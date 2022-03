Oikeuden ratkaisun mukaan konetta käyttäneille työntekijöille ei ollut annettu riittävästi opastusta. Lisäksi työkoneesta oli puuttunut tarvittavat suojat.

Päijäthämäläinen leipomoyritys ja neljä yrityksen esimiestehtävissä olevaa tuomittiin sakkoihin vammantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta.

Työturvallisuusrikoksissa oli kyse kahdesta koneesta, jotka olivat olleet käytössä yli kymmenen vuotta ilman riittäviä suojia ja koneilla sattui kaksi tapaturmaa.

Työntekijän pikkusormi jäi pakkauskoneen muovikalvopuristimen puristinleukojen väliin. Sormesta lähti palanen. Kone oli ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien suojaamattomana, kun leipiä oli pakattu käsin.

Toisessa tapauksessa oli kyse työntekijän etusormen vammasta. Sormi oli tarttunut rätin mukana työkoneen pyörivään akseliin. Leivänjakajan pään ja pyörivän akselin väliin joutunut sormi vaurioitui ja haava vaati ompeleita. Työkone oli ollut vailla tarvittavia suojia alusta lähtien. Kone oli tuotu taloon 2008.

Syyttäjä vaati Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa yritykselle 50 000 euron yhteisösakkoa kahdesta työturvallisuusrikoksesta.

Syyttäjän näkemys oli, että yhtiön toiminnassa ei noudatettu huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi eikä huolehdittu siitä, että esimiehet olivat riittävästi koulutettu tehtäviinsä.

Käräjäoikeus leikkasi syyttäjän vaatimasta summasta puolet ja tuomitsi yrityksen 25 000 euron yhteisösakkoon.

Yhtiön toimitusjohtaja ja kolme esimiestehtävissä olevaa henkilöä tuomittiin sakkoihin vammantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta. Sakkotuomiot vaihtelivat 15–30 päiväsakon haarukassa.

Yhtiön toimitusjohtajan maksettavaksi tuli 2 850 euroa sakkolappu. Muiden sakot ovat 380–510 euroa.

Leipomoyrityksen on maksettava vammoja saaneille työntekijöilleen korvauksia, toiselle 2 500 euroa ja toiselle 1 500 euroa. Tuomittujen on maksettava työntekijöiden oikeudenkäyntikulut yhteisvastuullisesti. Summa on noin 11 300 euroa.

Oikeuden ratkaisun mukaan työnantaja ei ollut huolehtinut kuntoon koneiden käytöstä aiheutuvia vaaratekijöitä eikä ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin pakkauskoneen käytöstä ja leivänjakopöydän siivoamisesta aiheutuvan vaaran poistamiseksi.

Työnantaja ei ollut riittävällä tavalla järjestänyt esimiesten koulutusta eivätkä he olleet selvillä omista vastuistaan.

Konetta käyttäneille työntekijöille ei ollut annettu riittävästi opastusta. Kun koneen asianmukainen suojaus oli poistettu, työntekijät olivat tehneet töitä työturvallisuutta vaarantavissa oloissa, oikeus totesi.

Yritys on liikevaihdoltaan noin 10 miljoonan euron luokkaa ja työllistää noin sata henkilöä. Yritys on tehnyt hyvää tulosta, pari vuotta sitten tulos oli runsaat puoli miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion jutussa keskiviikkona.