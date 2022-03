Somevaikuttajan ilmainen hotelliyö ei olekaan ilmainen – kaikille nämä pelisäännöt eivät ole selviä

Somevaikuttajien täytyy maksaa veroa myös tuotteista, joita ovat saaneet pyytämättä, muistuttaa Verohallinto. Myöskään verovähennyksiä ei kannata unohtaa.

Verohallinto muistuttaa, että somevaikuttajien, tubettajien ja bloggaajien pitää maksaa veroa paitsi saamistaan rahapalkkioista, myös alennuksista ja ilmaiseksi saaduista tuotteista. Esimerkiksi ilmaisesta hotelliyöstä tai tuotelahjasta pitää maksaa vero sen perusteella, mitä tuote tai palvelu maksaisi, jos sen ostaisi itse.

Tämä pätee myös silloin, kun henkilö on saanut tuotteet pyytämättä. Eikä vaikutusta ole myöskään sillä, onko saaja esitellyt saamisiaan somekanavissaan.

Verottaja havainnollistaa asiaa esimerkillä, jossa somevaikuttaja saa ilmaisen pääsylipun festareille ja lisäksi hotelli tarjoaa hänelle ilmaisen yöpymisen festariviikonlopun ajaksi. Jos pääsylipun arvo on 120 euroa ja hotelliviikonlopun 350 euroa, saamisten yhteenlaskettu arvo 470 euroa on somevaikuttajan ansiotuloa, josta pitää maksaa verot.

– Osalle somevaikuttajista on selvää, että esimerkiksi tuotelahjoista pitää maksaa veroa, mutta ei varmasti kaikille. Valtaosa somevaikuttajista on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on vasta vähän kokemusta veroasioiden hoitamisesta. Siksi verotuksen pelisääntöjä on tärkeä tuoda esiin, johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.

Poikkeus ovat kuitenkin tuotelahjat, joiden arvonlisäverollinen myyntihinta on enintään 50 euroa. Niistä ei tarvitse maksaa veroa, ellei ole sovittu, että ne ovat palkkiota näkyvyydestä.

– Jos tuotelahjan antaneen yrityksen kanssa on sovittu, että tuote on palkkio näkyvyydestä, se on aina veronalaista tuloa, vaikka olisikin alle 50 euron arvoinen, Tuunala tarkentaa.

Somesisältöä työkseen tekevä voi toisaalta myös tehdä verovähennyksiä. Jos esimerkiksi ostaa älypuhelimen, jota käyttää puolet ajasta somesisällön tuottamiseen, puolet puhelimen hinnasta voi vähentää sisällön tuottamisesta saaduista tuloista, Verohallinto muistuttaa.

Ilman omaa yritystä toimivan somettajan tulot ja kulut ilmoitetaan Omaveroon tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella.

Toiminimiyrittäjän tulee puolestaan ilmoittaa tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Jos vaikuttajalla on osakeyhtiö, siihen liittyvät sometulot ja -menot kuuluvat osakeyhtiön kirjanpitoon.