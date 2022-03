Jo yli 30 yritystä tarjoaa työtä sotaa paenneille ukrainalaisille – ”Moni hakee Suomesta uutta tulevaisuutta perheelleen”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Staffpoint pyrkivät työllistämään Suomeen tulleita ukrainalaisia nopeasti. Lisää yrityksiä ilmoittautuu hankkeeseen joka päivä ja auttamisen halu on ”valtava”.

Sotaa paenneet ukrainalaiset voivat Suomeen tultuaan hakea tilapäistä suojelua. Saatuaan suojelupäätöksen he voivat tehdä työtä ja opiskella Suomessa.

Helpottaakseen tulijoiden työllistymistä ja asettumista Suomeen EK ja henkilöstöpalveluyritys Staffpoint aloittivat viime viikolla Työstä turvaa -hankkeen. Keskiviikkoon mennessä yli 30 erilaista yritystä on ilmoittanut olevansa valmis tarjoamaan töitä.

Johtaja Taina Susiluoto EK:sta ja StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas riemuitsevat työnantajien aktiivisuudesta.

– Joka päivä joku soittaa ja haluaa tulla mukaan. Ihmisillä on valtava auttamisen ja osallistumisen halu. En ole nähnyt tällaista koskaan aiemmin, Susiluoto sanoo.

Ahokas arvioi, että sota Euroopassa avaa suomalaisten mielissä historian arvet.

– Kohtalo tulee niin lähelle eurooppalaisen identiteetin ja yhteisen itänaapurin takia, hän lisää.

Moni yritys on auttanut Ukrainaa ja sen kansalaisia. Anu Ahokas arvioi, että he Staffpointissa pystyvät auttamaan pakolaisia luomalla heille mahdollisuuden sujuvaan työllistymiseen.

Mukaan on lähtenyt yrityksiä monelta toimialalta. Hankkeeseen on ilmoittautunut esimerkiksi kaupan-, majoitus- ja ravintola- sekä hoiva-alan toimijoita, mutta myös it-alan paikkoja on tarjolla. Isot konsernit saattavat tarjota monia eri töitä.

Hankkeeseen ovat lähteneet esimerkiksi Posti, Fazer, Kesko, Stockmann, Attendo, Korpikuusikon Hunaja, Valmet ja Loupedeck. EK:kin aikoo palkata ukrainalaisen työntekijän.

– Ensimmäiset työhaastattelut on jo järjestetty, Ahokas sanoo.

” Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä onnistumistarina yhdessä.

Idean äiti on Anu Ahokas. Hän kertoo, että myös Staffpointissa heräsi halu tukea Ukrainaa kamalassa tilanteessa.

– Totesimme pian, että paras tapa on tehdä sitä minkä osaa parhaiten eli yhdistää työ ja tekijä ja mahdollistaa mahdollisimman sujuva työllistyminen.

Moni Suomeen Ukrainasta tullut on jo kertonut olevansa kiinnostunut tekemään töitä ja jopa jäämään tänne.

Hän esitteli ajatuksensa EK:lle, jonka jäsen hän on. Se sai heti myönteisen vastaanoton.

EK koordinoi hanketta, Staffpoint huolehtii paikkojen ja tekijöiden kohtaamisesta. Se on tehnyt digitaalisen ukrainankielisen alustan, jossa työnhakija voi kertoa osaamisestaan ja toiveistaan.

– Tehtävämme on rekrytointiosaamisellamme varmistaa, että työpaikka sopii kunkin osaamiseen, arvoihin ja toiveisiin, Ahokas sanoo.

Yhtiö on luvannut välittää töitä neljä kuukautta pro bono -periaatteella ilmaiseksi.

Staffpoint aikoo lähteä vastaanottokeskuksiin ja käyttää myös muita verkostoja tulijoiden tavoittamiseksi. Ahokas toivoo, että myös työvoimaviranomaiset voisivat jalkauttaa palvelunsa, ja tällaista on ilmeisesti harkinnassa.

Vaikka yritykset haluavat auttaa sotaa paenneita, ne myös tarvitsevat työvoimaa.

– Yritykset ovat kiinnostuneita ukrainalaisten ammattitaidosta, Ahokas sanoo.

Hänestä on keskeistä, että tulijoita kohdellaan hyvin. Yritykset maksavat valittaville työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Pakolaiset tulevat sodan keskeltä ja moni voi olla traumatisoitunut. Susiluodon mielestä työnantajien tulee ottaa huomioon, että palkattavien työkyky ei välttämättä ole sataprosenttinen.

Vaikeuksista huolimatta työhaluja Ahokkaan mukaan tuntuu riittävän. Moni ukrainalainen on kertonut tahtovansa töihin ja kiinni normaaliin arkeen. Osa aikoo jäädä maahan pitkäksi aikaa, ehkä jopa kokonaan.

– Jotkut alueet ovat tuhoutuneet pahasti ja jälleenrakennus vie vuosia. Moni hakee Suomesta uutta tulevaisuutta perheelleen, Ahokas sanoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan etenkin lapset, naiset ja vanhukset ovat lähteneet pakoon.

Tulijat ovat pääosin naisia, vanhuksia ja lapsia. Jotta äidit voivat mennä töihin, kuntien tulee huolehtia lasten koulu- ja päiväkotipaikoista. Monessa kunnassa lapset ovatkin jo päässeet näihin.

Maahanmuuttajien kehnoa työllistymistä on usein selitetty vajavaisella kielitaidolla. Sekä Susiluoto että Ahokas sanovat, että nyt on hyvä hetki madaltaa vaatimuksia. Moni työ sujuu, vaikka kaikki eivät puhu hyvin samaa kieltä.

– Monta muutakin mahdotonta on viime vuosina nähty mahdolliseksi, Susiluoto sanoo korona-aikaan viitaten.

” Tässä meillä on paikka näyttää, että kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti, emmekä syrji.

Osa suomalaisista arastelee puhua vieraita kieliä, koska ei osaa niitä täydellisesti. Ahokas miettii, että hekin voivat rohkaistua, jos työkavereiden kielitaitokaan ei ole loistava. Keskeistähän ei lopulta ole se, miten asian ilmaisee, vaan se, että toinen ymmärtää.

Taina Susiluoto uskoo, että työllä ja arjen rutiineilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin kriisin keskelläkin. Hän muistuttaa, että myös julkiset työnantajat ja järjestöt voivat osallistua työllistämishankkeeseen.

Suomeen on tullut jo arviolta yli 10 000 ukrainalaista. Kukaan ei tiedä heidän tarkkaa määräänsä, sillä moni on majoittunut koteihin ja tullut yksityiskyydeillä. Vaikka työllistymishanke on polkaistu heidän auttamisekseen, kaikki muutkin turvapaikanhakijat, joilla on työlupa, ovat tervetulleita hakemaan töitä hankkeen kautta.

Susiluoto sanoo, että suomalaisten on nyt aika testata omia arvojaan ja periaatteitaan ja toimia niiden mukaisesti.

– Tässä meillä on paikka näyttää, että kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti, emmekä syrji. Olipa työhakija ukrainalainen, iranilainen, venäläinen tai syyrialainen, hän ansaitsee samanarvoisen kohtelun, Susiluoto sanoo.

Yksi syy siihen, miksi aiempien pakolaisaaltojen aikaan ei ole tehty vastaavaa ponnistusta, on tilapäisen suojelun direktiivi. Susiluoto muistuttaa, että aiemmin tällaista ei ole ollut, minkä vuoksi viranomaisprosessit ovat kestäneet kauan ja oleskeluluvan saaminen on ollut epävarmaa.

Hän uskoo, että asioita on myös opittu hoitamaan aiempaa ketterämmin ja oppiminen jatkuu.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä onnistumistarina yhdessä. Se vaatii, että suomalaiset yritykset ja viranomaiset ovat valmiita haastamaan itsensä ja laittamaan itsensä likoon, Ahokas sanoo.