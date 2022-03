Raju romahdus kuluttajien luottamuksessa – myös elinkeinoelämän toimialoilla luottamus hiipunut

Luottamusindikaattorin saldoluku on tippunut kymmenen prosenttiyksikköä: saldoluku on –10,5, kun se oli helmikuussa +0,5.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus on poikkeuksellisen matalalla.

Kuluttajien luottamus on romahtanut maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku on –10,5, kun se oli helmikuussa +0,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –1,7.

Kuluttajien luottamus on ollut vuodesta 1995 alkaneen mittaushistorian aikana heikommalla tasolla vain huhtikuussa 2020 ja vuoden 2008 lopulla.

Kuluttajien talousluottamukseen ovat vaikuttaneet kriisien puhkeamiset. Nyt on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, huhtikuussa 2010 alkoi koronakriisi ja vuoden 2008 lopulla finanssikriisi.

Myös elinkeinoelämän luottamus on heikentynyt maaliskuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Luottamus talouteen on hiipunut kaikilla päätoimialoilla.

EK:n mukaan yritysten luottamuksen lasku ei kokonaisuutena ole läheskään samaa luokkaa kuin koronakriisin alussa, vaikka epävarmuus on hyvin suurta. Venäjän kauppaa käyville yrityksille tilanne on kuitenkin ollut hyvin vaikea.