Auringonkukkaöljystä tuli pula – korvataan sipseissä kiistanalaisella öljyllä

Auringonkukkaöljystä on tullut yllättävä pula Ukrainan sodan takia. Taffel-yhtiön omistavan Orklan varastot loppuvat keväällä. Myös muiden raaka-aineiden kanssa on haasteita.

Elintarvikeyhtiö Orkla valmistautuu korvaamaan muun muassa Taffel-sipseissä käytetyn auringonkukkaöljyn sertifioidulla palmuöljyllä.

Syynä on Ukrainassa käytävän sodan aiheuttama pula auringonkukkaöljystä. Comtraden tilastojen mukaan Venäjä ja Ukraina vastaavat yli 70 prosentista maailman auringonkukkaöljyn viennistä.

– Saatavuus loppui kuin seinään, kertoo Orklan viestintäjohtaja Nina Olin.

Norjalainen Orkla osti Taffel-tuotteita valmistavan Ab Chips Oy:n vuonna 2005.

– Haemme kuumeisesti vaihtoehtoja, mutta snacksien osalta näyttää siltä, että meidän auringonkukkaöljyn varastomme loppuvat keväällä, ja tulemme viimeistään loppukeväästä vaihtamaan sertifioituun palmuöljyyn.

WWF:n raportin mukaan maailmassa on hieman yli 10 vuodessa hävinnyt metsiä noin Ruotsin pinta-alan verran, ja suurin syy on palmuöljyn tuotanto.

Sertifioitu palmuöljy tarkoittaa kestävällä tavalla tuotettua palmuöljyä, eli tuotannossa ei ole esimerkiksi tuhottu sademetsiä.

Olinin mukaan palmuöljyn valintaan vaikutti se, ettei aurinkokukkaöljyn korvaava tuote saa aiheuttaa allergisia reaktioita eikä muuttaa makua. Luonnollisesti sen pitää sopia valmistustapaan.

– Snacks-tuotteet vaativat friteeramisen, ja juuri siihen valmistusmenetelmään meidän osalta sertifioitu palmuöljy on ainakin hetkellisesti ainoa saatavilla oleva vaihtoehto, Olin kertoo.

Palmuöljystä ei välttämättä nähdä merkintää pakkauksissa. Ruokavirasto ilmoitti eilen, että myöntää helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aikana. Näin yhtiöiden jo hankkimia pakkauksia ei tarvitse tuhota, vaan niitä voidaan käyttää edelleen.

– Ruokaviraston ohjeistus oli tervetullut. Samankaltainen ohjeistus on tehty useassa EU-maassa, Olin sanoo.

– Se hiukan helpottaa toimintaa, kun ei ole painetta heti päivittää pakkausmerkintöjä.

Esimerkiksi Orkla on ostanut pakkausmateriaaleja varastoon muutamaksi kuukaudeksi, eikä tietojen päivittäminen pakkauksiin käy muutenkaan nopeasti.

– Kun miettii printtiä ja designia, niin voi kestää parisen kuukautta ennen kuin meillä on uusi pakkausmateriaali käytössä, Olin kertoo.

– Tavoitteena on, että nämä raaka-ainemuutokset ja korvaavat ainesosat olisi mahdollisimman tilapäisiä, ja että niitä käytetään mahdollisimman lyhyen aikaa, jolloin me päästäisiin takaisin alkuperäiseen koostumukseen niin nopeasti kuin mahdollista.

Auringonkukkaöljyä käytetään myös muiden tuotteiden, kuten esimerkiksi keksien valmistukseen.

– Niiden suhteen selvitykset ovat vielä käynnissä. Pyrimme löytämään lisää auringonkukkaöljyä joko Orklan sisällä tai muilta toimittajilta, Olin sanoo.

Tilanne on kuitenkin vaikea, sillä auringonkukkaöljystä kilpailevat nyt muutkin elintarvikeyhtiöt.

Sota on aiheuttanut pulaa on myös monista muista raaka-aineista, sillä Ukraina ja Venäjä vievät paljon myös monia muita maataloustuotteita, kuten viljaa. Olinin mukaan näille on kuitenkin löydetty muita toimittajia, ja saatavuus on raaka-aineesta riippuen turvattu vähintään muutamaksi kuukaudeksi.