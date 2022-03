Kommentti: Yksi karu ja yksi kaamea syy, miksi energiasulku tuskin pysäyttäisi Venäjää – mutta voisi vaarantaa Euroopan

Energiasulku iskisi rajusti Venäjän talouteen – mutta tuskin lopettaisi sotaa. Riski on, että Venäjä pitäisi romahdusta "eksistentiaalisena uhkana" – ja vastaisi sen mukaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

EU-mailla on kova paine lopettaa energiaostot Venäjältä, sillä kattava energian tuontisulku olisi äärimmäinen talouspakote Venäjän painostamiseksi pois Ukrainasta.

Kaasuostojen suhteellisen nopeasta ja tuntuvasta vähentämisestä on jo EU-maiden kesken sovittu, mutta öljyostojen rajoituksista tai kaiken energian kattavasta sulusta on vaikeampi päättää.

Energiasulun vaatimuksia on perusteltu tarpeella katkaista Venäjän suuri rahalähde, jotta kalliin sodan rahoittaminen ehtyisi ja Venäjä taipuisi lopettamaan sotansa Ukrainassa.

Energiapakotteiden raju laajentaminen on kuitenkin toistaiseksi jätetty pakotteiden ulkopuolelle, sillä EU:n energiasulkua on helpompi vaatia kuin panna toteen.

” Syytä voi pitää EU-maille kiusallisena tai jopa häpeällisenä, mutta se on silti todellinen.

Harkintaan ja varovaiseen viivyttelyyn on ainakin kolme syytä, joista vain yksi on ollut viime viikkojen puheenvuoroissa näkyvästi esillä.

Ensimmäistä syytä voi pitää EU-maille kiusallisena tai jopa häpeällisenä, mutta se on silti todellinen ja poliittisesti erittäin vaikea.

Se on EU:n oma talous – ja se, että EU-maiden yritykset, työpaikat ja kansalaisten hyvinvointi ovat mitä suurimmassa määrin riippuvaisia fossiilisesta tuontienergiasta – josta suuri osa tulee Venäjältä.

Venäläisenergian korvaaminen vaihtoehtoisilla energiamuodoilla tai ainakin muualta hankittavalla kaasulla, öljyllä ja hiilellä voi teoriassa onnistua, mutta se maksaa erittäin paljon ja kestää mahdollisesti vuosien ajan.

Sen sijaan saman tien voimaan määrättävä kattava tuontisulku sysäisi suuren osan Keski- ja Länsi-Euroopan maista Saksaa myöten talouden vakavaan taantumaan tai taantuman ja kovan inflaation viheliäiseen stagflaatioon.

Vaikka Venäjän energiatulojen katkaisu olisi EU-maissa aluksi suosittua, siitä koituvat seuraukset, kuten energiakriisi, taantuma ja työttömyys, tuskin olisivat. Ne muuttuisivat viimeistään seuraaviin vaaleihin mennessä ongelmaksi.

Kattavan energiasulun välttämiseen on ainakin kaksi muutakin syytä kuin EU:n oman "taloustuskan" arkailu. Ensimmäinen on karu ja toinen jopa kaamea.

Sotatalous toimii toisin

Karu syy kattavan energiasulun tai muidenkaan äärimmäisten talouspakotteiden välttämiseen tai varovaiseen harkintaan kumpuaa kahdesta karusta havainnosta:

Venäjä on häikäilemättömän hallinnon kovin ottein johtama komentoyhteiskunta, joka tappaa silmittömästi naapurimaansa siviilejä ja alistaa säälimättä omiakin kansalaisiaan.

Ja lisäksi Venäjä lienee lähes omavarainen sotakoneiston pitämiseksi käynnissä.

Maan ani harvoja kehittyneitä teollisuudenaloja energiateollisuuden ohessa on juuri sotateollisuus, joka tuottaa sotakalustoa ja -tarvikkeita yli maan omien tarpeiden. Ja maan oma energiateollisuus kykenee tuottamaan kylliksi polttoaineita kaluston pitämiseksi käynnissä.

” Maan ani harvoja kehittyneitä teollisuudenaloja energiateollisuuden ohessa on juuri sotateollisuus.

Itsevaltainen ja maan omaakin väkeä säälimätön hallinto ei tarvinne EU:n energiatuloja tai muita valuuttatuloja kyetäkseen jatkamaan kallistakin sodankäyntiä, sillä se voi pakkokeinoin ohjata kotimaisen talouden hupenevia voimia kaikista muista toiminnoista sotatalouden tarpeisiin.

Sotilaiden, muun virkakunnan ja koko työvoiman palkat ja muut kotimaiset menot maksetaan joka tapauksessa ruplilla, ja ruplia hallinto voi valmistuttaa maan omalla keskuspankilla niin paljon kuin tarpeet vaativat.

Tuskin tavarapulan tai hirmuisen inflaationkaan näkymät saavat Venäjän hallintoa taipumaan, sillä komentotaloudessa hallinto voi halutessaan häivyttää inflaation ja tavarapulan pois näkyvistä hintojen ja tavarakaupan säännöstelyllä.

Venäjän kaltaisessa komentotaloudessa eivät päde samanlaiset talouden oletukset tai talouspolitiikan periaatteet kuin demokraattisissa markkinatalousmaissa – eivät varsinkaan sen jälkeen, kun talous muuttuu sotataloudeksi.

Kansa kärsii pakotteista eniten

Kolkot talousnäkymät ovat erityisen ankeita Venäjän kansalle, jonka elintaso ja hyvinvointi laskevat jyrkästi ilman EU:n energiasulkuakin – ja vielä jyrkemmin, jos EU lopettaa energiaostonsa.

Missä tahansa länsimaisessa demokratiassa kansalaisten ja kansantalouden ankeat talousnäkymät – ja aina tulollaan olevat seuraavat vaalit – olisivat hyvä peruste olettaa, että hallinto tekisi kaikkensa ankeiden näkymien välttämiseksi.

Mutta Venäjä on toista maata.

Mikään Venäjän hallinnon viimeaikaisissa toimissa ei viittaa myötätuntoon tai muunlaiseen mielenkiintoon edes oman maan kansalaisten hyvinvoinnista.

” Epäilemättä EU:n energiasulku ärsyttäisi Venäjän johtoakin, mutta ärtymys on eri asia kuin taipuminen tai luopuminen.

Venäjän hallinto mitä todennäköisimmin osasi odottaa ankaria ja pitkäaikaisia talouspakotteita – ja niistä kansalaisille koituvia vaikeuksia – mutta päätti mistään piittaamatta silti hyökätä Ukrainaan.

Epäilemättä EU:n energiasulku ärsyttäisi Venäjän johtoakin, mutta ärtymys on eri asia kuin taipuminen tai luopuminen.

Vaikka EU:n energiaostot tuottavat Venäjän valtiollekin suuren määrän tuloja, ja vaikka EU:n voi näin tulkita rahoittavan Venäjän sodankäyntiä, tästä ei voi päätellä, että Venäjä sotii vain niin kauan kuin EU ostaa sen energiaa – tai että EU:n energiasulku pakottaisi Venäjän rauhaan.

Kolkompi oletus on, että Venäjä jatkaa sotaansa niin kauan kuin maan johto katsoo ties minkälaisin perustein aiheelliseksi, jatkaapa EU energiaostojaan tai ei.

Saman kolkon oletuksen toinen puoli on, että EU:n energiaostojen jatkaminen tai lopettaminen vaikuttaa EU-maiden omien talousnäkymien lisäksi ensisijaisesti Venäjän kansan talousnäkymiin – ja kuinka ankeiksi ne käyvät.

Kolkkoa kaameampi näkymä avautuu, jos talouden romahtaminen järkyttäisi Venäjän yhteiskuntajärjestystä ja hallinnon asemaa – ja jos maan johto tulkitsee tilanteen Venäjään kohdistuvaksi "eksistentiaaliseksi" uhaksi.

Pieni piiri päättää ydinaseista

Kolkkoakin pahempi kaamea syy EU:n energiasulun välttämiseen tai ainakin hyvin varovaiseen harkintaan muodostuu Venäjän johdon häikäilemättömyyden ja maan ydinaseiden yhdistelmästä.

Venäjän johto on sotaviikkojen kuluessa muistuttanut useita kertoja maan ydinaseiden olemassaolosta – ja valmiudestaan tarvittaessa myös käyttää niitä.

Venäjän sodankäyntiperiaatteiden eli -doktriinien mukaan maa voi turvautua ydinaseisiin vastatakseen jonkun muun maan Venäjään kohdistamaan ensi-iskuun – mutta myös omasta aloitteestaan, jos Venäjään kohdistuu "eksistentiaalinen" uhka.

” Venäjään kenties kohdistuvan uhan laatua eivät tulkitse minkäänlaiset riippumattomat tarkkailijat.

Kaameaa kaikua noihin muistutuksiin syntyy esimerkiksi siitä, että jonkin todellisen tai oletetun uhan määrittely Venäjän olemassaoloa uhkaavaksi "eksistentiaaliseksi" uhaksi perustuu tulkintoihin eikä todennettavissa oleviin tosiseikkoihin.

Ja siitä, että Venäjään kenties kohdistuvan uhan laatua eivät tulkitse minkäänlaiset riippumattomat tarkkailijat.

Onko Venäjän olemassaolo uhattuna – ja onko tuota uhkaa tarvis torjua jopa ydinasein, sen tulkitsee Venäjän presidentti Vladimir Putin ties kuinka suppean lähipiirinsä kanssa.

Asian ratkaisee toisin sanoen täsmälleen sama Venäjän johto, jonka mielestä juuri Venäjään kohdistuvien uhkien takia oli välttämätöntä hyökätä Ukrainaan.

Koska sivullinen voi vain arvailla, ovatko ydinasevaroitukset bluffia vai eivät, varovaisuusperiaate kannustaa suhtautumaan varoituksiin vakavasti.

Varovaisuus ei tarkoita Venäjän sodan hyväksymistä, mutta se muistuttaa, että energiasulun kaltaiset rajut pakotteet ovat epävarmoja ja riskipitoisia – ja että pakotteiden seuraukset voivat olla vielä rajumpia.

Historioitsija Nicholas Mulderin kuin tilauksesta vastikään ilmestynyt pakotteiden historiikki The Economic Weapon – The rise of sanctions as a tool of modern war muistuttaa lukuisin esimerkein, että suuri osa viime vuosisadan pakotteista pahensi ja pitkitti sotia, jotka niiden piti estää tai lopettaa.

