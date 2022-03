Venäjällä alkoi hamstraus – Maria, 30, osti kolmet farkut siltä varalta, että ne loppuvat kaupoista

Moni pietarilainen hankkii nyt kotivaraa. Ihmiset ovat hamstranneet muun muassa sokeria, kahvia ja lääkkeitä.

Pietari

Pietarilainen Maria, 30, on yksi monista venäläisistä, jotka varautuvat arvaamattomaan hintojen nousuun Venäjällä.

Hän kertoo heränneensä jo aamuvarhain. Hän kiirehti ostoskeskus Galeriaan kaupungin keskustassa ja siellä vaatekauppa Uniqlon ovelle.

– Olin paikalla puoli tuntia ennen liikkeen avaamista ja ehdin jonon ensimmäiseksi. Ostin varuiksi kolme takkia: yhden lämpimän, yhden kevyen ja yhden sporttisen.

– Sitten menin vielä toiseen kauppaan ja ostin kolmet farkut siltä varalta, jos niitä ei pian enää saakaan.

Mistään ei ole vielä varsinaista pulaa. Tyhjiä hyllyjä on näkynyt toistaiseksi vain silloin, kun kaupunkilaisten hamstrausvimma on kohdistunut tiettyihin tuotteisiin.

Pietarilaisessa kaupassa omenat maksoivat torstaina 160 ruplaa kilolta ja nektariinit 395 ruplaa kilolta.

Esimerkiksi noin viikko sitten monesta kaupasta loppui sokeri, kun ihmiset haalivat sitä varastoihinsa. Myös vessapaperia, kahvia ja muroja on hamstrattu. Moni kerää nyt kotivaraa, joka säilyy mahdollisimman pitkään.

– Kotivaran perinne on säilynyt perheessämme toisesta maailmansodasta saakka, sanoo Alexander, 65-vuotias eläkeläinen.

Hän ei halua kertoa sukunimeään tai tulla kuvatuksi, kuten eivät muutkaan haastateltavat Pietarissa.

– Äitini piti kotona aina tietyn määrän saippuaa, kynttilöitä, tulitikkuja ja sokeria. Siksi minäkin pidän. Olemme onnistuneet ostamaan nyt myös sokeria varastoon, mutta emme paljoa, vain kolme kiloa. Sitä voi käyttää hillojen tekemiseen. Täydensimme kaksi viikkoa sitten myös lääkevarastot. Esimerkiksi kipulääkkeet kestävät päiväyksiensä puolesta vuoteen 2023.

Ihmiset seuraavat tarkasti Pietarissa alennuksia ja loppuunmyyntejä. Kun Pietarissa sijaitseva Prisma ilmoitti panevansa ovet säppiin 20. maaliskuuta, kaupan hyllyt tyhjenivät jo edellispäivänä. Hypermarketti myi viimeisinä päivinä kaiken pois 20 prosentin alennuksella.

Prisman sulkeutumisen taustalla oli S-Ryhmän päätös ajaa Prismat ja Sokos-hotellit alas Ukrainan sodan vuoksi. Myös moni muu suomalaisyritys on päätynyt samaan lopputulemaan.

Pietarin Hesburgerissa hampurilainen tuplapihvillä ja pekonilla maksaa 169 ruplaa ja virvoitusjuoma 54 ruplaa.

Muun muassa hampurilaisravintolaketju Hesburger on kertonut suunnittelevansa vetäytymistä Venäjältä, mutta ainakin vielä torstaina 24. maaliskuuta Tshernysevskin valtakadulla sijaitseva Hesburger oli avoinna.

Ravintolapäällikkönä työskentelevä Vladimir sanoo, että heille ei ole tiedotettu hampurilaisravintolan alasajosta, vaan kaikki toiminta jatkuu normaalisti.

– Asiakkaitakin on käynyt saman verran kuin aiemmin.

Venäjän tilastoviranomaisen Rosstatin mukaan sokerin hinta on noussut 30 prosenttia maaliskuun alusta.

Myös monet muut tuotteet ovat kallistuneet nopeasti. Tomaateissa ja banaaneissa on nähty Rosstatin mukaan yli 25 prosentin hinnannousut.

Myös kodinkoneet maksavat aiempaa enemmän. Rosstatin mukaan esimerkiksi pölynimurit ovat kallistuneet yli 20 prosenttia.

64-vuotias Ljudmila kertoo poikansa varoittaneen, että viimeistään huhtikuussa hintojen nousu söisi vanhempien kaikki säästöt.

– Ja me tarvitsimme jääkaapin, tiskikoneen ja huonekaluja. Etsimme internetistä halvimpia vaihtoehtoja ja päädyimme ostamaan jääkaapin lopulta 60 000 ruplalla – aiemmin se olisi maksanut 45 000 ruplaa. Ostimme myös tiskikoneen ja suihkukaapin.

– Meillä oli säästössä vajaat miljoona ruplaa, käytimme melkein kaiken. Tuhlasimme silti surutta, sillä pian kaikki olisi ollut mennyttä. Sama tapahtui Neuvostoliitossa 1989–1990.

Mistään elintarvikkeesta ei ole nähty vielä varsinaista pulaa, mutta tietyt tuotteet ovat saattaneet väliaikaisesti loppua ihmisten hamstrauksen vuoksi.

Lyhyesti sanottuna: pietarilaiset varautuvat pahimman varalle. Tämän ovat havainneet myös kauppiaat.

– Tilanne on huonontunut: asiakkaita käy nyt vähemmän kuin aiemmin ja he myös ostavat vähemmän, noin viisikymppinen elintarvikekauppias Damir sanoo.

– Mutta ihmiset ostavat elintarvikkeita nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka monet hinnat ovat nousseet, se ei kuitenkaan koske kaikkia tuotteita.

42-vuotias kauppias Olesya sanoo, että pietarilaiset suhtautuvat hintojen nousuun kuin vuodenaikoihin – se on vääjäämätöntä, johon ei voi itse vaikuttaa. Pahinta ei ole vielä nähty, mutta siihen valmistaudutaan.

– Meillä on paljon omasta takaa: sisarellani on lehmä ja kanoja, ja minä myyn kananmunia ja maidosta tehtyä juustoa. Toistaiseksi en ole joutunut nostamaan hintoja, mutta euro nousee, dollari nousee, hinnat ympärillä nousevat. Meidänkin on tehtävä niin pian.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yksi euro maksoi perjantaina noin 100,4 Venäjän ruplaa. Vaihtokurssi voi pitää lähinnä suuntaa antavana. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki on keskeyttänyt Venäjän ruplan euromääräisen valuuttakurssin noteerauksen. Kaupankäynti valuutalla on hyvin rajoitettua.