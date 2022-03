Yrittäjän kolmekymmentävuotinen huoltamoura päättyy kesäkuussa. Syynä on myynnin väheneminen.

Turun moottoritien varrella Salossa sijaitsevan Teboil Kivihovin kauppias Ismo Rouvinen lopettaa. Syynä ovat korona ja Teboil-boikotti.

– Olen irtisanonut kauppiassopimuksen Teboilin kanssa ja se loppuu 17. kesäkuuta. Jos jatkajaa ei löydy, niin asema menee kiinni. Sitä ei voi vielä tietää. Teboilin asia on etsiä uusi kauppias, Rouvinen sanoo.

Hänen mukaansa liiketoiminnan pohjaa vei ensin korona.

– Ensimmäisenä koronavuonna liikevaihto tippui miljoonalla eurolla. Tämä kertoo laskun mittakaavasta.

Sitten puhkesi Ukrainan sota. Teboilin omistaa venäläinen öljy-yhtiö Lukoil. Tämän takia monet suomalaiset ovat boikotoineet Teboil-asemia. Yksityishenkilöiden lisäksi kampanjaan liittyi myös monia järjestöjä.

– Myynti on vähentynyt siitä kun kohu alkoi. Kyllä se on vaikuttanut. Jos ihmiset eivät käy, niin jokainen ymmärtää, ettei toiminnan mahdollisuuksia paljon ole, Rouvinen sanoo.

Vuonna 2008 valmistunut Kivihovi on työllistänyt noin 35 työntekijää, joista osa on osa-aikaisia. Nämä on nyt irtisanottu kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Kivihovi palvelee ympäri vuorokauden. Asemalla on yli 300-paikkainen ravintola ja sieltä löytyvät myös Kotipizza, Subway ja Hesburger.

Työntekijämäärä on koronan myötä laskenut. Aiemmin vilkkaalla asemalla oli töissä yli 50 henkeä.

– Kivihovi on ollut yksi Teboilin suurimpia yksiköitä. Ennen koronaa eli vuoteen 2019 saakka olimme suurin, Rouvinen sanoo.

Teboil-ketjulla on Suomessa kaikkiaan sata huoltoasemaa.

Alan etujärjestö Liikennepalvelukauppiaat ry. on korostanut, että suomalaiset yrittäjät vastaavat huoltamojen toiminnasta itsenäisesti ja pääosa polttoaineestakin tulee suomalaisilta kumppaneilta.

– Polttoaineen myynti ei ole kauppiaalle mitenkään merkittävää. Sillä tulolla ei makseta edes yhden henkilön palkkaa vuodessa, Rouvinen sanoo.

Tärkeää on kuitenkin saada ihmiset pysähtymään asemalle. Jos autot jäävät tulematta pumpulle, näkyy se kaikessa muussakin.

– Tankkaamaan tuleva hankkii kuitenkin todennäköisesti jotakin muutakin.

Monet Teboil-kauppiaat ovat kertoneet viime aikoina myyntinsä laskusta.

– Boikotti on toiminut sen verran hyvin, että minä joudun lopettamaan. Se oli viimeinen naula arkkuun ja kolmikymmenvuotinen bensakauppiasura loppui, Rouvinen sanoo.

Rouvinen on toiminut ennen Kivihovia Kesoil-kauppiaana Elimäellä, Neste-kauppiaana Salossa ja Tampereen Kaukajärvellä ja vuodet 2001-2015 Teboil-kauppiaana Turussa.

– Minä jään nyt kesäksi lomalle ja katson tuleeko vielä uusia kuvioita.