena-nimisen luksusjahdin.

Noin 50 miljoonan euron arvoinen alus takavarikoitiin San Remossa Italiassa, Välimeren rannalla.

Hieman alle 40 metriä pitkään alukseen mahtuu majoittamaan kymmenen henkilöä viiteen luksustason hyttiin.

Gennadi Timtshenkolle kuuluva Lena-alus Italiassa 5. maaliskuuta.

Lena takavarikoitiin San Remossa Italiassa maaliskuun alussa.

Phi, 45 miljoonaa euroa

Maaliskuun lopussa brittiviranomaiset takavarikoivat Lontoossa Phi-nimisen luksusjahdin. Aluksen omistajan henkilöllisyyttä ei ole julkaistu, mutta Britannian liikenneministeri Grant Shappsin mukaan alus kuuluu venäläiselle liikemiehelle, jolla on ”läheinen suhde” Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Vuonna 2021 neitsytmatkansa tehneen aluksen omistussuhde on brittiviranomaisten mukaan ”hyvin piilotettu”. Virallisesti aluksen omistaa yhtiö, joka toimii Karibianmerellä St Kitts ja Nevisille. Alus purjehtii Maltan lipun alla. Uutistoimisto Reutersin mukaan jahti on 45 miljoonan euron arvoinen.

Aluksen varustelusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen valmistanut Royal Huisman -telakka kuvailee alusta ”suurenmoisen aistilliseksi”.

Royal Huismanin mukaan sisustuksen suunnittelu on ”enimmäkseen salaisuus”, mutta tiedossa on, että alukseen mahtuu 12 vierasta kuuteen korkealuokkaiseen hyttiin. Lisäksi aluksessa on ainakin viinikellari ja uima-allas.

Phi-luksusalus 30. maaliskuuta Lontoossa sen jälkeen, kun viranomaiset sen takavarikoivat.

Phi-aluksen varustelusta ei ole tarkkaa tietoa.

Dilbar, 540 miljoonaa euroa

Alisher Usmanov

Maaliskuun alussa Forbes uutisoi Saksan viranomaisten takavarikoineen Hampurissa miljardööri Alisher Usmanoville kuuluvan Dilbar-luksusjahdin. Myöhemmin viranomaiset kuitenkin korjasivat, että he eivät takavarikoineet alusta, mutta eivät anna sen poistua hampurilaisesta satamasta.

Pituutta aluksella on 156 metriä ja sen arvioidaan maksaneen 540 miljoonaa euroa. Sen 12 hyttiin mahtuu 24 matkustajaa. Aluksen varusteluun kuuluu muun muassa kaksi laskeutumisalustaa helikoptereille, 40 metriä pitkä uima-allas, sauna, kauneushoitola ja kuntosali.

Aluksen valmistanut Lürssen Group kutsuu sitä ”yhdeksi vaikeimmista rakennusprojekteista koskaan”.