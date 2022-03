Woltin lähetit ovat olleet tyytymättömiä kuljetuksista saatuun palkkioon bensan hinnannousun takia.

Noin 300 Wolt-lähettiä osallistui torstaina niin sanottuun online-mielenilmaukseen, jossa he kirjautuivat Woltin applikaatioon, mutta eivät ottaneet tilauksia vastaan.

Mesoud Mohammedyassin.

Asiasta kertovat Wolt-lähettien yhdistyksen The Wolt Courier Partners Associationin (WCPA) aktiivit Andrew Mugenyi, Nana Kojo Marfo, Mesuod Mohammedyassin ja John Black. Mielenilmaukseen osallistuneiden määrää on vaikeaa vahvistaa.

Aktiivien mukaan lähetit ovat tyytymättömiä useisiin asioihin Woltilla, muun muassa siihen, että kuljetuspalkkioita ei ole nostettu, vaikka bensan hinta on ennätyskorkealla.

Torstain mielenilmauksella on haluttu kiinnittää huomiota ongelmiin.

– Tällä hetkellä kuljettajan täytyy tehdä töitä 10–12 tuntia päivässä tienatakseen 100 euroa, ja siitä vielä miinustetaan bensat ja muut kulut, kuten YEL, Nana Kojo Marfo ja Andrew Mugenyi kertovat ja huomauttavat bensan hinnan olevan nyt ennätyskorkealla ja myös elinkustannusten nousevan kaiken aikaa.

Marfo kertoo työskennelleensä Woltin lähettinä kuusi kuukautta, Mugenyi ja Mohammedyassin kolme vuotta.

Andrew Mugenyi.

Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski vahvistaa sähköpostitse, että osa Woltin läheteistä on ollut heihin yhteydessä bensan hinnannousun takia ja vaatinut korotusta palkkioihin. Wolt kertoo haluavansa kantaa vastuuta tilanteessa.

– Tämän takia teemme palkkiomalliin lähiaikoina muutoksia, jotka kohottavat lähettien keskimääräistä palkkiotasoa, Pankakoski kirjoittaa.

Se voi tarkoittaa sitä, että asiakkaiden maksamat kuljetusmaksut saattavat lähiaikoina nousta. Pankakoski kertoo uskovansa, että mikäli näin käy, Wolt uskoo, että moni asiakas ymmärtää tilanteen.

– Kun bensan hinta on noussut, on toivottavasti ymmärrettävää, että kuljetus maksaa enemmän.

Pankakoski kertoo, että heiltä on torstaina kyselty ”tiettyjen sosiaalisessa mediassa liikkuneiden postausten johdosta”, onko Woltilla tiedossa lähettejä, jotka eivät tekisi kuljetuksia osoittaakseen mieltään aiheesta. Keskusteluja on tiettävästi käyty ainakin Facebookin kaupunginosaryhmissä.

– On mahdollista, että jotkut lähetit ovat jääneet tänään kotiin. Emme kuitenkaan ole toistaiseksi nähneet toimituksia tekevien lähettien määrässä havaittavaa poikkeamaa suhteessa normaaliin, Pankakoski sanoo.

Suomessa on yhteensä noin 4 000–5 000 Wolt-lähettiä, mutta Woltin mukaan aktiivisten kuljettajien määrä vaihtelee suuresti. Woltin mukaan Helsingissä lähettikumppaneita on tällä hetkellä yli tuhat.

Wolt kertoo viime viikkoina käyneensä ”kymmeniä tunteja” keskusteluja eri kaupunkien lähettien kanssa palkkioiden nostosta. Keskusteluja on käyty myös muiden kuin tähän artikkeliin haastateltujen lähettien kanssa.

– Pohjautuen satoihin saamiimme vastauksiin tarkoituksemme on pilotoida lähiaikoina Helsingissä mallia, joka laajemmin otettuna käyttöön johtaisi useiden miljoonien eurojen lisämaksuihin läheteille vuositasolla. Mallissa alettaisiin maksaa nykyistä lyhyemmistä etäisyyksistä kauppiaalta asiakkaalle ja uutena asiana alettaisiin maksaa myös etäisyydestä jo matkalla kauppiaalle. Perusosan suuruus saattaisi pienentyä, mutta tällöin etäisyyteen ja siten bensaan liittyvät maksut nousisivat siten, että kokonaisuudessaan keskimääräinen palkkiotaso nousisi, Pankakoski kertoo.

Woltin mukaan keskimääräinen lähettikumppani on laskuttanut yritystä tänä vuonna noin 14–15 euron (+alv) edestä per online-tunti.

Ilta-Sanomien kanssa keskustelleet lähetit kertovat tehneensä itse laskelmia Woltin ehdottamista malleista ja tulleensa siihen päätelmään, että ne ovat jopa nykyistä mallia huonompia kuljettajille ja kohtelevat esimerkiksi polkupyörällä ja autolla liikkuvia kuljettajia epätasa-arvoisesti.

Lähetit ovatkin aikeissa jatkaa mielenilmaustaan perjantaina. Marfo, Mugenyi ja Mohammedyassin kertovat neuvotteluista huolimatta olevansa tyytymättömiä Woltin reaktioon.

Pankakoski sanoo, että lähettikumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa on huomattu, että eri ihmiset haluavat eri asioita.

– Toiset toivovat korkeampaa perusmaksua jokaisesta kuljetuksesta. Toiset taas toivovat parannuksia siihen, miten Wolt maksaa etäisyydestä.

Ruokalähettien oikeuksista ja työn tulkinnasta on käyty Suomessa ja muualla maailmassa vääntöä jo pitkään. Wolt tulkitsee lähettinsä itsenäisiksi yrittäjiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto on puolestaan katsonut, että ruokalähettejä on kohdeltava työntekijöinä eikä itsenäisinä yrittäjinä.

Viime vuoden toukokuussa Helsingin hallinto-oikeus teki päätöksen, jossa Woltin lähetti luokiteltiin yrittäjäksi, ei työntekijäksi.

Wolt toteaakin, että jokainen lähetti päättää ”joka päivä täysin vapaasti, kirjautuuko Woltin sovellukseen tekemään kuljetuksia”. Wolt ei laadi kauppiaille tai läheteille työvuoroja, joihin pitäisi tulla, vaan lähetit saavat itse päättää, milloin ja minkä verran kuljettavat.

Ilta-Sanomat on nähnyt WCPA:n Woltille alkuvuodesta lähettämän kirjeen, jossa lähetit muun muassa huomauttavat, että monet Wolt-kuskit ovat korkeasti koulutettuja, mutta kielivaatimusten takia he eivät pysty tekemään Suomessa oman alansa töitä.

– Sen takia vasta-argumentti siitä, että ”jos työ Woltilla ei kelpaa, älä tee sitä”, on epäkelpo eikä kerro todellisuudesta, jossa Wolt-lähetit Suomessa elävät, kirjeessä lukee.

He kertovat lisäksi useista muista kokemistaan epäkohdista, kuten siitä, että Wolt-kuljettajat saavat paljon parkkisakkoja, mutta Wolt ei kompensoi niitä. He kokevat, että pystyäkseen toimittamaan kuljetukset nopeasti ja lämpiminä perille – mikä on Woltin edun mukaista –, lähettien on pakko parkkeerata ravintoloiden lähelle, mutta aina parkkipaikkoja ei ole saatavilla.

– Yksittäinen parkkisakko voi olla katastrofi kuljettajan päivittäisille tienesteille, WCPA kirjoittaa Woltille lähettämässään kirjeessä.

Kuljettajat vaativat, että asiaan löytyisi jokin ratkaisu.

Yksi pieni, mutta selvästi lähettien arkeen negatiivisesti vaikuttava ongelma on sekin, että haastateltavien mukaan moni ravintola ei päästä Wolt-lähettejä käymään ravintolan vessassa.

– Emme me ole mitään eläimiä, Nana Kojo Marfo sanoo.

Pankakoski kertoo, että Wolt on kuullut siitä, että jotkut ravintolat eivät päästä kuljettajia wc-tiloihin, mutta palautetta on tullut ”hyvin vähänlaisesti”.

– Vaikka emme voi sanella, miten ravintolat ja muut kumppanimme liiketilojaan päättävät käyttää, on toiveemme tietysti se, että lähettikumppanien annettaisiin käydä vessassa jos siihen vain millään on tilojen puolesta mahdollisuus. Yleisesti ottaen olemme siinä käsityksessä, että kauppiaat ja lähettikumppanit arvostavat toisiaan ja ongelmia heidän välillään on tavallisesti hyvin vähän.