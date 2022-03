Osakekaupan on määrä alkaa tänään Moskovan pörssissä

Kauppaa on määrä käydä 33 yhtiön osakkeilla, hieman yli neljän tunnin ajan.

Moskovan pörssin on määrä avata tänään kaupankäynti osakkeilla kuukauden tauon jälkeen. Kauppaa on määrä käydä 33 yhtiön osakkeilla, kertoi Venäjän keskuspankki eilen tiedotteessaan. Kaupankäynti on rajoitettu hieman yli neljään tuntiin alkaen kello 9.50 paikallista aikaa.

Kaupankäynti osakkeilla on ollut keskeytyksessä helmikuun 25. päivästä lähtien. Edellisenä päivänä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Maanantaina Venäjän keskuspankki salli rajoitetusti kaupankäynnin aloittamisen Venäjän valtion joukkolainoilla.

Moscow Times -lehden mukaan kaupankäynti aloitetaan ruplamääräiseen MOEX-indeksiin kuuluvilla osakkeilla. Yhtiöitä ovat muun muassa Sberbank ja VTB-pankki, Gazprom, Rosneft, Aeroflot sekä joukko vähittäiskaupan ja metalliteollisuuden suuryrityksiä.

Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät saa myydä venäläisiä osakkeitaan. Moscow Timesin mukaan määräyksen tarkoituksena on suojata venäläisiä sijoittajia raskailta tappioilta.

Moskovan pörssi romahti helmikuun 24. päivänä yli kolmanneksella Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

