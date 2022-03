Björn Wahlroos povaa UPM:n lakon voivan jatkua vielä viikkoja: ”Emme ole tottuneet Skandinaviassa enää näin suuriin lakkoihin”

Metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtajan mukaan Paperiliiton lakko voi vielä venähtää.

UPM:n yhtiökokouksessa puhuneen hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin mukaan lakko UPM:n tehtailla voi jatkua vielä useita viikkoja.

– Suomalaiset tehtaamme ovat olleet lakossa jo 11 viikkoa. Tämä voi vaikuttaa erikoiselta, koska emme ole tottuneet Skandinaviassa enää näin suuriin lakkoihin, Wahlroos sanoi.

Walhlroosin mukaan UPM:n ottamalle, tiukalta tuntuvalle linjalle on kuitenkin perusteita.

– Jos halutaan, että paperikoneet pysyvät pyörimässä ja että Suomessa on paperitehtaita, tarvitsemme yksinkertaisesti uudet sopimukset työntekijöidemme ja liittojen kanssa.

Walhroosin mukaan uuden sopimuksen pitää olla entistä joustavampi, jotta suomalaiset paperikoneet säilyttävät kilpailukykynsä eurooppalaisessa vertailussa.

– Valitettavasti liitot eivät ole olleet neuvotteluissa kovin joustavia, ja tämän seurauksena olemme jo 12. lakkoviikolla. Lakko voi jatkua vielä useita viikkoja.

Wahlroosin mukaan lakko näkyy myös UPM:n tammi–maaliskuun tuloksessa, mutta koko konsernin suoritukselle lakon vaikutus ei ole vielä merkittävä.

Taloudellisia arvioita lakkomenetyksistä UPM ei vielä ilmoita. Markkinoilla niiden on arvioitu olevan tähän mennessä 200–300 miljoonaa euroa.

Wahlroos kertoi myös olevansa todennäköisesti näillä näkymin viimeistä kertaa ehdolla UPM:n hallitukseen.

Paperiliiton lakko UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Communication Papers-, UPM Specialty Papers- ja UPM Raflatac -liiketoiminnoissa alkoi jo vuoden alussa.

Sovittelija antoi viime viikolla sovintoesityksen UPM:n selluliiketoiminnan ja Paperiliiton välisissä neuvotteluissa. Sovittelu yhtiön muiden liiketoiminta-alueiden ja Paperiliiton kanssa jatkuu edelleen, eikä tuloksia ole vielä näkyvissä.

Wahlroosin mukaan UPM:n tavoite eli erillisten työehtosopimusten saaminen liiketoiminnoille on tärkeää painopaperin tuotannon jatkumiselle. Graafisten paperien kannattavuus ei ole yhtiön muiden toimintojen tasolla.

Muita yhtiön haasteita ovat olleet Ukrainan sota ja koronapandemia. Wahlroosin mukaan yhtiö on näistä huolimatta selviytynyt ”ihailtavasti”.

UPM on keskeyttänyt Venäjän toimituksensa, puun ostamisen Venäjältä ja Venäjällä sekä Chudovon vaneritehtaan toiminnan.

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan Venäjän toiminnot ovat olleet kuitenkin vain noin kaksi prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Pandemia on vaikuttanut UPM:n sellutehdashankkeeseen Uruguayssa. Se on muutaman kuukauden myöhässä ja valmistunee noin vuoden päästä. Paso de los Torosin kaupungin lähelle nousevan tehtaan tuotantokapasiteetti on aluksi 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua vuodessa.

Virtuaaliseen yhtiökokoukseen sai lähettää etukäteen kysymyksiä, joihin vastattiin kirjallisesti. Pandemian takia yhtiökokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yksi kysymys koski sitä, miksi UPM on seisottanut Suomen tuotantolaitoksiaan jo kymmenen viikkoa, vaikka maailmalla on pulaa paperista ja sellusta ja hinnatkin ovat tällä hetkellä huipussaan.

UPM:n vastauksen mukaan sen sopimusten liiketoimintakohtaisuus on olennaista, koska liiketoiminnat poikkeavat toisistaan merkittävästi niin tuotantoprosesseiltaan, markkinoiltaan kuin asiakastarpeiltaan.