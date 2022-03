Fazer korjaa venäläismedian uutisointia: ” Yhtiö ei ole muuttanut päätöstään”

Nimenmuutos on osa vetäytymisprosessia, yhtiö vastaa tiedotteessaan.

Fazerin brändi Venäjällä on jo aiemmin ollut nimeltään Hlebny Dom eli Leipätalo.

Muun muassa uutistoimisto Tass ja talouslehti Kommersant uutisoivat viikonloppuna, että Fazer olisi vaihtamassa venäläisen brändinimensä.

Aiempi nimi Fazer LLC olisi vaihtumassa muotoon Hlebny Dom LLC. Suomeksi uusi nimi kääntyy muotoon Leipätalo. Fazerin leipiä on myyty Venäjällä tämän nimen alla jo aiemmin.

Fazer julkaisi asiasta tiedotteen. Yhtiön mukaan nimenmuutos on osa vetäytymisprosessia.

– Nimi on muutettava ennen kuin omistus vaihtuu. Näin varmistamme, että Fazer-brändiä ei voi laillisesti käyttää Venäjällä tämän jälkeen, tiedotteessa sanotaan.

Venäläisuutisoinnissa puhutaan myös yhtiön Venäjä-toiminnan jatkumisesta. Mediat väittävät, ettei nimenmuutos vaikuttaisi Fazerin työntekijöihin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin. Tältä osin yhtiö kuittaa uutisoinnin virheelliseksi.

– Fazer ei ole muuttanut päätöstään, vaan vetäytyy Venäjältä eikä jatka toimintaansa siellä, tiedotteessa todetaan.

Maaliskuun alussa Fazer tiedotti luopuvansa kaikesta toiminnastaan Venäjällä. Tähän kuuluivat muun muassa yrityksen vienti ja investoinnit.

Fazerin vetäytymisen vaikeuksista on uutisoitu jo aiemmin. Ensin se oli pitämässä kiinni leipomotoiminnastaan humanitäärisiin syihin vedoten, mutta parin päivän päästä yhtiö kuitenkin tiedotti vetäytymisestään.

Fazer on myös kertonut, että Venäjä on asettanut yhtiölle huoltovarmuusvelvoitteen, minkä takia sillä ei olisi lupaa lopettaa toimintaansa.

Yhtiö voidaan kuitenkin myydä, jos sen ostaja on venäläinen. Yhtiön tiedotteen mukaan näin on myös tapahtumassa.

– Poistumisprosessi on monimutkainen ja tällä hetkellä yrityskauppa tai toiminnan luovuttaminen paikalliselle taholle on ainoa mahdollinen tapa poistua markkinalta. Ennen uuden toimijan varmistumista emme voi emmekä saa ajaa toimintaa alas.

Fazerilla on ollut Moskovassa ja Pietarissa leipomotoimintaa, jossa se on työllistänyt noin 2 300 ihmistä. Sillä on Pietarissa kolme leipomoa ja lähes 40 prosentin markkinaosuus, sekä yksi leipomo myös Moskovassa.