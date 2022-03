Hesburgerin lähtö Venäjältä sujuu suunniteltua hitaammin ”Olemme saaneet vasta ensimmäisen Hesburgerin suljettua”

Yhtiö kertoo joutuvansa huomioimaan paikallisen henkilökunnan turvallisuuden, jos Venäjän ja Valko-Venäjän ravintolat suljetaan ilman neuvottelua.

Hampurilaisketju Hesburger sulkee ravintolansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Yhtiö kertoo tiedotteessaan Venäjältä lähdön vaikeuksista.

– Olemme saaneet vasta ensimmäisen Hesburgerin suljettua. Alkuperäistä hitaampi aikataulu on johtunut siitä, että meidän on ollut huomioitava paikallisen henkilökunnan turvallisuus, jos suljemme ravintolat ilman neuvottelua. Olemme seuranneet myös huolestuneena keskustelua kansallistamisesta, toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo tiedotteessa.

Yhtiö kiinnittää myös huomiota sosiaalisen median keskusteluun, jota Hesburgerin hidas poistuminen Venäjältä on synnyttänyt.

– Ymmärrämme todella hyvin, että hidas poistuminen Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilta on aiheuttanut keskustelua. Ravintolat on saatava kiinni. Teemme kaikkemme, että saamme ravintoloiden ovet suljettua mahdollisimman pian Venäjällä. Tavoitteena on saada kaikki ravintolat kiinni Venäjällä ja Valko-Venäjällä kesällä, Salmela jatkaa.

Hesburgerilla on tällä hetkellä 38 ravintolaa Venäjällä ja neljä ravintolaa Valko-Venäjällä. Lisäksi yhtiöllä seitsemän ravintolaa Ukrainassa. Kaikki ravintolat sijaitsevat Kiovassa.

– Tietojemme mukaan kaikki ukrainalaiset työntekijämme ovat elossa. Toistaiseksi ravintolamme ovat suljettuina Ukrainassa, mutta maksamme kaikille paikallisille työntekijöille edelleen täyden palkan, Salmela sanoo.

Hesburgerin lisäksi moni muu suomalaisyritys on kertonut vaikeuksista lähteä Venäjältä. Muun muassa Fazer on kertonut lähtevänsä.