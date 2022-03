VR laajentaa Ruotsiin ostamalla juna- ja bussiyhtiö Arrivan – työntekijämäärä paisuu 3 800 :lla

VR Group ostaa Ruotsissa raide- ja bussiliikenneyhtiö Arriva Sverigen. Yhtiön mukaan kaupan tarkoituksena on turvata asemia kiristyvässä kilpailussa.

Liikenneyhtiö VR Group on sopinut ostavansa ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattorin Arriva Sverigen.

Kauppasumma ei VR:n tiedotteessa kerrota. VR:n mukaan investointi on yhtiölle suuruudeltaan maltillinen eikä vaaranna VR Groupin Suomen liiketoimintaa tai kotimaisia investointeja.

Arriva Sverigen liikevaihto oli viime vuonna yli 300 miljoonaa euroa. Se on Ruotsin kolmanneksi suurin junaoperaattori, sekä neljänneksi suurin bussioperaattori. Yhtiö liikennöi Tukholman kaupunkiliikenteessä, sekä Etelä-Ruotsin ja Itä-Götanmaan alueliikenteessä. Arriva Sverigellä on 3 800 työntekijää, 800 bussia, 238 junaa ja 65 raitiovaunua avulla. Matkustajia on vuosittain yli 170 miljoonaa.

Suomen valtion omistaman VR Groupin liikevaihto oli viime vuonna 838,3 miljoonaa euroa.

VR Groupin mukaan kauppa parantaa sen kilpailukykyä myös Suomessa. VR:n monopoli purettiin vuosi sitten, joten yhtiön mukaan kaupalla pyritään kasvuun myös Suomen palvelujen turvaamiseksi.

Samalla VR Group kertoo pyrkivänsä viemään Suomessa kerrytettyä puhtaan kaupunkiliikenteen osaamistaan Ruotsiin. Yhtiö omistaa bussiyhtiö Pohjolan liikenteen, sekä liikennöi Tampereella raitiovaunuja sekä pääkaupunkiseudulla HSL:n joukkoliikenteen linjoja. Pohjolan Liikenteen 550:stä bussista 185 ovat sähköbusseja.

– Olemme bussiliikenteen sähköistämisen pioneeri ja kykenemme nyt nopeuttamaan Ruotsin markkinan sähköistymistä ja tarjoamaan Ruotsin yhtiölle osaamistamme, sanoo VR Groupin matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

– Lisäksi kauppa tarjoaa bussimarkkinassa meille skaalaetua sähköbussien hankinnassa ja kehityksessä.

Arriva Sverige on osa eurooppalaista Arriva-konsernia, jonka omistaa saksalainen Deutsche Bahn. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa heinäkuun alussa, kunhan se on saanut Saksan digitaali- ja liikenneministeriön sekä Deutsche Bahnin hallituksen hyväksynnän.

