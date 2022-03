Suomalaiset osoittavat tukensa Ukrainalle myös Alkossa – yksi tuote loppunut valikoimasta

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin tuotetta saadaan lisää, vastaa Alkon hankinta- ja valikoimajohtaja Anu Koskinen.

Suomalaiset ovat osoittaneet tukeaan Ukrainan kansalle myös kansallisen alkoholiliikkeen hyllyillä.

Valikoiman ainut ukrainalainen tuote, Nemiroff-vodka, on myyty Alkon valikoimista loppuun.

– Ei tämä suoranaisena yllätyksenä tullut, mutta ehdottomasti kyseisen vodkan menekki on noussut normaalitasolta reilusti, vastaa Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.

Ilmiö on ollut Alkon hyllyillä ennennäkemätön.

– Onhan meillä toki kysyntäpiikkejä monista syistä. Esimerkiksi silloin, jos joku tuote voittaa jonkun kilpailun tai menestyy jossain testissä, mutta nyt on käsillä niin vakava ja poikkeuksellinen tilanne, että ei sitä voi verrata.

– Suomalaiset ovat selvästi halunneet ilmaista tukeaan Ukrainalle myös tällä tavoin.

Vaikka hyllyssä onkin Nemiroffin kohdalla tällä hetkellä aukko, vakuuttaa Koskinen tilanteen olevan tilapäinen.

– Myynti jatkuu, kunhan tavarantoimittaja saa toimitettua meille valikoimaan täydennystä.

Sattuneesta syystä aikataulua Koskinen ei osaa vielä sanoa. Hän kuitenkin paljastaa, että Alko on aikeissa laajentaa ukrainalaisten tuotteiden valikoimaansa.

– Yksi toinen ukrainalainen vodka meillä on tällä hetkellä haussa, mutta tietenkin tilanne on nyt niin epävarma, että tarkempia tietoja en osaa vielä kertoa.

Hankinta tehdään kuitenkin Alkon normaalin hankintaprosessin kautta.

– Me ilmoitamme verkkosivuillamme julkisesti ja yleensä asiakaskysyntään nojaten, millaista tuotetta olemme hakemassa. Kaikki halukkaat tuottajat voivat sitten tarjota meille tuotteitaan. Ne sitten arvioidaan ja pisteytetään, ja niistä valitsemme myytävät tuotteet.

Nemiroffia luonnehditaan Alkon nettisivuilla muun muassa määreillä ”kypsän päärynäinen, chilinen ja hunajainen”. Internet-keskusteluissa vodkaa ollaan kuvailtu makeaksi ja hieman polttavaksi.

Joka tapauksessa tuotetta voi pitää poikkeuksena suomalaisesta mausta, joka ainakin hyllymetreissä mitattuna kallistuu kirkkaan vodkan puoleen. Poliittisen solidaarisuuden kyytipoikana suomalaiset saavat poikkeavan makuelämyksen.

– Meillä on linjaus, että emme valitettavasti voi yksittäisiin tuotteisiin ottaa kantaa. Mutta todennäköisesti Nemiroff on jossain vaiheessa tullut valikoimiimme sellaisessa haussa, jossa on haettu jotakin maustetumpaa vodkaa, Anu Koskinen pohtii.

Alkon tietokannan mukaan kyseistä Nemiroffia on ollut valikoimassa alle vuoden ajan.

Ukrainan sota on näkynyt Alkon valikoimassa myös muilla tavoin. Alko päätti keskeyttää venäläisten tuotteiden myynnin helmikuun lopulla.

Asiasta kertoi aiemmin Talouselämä.