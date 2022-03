Hinnat nousevat kaikissa tuoteryhmissä, mutta joissain tuotteissa korotukset ovat tuntuvampia kuin toisissa. Esimerkiksi jauhon hinta noussee enemmän kuin leivän.

Ruoan hinta nousee tänä vuonna keskimäärin 11 prosenttia, arvioi Pellervon taloustutkimus (PTT) tuoreessa ennusteessaan. PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg kertoo, että ruoan hintojen nousu alkaa näkyä jo kevään aikana.

– Loppukevään aikana nousu voi liikkua 5–10 prosentissa, kesän ja alkusyksyn vaiheessa nousu voi olla jo 10–15 prosentin luokkaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että hinnan nousut realisoituvat arvioista huolimatta hyvin eri tahtiin eri kaupoissa ja tuoteryhmissä.

SOK:n mukaan hinnat ovat alkuvuoden aikana olleet nousussa kahvin lisäksi kalatuotteissa sekä osassa tuoretuoteryhmiä. Liha- ja maitotaloustuotteiden hintatason kehitystä osuuskaupparyhmä ei vielä osaa arvioida, sillä niistä käydään tällä hetkellä hintaneuvotteluita.

Elintarvikkeiden hintojen nousu luultavasti kiihtyy loppuvuotta kohden, sillä PTT:n ennustama 11 prosentin nousu on koko vuoden keskiarvo edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuodesta hinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna noin muutaman prosentin verran, joten loppuvuodesta ruokakassiin on odotettavissa yli 11 prosentin hinnan korotuksia.

Forsman-Hugg ei nosta esiin mitään yksittäisiä tuoteryhmiä, joissa nousu näkyisi, vaan arvioi, että nousu näkyy tasaisesti koko kauppakassissa.

– Tässä tilanteessa, kun energian hinta on noussut, niin tietenkin hintapaine näkyy kauttaaltaan kaikissa tuoteryhmissä.

Hän kertoo, että maataloudessa jo aiemmin kytenyt paine hintojen korottamiselle on vain korostunut Venäjän hyökkäyssodan alettua. Jo pitkään korkealla olleet maatalouden tuotantokustannukset, kuten esimerkiksi lannoitteiden, rehun ja polttoaineen hinnat, kasvavat nyt saatavuusongelmien vuoksi entisestään.

– Sota pitkittää maatalouden kustannuskriisiä, joka laajenee elintarviketeollisuuteen. On vaikea nähdä, että onko mitään sellaista, tuoteryhmää, mihin hintamuutos ei vaikuttaisi.

PTT:n ennusteessa arvioidaan, että lihan hinta nousee tänä vuonna noin 14 prosenttia, viljatuotteet noin 10 prosenttia ja maito-, juusto- sekä kananmunatuotteet noin 12 prosenttia.

Vaikka hintojen nousu näkyy elintarvikkeissa kauttaaltaan, yksittäisten tuotteiden hintojen korotuksissa voi olla eroja. PTT:n ennusteessa nostetaan esiin esimerkiksi, että leivän hinta ei välttämättä nouse samassa suhteessa kuin jauhojen hinta.

– Jauhoissa viljaraaka-aineen osuus tuotteen hinnasta on suurempi kuin leivässä. Leivässä on muitakin osuuksia, jotka eivät välttämättä nouse samassa suhteessa kuin viljan hinta, Forsman-Hugg perustelee.

Hän painottaa, että tutkimusryhmän tekemät arviot tälle vuodelle ovat suuntaa-antavia, sillä sodan kauaskantoisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida ja tilannekuva voi muuttua.

– Kaikkiin ennustetaviin muuttujiin liittyy tällä hetkellä epävarmuutta sodan vuoksi, eikä kaikkia sen vaikutuksia ei ole välttämättä edes tunnistettu. Meille voi tulla lisää vastapakotteita ja jos taloudellisessa mielessä tilanne entisestään eskaloituisi -- Silloin meille voi tulla enemmänkin painetta hintojen nousulle.

Forsman-Huggin mukaan hinnat eivät ainakaan vuoden tai kahdenkaan aikana lähtisi vielä laskemaan. Hän kuitenkin huomauttaa, että markkinoilla pyritään koko ajan etsimään uusia ratkaisuja esimerkiksi Venäjältä tuodun energian korvaamiseksi.

– Ensi vuoden osalta [ruoan hinnoissa] on vielä paljon epävarmuutta. En kuitenkaan näkisi, että tämä tilanne on pysyvä, vaan jossain kohdin hinnat kääntyvät laskuun. Sitä on kuitenkin vaikea ennakoida, että puhutaanko vuodesta vai kahdesta vuodesta.