Lääkkeiden ostaminen helpottuu Euroopassa – näin sähköinen resepti toimii

Sähköinen resepti ylittää valtionrajat.

Mikä avuksi, jos tärkeä lääke on unohtunut ulkomaan matkalla kotiin ja sitä pitäisi saada pikaisesti apteekista? Euroopassa tämän ei pitäisi olla jatkossa ongelma, jos valtioiden rajat ylittävä sähköinen resepti laajenee lähivuosina suunnitelmien mukaisesti.

Tavoitteena on, että sähköisiä reseptejä ja myös yhteenvetoja potilastiedoista on saatavilla kattavasti EU- ja ETA-alueella vuonna 2025. Tietojen vapaalla liikkumisella halutaan turvata hoidon sujuva jatkuminen riippumatta siitä, missä maassa henkilö oleskelee.

Eurooppalainen sähköinen resepti helpottaa lääkkeen ostamista esimerkiksi yllättävissä tilanteissa tai jos ulkomailla kauemmin asuva ei halua kantaa mukanaan suurta lääkevarastoa. Matkalle lähtijän ei tarvitse enää pyytää lääkäriltä paperista lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten, vaan resepti näkyy kohdemaan apteekissa suojatussa tietojärjestelmässä.

Suomi on ollut edelläkävijä valtionrajat ylittävässä sähköisessä reseptissä, joka on kelvannut Virossa jo vuodesta 2019. Rajat ylittävä sähköinen resepti on käytössä Euroopassa vasta neljässä maassa, mutta sitä valmistellaan muuallakin.

– Pisimmällä ovat Ruotsi, Puola ja Espanja. Osalla maista aloittaminen on lykkääntynyt pandemian vuoksi, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Sini Palo Kelan Kanta-palveluista.

Tänä keväänä sähköisen reseptin yhteistestaamiseen osallistuvat myös Tshekki, Liettua, Latvia, Kreikka, Kypros, Italia, Irlanti ja Unkari.

Ruotsi valmistelee lainsäädäntöä ja saattaa ottaa reseptin käyttöön ensi vuonna. Vielä ei tiedetä, minkä maiden kanssa Ruotsi alkaa siirtää reseptejä.

– Tyypillisesti yhteistyö näyttää olevan suosittua rajanaapureiden välillä, sanoo potilastietojen liikkuvuutta kehittävä Paavo Kauranne Kelan tietopalveluista.

Suomen sähköisellä reseptillä voi toistaiseksi ostaa lääkkeitä Virossa, Kroatiassa sekä Portugalissa, ja oikeus toimii myös toiseen suuntaan.

Viime vuonna suomalaisen reseptin toimituksia oli ulkomailla runsaat 3 000. Ehdoton enemmistö lääkkeistä ostettiin Virosta. Suunnilleen vastaava määrä lääkkeitä ostettiin Viron sähköisellä reseptillä Suomesta.

– Koronapandemian takia sähköisen reseptin käyttö ulkomailla väheni puoleen verrattuna vuoteen 2019, Palo arvioi.

Kroatiassa sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä kaikista apteekeista, Virossa valtaosasta ja Portugalista vasta yhdestä apteekista.

Portugalissa suomalaisia asuu eniten etelärannikon Algarvessa, mutta toistaiseksi ainoa Suomen sähköisiä reseptejä hyväksyvä apteekki toimii maan pohjoisosassa Portossa. Algarven Suomi-Seuran johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Saarni on ehdottanut palvelun laajentamista Portimaoon, joka on Algarven suomalaisten keskuspaikka.

Saarni toivoo, että Suomen reseptillä voisi ostaa lääkettä myös Algarvessa.

– Toisaalta täällä asuu talviaikaan eläkeläisiä pitkiä aikoja, ja monet käyvät paikan päällä Portugalissa lääkärissä. Terveyskeskuslääkärillä käynti maksaa vain neljä ja puoli euroa.