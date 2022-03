Tältä näyttivät bensan ja dieselin hinnat pumpulla vain tunteja ennen Putinin hyökkäystä Ukrainaan – katso huima muutos

Ukrainan sodan syttyminen pisti vauhtia jo pidempään jatkuneeseen polttoaineiden hinnannousuun. Muutos on näkynyt selvästi bensiinipumpulla.

Raakaöljyn hinta ampaisi Ukrainan sodan myötä selvään nousuun ja seuraukset ovat kurittaneet autoilijan kukkaroa.

Öljyn hinta vaikuttaa myös jalostettujen tuotteiden, kuten polttoaineiden hintatasoon.

Hintaseurantasivusto Polttoaine.netissä 95-oktaanisen bensiinin tiistain keskihinta oli Suomessa 2,20 euroa. Juuri ennen Venäjän hyökkäystä keskihinta oli vielä niukin naukin alle 2,0 euroa litralta.

Polttoaine.netin tiedot perustuvat kuluttajien ilmoittamiin hintoihin, eikä kyseessä ole virallinen tilasto. Ilta-Sanomat kävi kuvaamassa keskiviikkona illalla 23. helmikuuta bensiinin ja dieselin hintoja eri puolilla Helsinkiä – käytännössä siis vain muutamia tunteja ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Vertailun vuoksi samojen paikkojen hinnat kuvattiin viisi viikkoa myöhemmin eli keskiviikkona 30. maaliskuuta. Tältä ero näyttää.

Liisanpuiston Shell Helsingin Kruununhaassa 23.2.

Liisanpuistikon Shell Helsingin Kruununhaassa 30.3.

Tullinpuomin Shell 23.2.

Tullinpuomin Shell 30.3.

Oulunkylän SEO 23.2.

Oulunkylän SEO 30.3.

Tuomarinkylän ABC 23.2.

Tuomarinkylän ABC 30.3.

Munkkiniemen Neste 30.3.

Shell Etelä-Haaga 23.2.

Shell Etelä-Haaga 30.3.

ST1 Roihupelto 23.2.

ST1 Roihupelto 30.3.

Ukrainan sodan myötä dieselpolttoaineen hinta on kivunnut bensiiniä kalliimmaksi, mikä on aiheuttanut ongelmia etenkin paljon ajaville ja ammattiautoilijoille.

Dieseliä on tullut Eurooppaan paljon Venäjältä, jonka öljytuotteita on alettu hylkiä markkinoilla. Tämä on näkynyt tarjonnassa ja dieselistä uhkaa tulla suoranaista pulaa.

Dieselin tiistain keskihinta oli 2,32 euroa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja korostaa, että Venäjän hyökkäysuhka näkyi öljyn hinnassa jo ennen varsinaisen hyökkäyksen alkamista 24. helmikuuta.

– Öljyn maailmanmarkkinahinta alkoi nousta jo vähän ennen joulua, koska silloin tiedettiin, että Ukrainassa voi tapahtua jotain, Kalenoja sanoo.

Sodan puhkeamisen myötä öljy kallistui rajusti. Lisää hintanousua voi olla luvassa. Mikäli EU päätyisi asettamaan Yhdysvaltojen ja Britannian esimerkkiä noudattaen venäläisöljyn tuontikieltoon, voisivat hinnat nousta vielä selvästi.

Venäjä on maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Venäjä on myös varoittanut, että se voi vaatia jatkossa maksun öljystään ruplissa, kuten se on jo aikaisemmin esittänyt kaasun osalta. Tämä voisi vaikeuttaa öljykauppaa.

Pohjanmeren Brent-öljyn barrelihinta liikkui joulukuun alussa reilussa 70 dollarissa. Se on käynyt maaliskuussa ylimmillään lähes 140 dollarissa, mutta on laskenut tämän jälkeen.

Danske Bankin analyytikko Antti Ilvonen arvioi, että keinunta öljymarkkinoilla voi jatkua lähiaikoina.

– Näkisin, että öljyn hinnassa voi olla vielä nousupainetta nykytasoilta. Nyt on nähty hinnoissa voimakasta volatiliteettia ilman mitään selkeää selittävää tekijää, Ilvonen sanoo.

Hänen mukaansa vielä ei ole selvää, kuinka paljon Venäjän tarjonnasta tulee jäämään pois maailmanmarkkinoilta. EU:n tuontikielto näyttää nyt kuitenkin epätodennäköiseltä.

– Vaikka EU:lta ei nähtäisi suoria Venäjän öljytuontia koskevia pakotteita, ovat läntiset öljy-yhtiöt jo päättäneet vetäytyä venäläisen öljyn ostamisesta. Tämä voi merkitä sitä, että öljyn hinta kohoaa nykyisiltä tasaantuneilta tasoilta, Ilvonen sanoo.

Keskiviikkona raakaöljyn hinta oli jälleen selvässä nousussa tiistain laskun jälkeen. WTI-viitelaadun futuurihinta oli iltapäivällä noussut 2,6 prosenttia 106,96 dollariin barrelilta. Brent oli noussut saman verran 112,72 dollariin.

