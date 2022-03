Lähes unohdettu laite viedään nyt käsistä – taustalla Ukrainan sota

Paristokäyttöisiä radioita on yleensä myyty Verkkokauppa.comissa joitakin kymmeniä viikossa, mutta viime viikolla niitä meni kaupaksi liki tuhat.

Moni muistaa, miten Suomen sulkeutuessa koronapandemian ensimmäisessä vaiheessa kansalaiset hamstrasivat koteihinsa vessapaperia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut ihmiset jälleen varautumaan mahdollisiin tuleviin uhkiin. Nyt symboliksi on noussut paristokäyttöinen radio.

– Myynnin kasvu on ollut aika huikeaa. Tässä voi puhua jo useamman sadan prosentin kasvusta edellisvuoteen verrattuna, elektroniikkaketju Powerin viihde-elektroniikan myyntipäällikkö Lauri Räsänen vastaa.

Sama on huomattu myös Verkkokauppa.comissa, vahvistaa yhtiön kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen.

– Onhan tämä yllättävä trendi, koska perinteisesti fm-radioilla ei ole erityistä kysyntää. Tavanomaisesti niitä on myyty muutamia kymmeniä per viikko. Nyt sisäisen raportoinnin mukaan radioita myytiin viime viikolla lähes tuhat.

Järveläinen sanoo kaupan havainneen kysynnässä kasvua jo etukäteen.

– Hakudatasta näki pystyi näkemään, että asiakkaat ovat hakeneet fm-radioita poikkeuksellisen paljon. Laitoimme oitis maahantuojille tiedustelua, eli varauduimme trendiin jo ennen kuin tilaukset alkoivat kasautua.

Monissa Suomen elektroniikkamyymälöissä paristokäyttöiset radiot ovat hetkellisesti loppuneet valikoimista. Lopulta Verkkokaupankin suosituin malli myi tilapäisesti loppuun.

– Se on liikkeemme halvin, 20 euron malli. Sille on muodostunut jopa tilausjonoa, eli myisimme tietenkin sitä lisää, jos varastosta löytyisi. Maahantuoja on ilmoittanut toimittavansa lisää huhtikuun aikana. Muita malleja meiltä toki löytyy.

Powerilla ei ole ollut samanlaista tiettyä hittituotetta, Lauri Räsänen kertoo.

– Useampaa hintaluokkaa on meillä mennyt, parista kympistä sinne viiteen-kuuteenkymppiin. Ensisijainen ostoperuste on ollut se paristokäyttöisyys, ja varmasti sitten myyjän apukin on siinä ostohetkellä vaikuttanut päätökseen.

Jos taannoiseen vessapaperiralliin saattoi suhtautua hieman huvittuneesti, ovat syyt räjähtäneen radiokaupan takana kenties synkemmät.

Ilta-Sanomien haastattelema sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen arvelee kuitenkin, että ostopiikki ei ole osoitus mistään suoranaisesta Venäjän uhan nostattamasta paniikista.

– Enemmän haluaisin uskoa, että kyse on kansalaisten omatoimisesta erilaisiin tilanteisiin varautumisesta. Jos jotain positiivista tässä ikävässä tilanteessa haluaa nähdä, niin ainakin suomalaiset näyttävät osaavan varautua kriiseihin.

Sisäministeriöllä on monikanavainen vaaratiedotejärjestelmä, jolla se informoi kansalaisia vaaratilanteista. Radio on siinä yksi kanava muun muassa 112-sovelluksen, television ja eri nettisivujen ohella.

Paristokäyttöinen radio on informaatiokanavana kuitenkin verkkovirrasta ja tietoliikenteestä riippuvaisia alustoja sisukkaampi.

– Onhan meillä näitä sähköjä katkovia myrskyjäkin, joiden seurauksena monet ihmiset voivat jäädä vuorokausiksi niin sanotusti sähkömottiin. Silloinkin patteriradiosta voi olla viranomaistiedotteiden saavutettavuuden kannalta iso hyöty.

Elektroniikkakaupan puolella radioiden lisääntynyt kysyntä näkyy myös kansainvälisesti, ainakin Powerilla.

– Pohjoismaissa piikki on näkynyt nimenomaan maissa, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, eli Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa ja Tanskassa samanlaista ilmiötä ei ainakaan meillä ole ollut nähtävissä.

Kriiseihin varautuminen on näkynyt myös muussa vastaavanlaisessa elektroniikassa, kuten varavirtalähteissä ja taskulampuissa. Korona-aikana kaupaksi käynyt viihde-elektroniikka on näin ollen saanut väistyä, analysoi Verkkokaupan Vesa Järveläinen.

– Viihde-elektroniikkaa ostetaan usein tunnepohjalta. Näkisin, että nyt kuluttajat ovat siirtyneet painottamaan hankinnoissaan niiden tarvetta. Ehkä se uuden television osto on siirretty nyt tulevaisuuteen, jos vanhakin vielä toimii.