Jätekuljetuksiin 19 prosentin olosuhdelisä – dieselin poikkeuksellinen hintapiikki pakotti kiinteistöhuoltoyhtiön poikkeukselliseen ratkaisuun

Dieselpolttoaineen jyrkkä hinnannousu on aiheuttanut ongelmia monelle kuljetusyritykselle. Tämä näkyy myös kiinteistöhuoltopalveluissa.

Olosuhdelisän on tarkoitus olla väliaikainen, L&T kertoo.

Kiertotalous- ja kiinteistöhuoltoyhtiö Lassila & Tikanoja ilmoittaa ottavansa huhtikuun alussa käyttöön olosuhdelisän. Se koskee lähinnä kiinteistöjen jätekuljetuksia.

Yhtiön mukaan lisä on suuruudeltaan 19 prosenttia. Se johtuu yhtiön mukaan nykyisen maailmantilanteen aiheuttamasta kohtuuttomasta polttoainehintojen noususta.

Yhtiön mukaan kyseessä on erittäin poikkeuksellinen toimi.

– Itselläni on tässä yhtiössä sellainen kolmenkymmenen vuoden työura, eikä tällaisia ole meidän alalla aikaisemmin ollut, sanoo yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

– Syynä on Ukrainan sodasta johtuva dieselin poikkeuksellisen kova hintapiikki. Se on meille merkittävä kustannuselementti.

Nyt julkistetun olosuhdelisän on tarkoitus jäädä väliaikaiseksi.

– Seuraamme tilannetta kuukausitasolla ja reagoimme siihen heti, kun tämä 24. helmikuuta alkanut markkinahäiriö päättyy.

Mikkonen korostaa, että jätehuolto on käytännössä kuljetustoimintaa. Merkittävä osuus kustannuksista koostuu kaluston polttoainekuluista.

Lassila & Tikanojan raskaasta kalustosta valtaosa on dieselkäyttöistä, vaikka mukana on myös kaasulla toimivia ajoneuvoja. Kaiken kaikkiaan raskasta kalustoa on noin tuhat autoa, joten polttoainetta kuluu.

Tarkoitus on ottaa keväällä Lahdessa käyttöön Suomen ensimmäinen sähkökäyttöinen jäteauto.

– Teknologia ei kuitenkaan ole vielä valmis meidän kaltaiseen energiaintensiiviseen liikenteeseen, Mikkonen sanoo.

Muitakin energiaratkaisuja on harkittu.

– Tulevaisuudessa myös vety voi olla se ratkaisu, johon jätteenkuljetuksessa päädytään, mutta siihen tulee menemään muutamia vuosia.

Mikkonen korostaa, että polttoaineongelma on yhteinen koko kuljetusalalle. Siksi valtiovallalta toivotaan tukea.

– Täällä on paljon pieniä toimijoita, joilla ei ole taloudellisia puskureita sietää yhtään tätä kustannusnousua tässä tilanteessa. Kysymys on toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta.

Esillä ollut ammattidieselin veroale ei ehdi kuljetusliikkeiden avuksi nykyiseen tilanteeseen. EU:n asettamissa rajoissa on kuitenkin mahdollisuus myös muihin tukimuotoihin, joista keskustellaan parhaillaan hallituksessa.

– Esimerkiksi Ruotsissa toteutettiin eräänlainen energiaveron palautusjärjestelmä, Mikkonen huomauttaa.

Alan etujärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka eli SKAL on esittänyt ammattiliikenteelle eri tukitoimia.

Näihin kuuluvat jakeluvelvoitteen poistaminen vuoden loppuun saakka, dieselin polttoaineveron alentaminen EU:n minimitasolle ja ammattidieselin valmistelu ja käyttöönotto.

Jälkimmäinen voitaisiin ottaa heti käyttöön niin sanottuna kustannustukena. Tällöin kuljetusyritykset voisivat saada tukea kuluttamiensa diesellitrojen perusteella.

SKAL:n toimitusjohtajan Anssi Kujalan mukaan tuella alkaa olla kiire. Ensimmäiset suuret polttoainelaskut alkavat erääntyä eivätkä kaikki kuljetusyritykset pysty enää maksamaan niitä.

– Eniten pumppuhintoihin vaikuttava ja vakauttava toimi olisi jakeluvelvoitteen poistaminen määräajaksi, Kujala sanoo.

– Suomessa on korkea jakeluvelvoite, jonka vaikutus on jopa 35 senttiä litralta. Sillä olisi nopea vaikutus polttoaineen hintaan.

Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen määräaikainen poistaminen olisi valtiollekin helpompaa, koska se ei vähentäisi verotuloja, kuten polttoaineveron alentaminen.

Alan tilanteen helpottamiseen tarvittaisiin myös kustannustukea.

– Esimerkiksi käy korona-aikana yrityksille jaettu kustannustuki. Suoralla tuella huolehdittaisiin siitä, että yritykset pääsisivät yli käsillä olevasta kassakriisistä, Kujala sanoo.

Tukiasiaa pohditaan parhaillaan eri ministeriöissä. Mahdollisia tuloksia saataneen jo ensi viikolla.