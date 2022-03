Kuvat: Kotkassa on myynnissä ainutlaatuinen kartano, jossa jopa kuninkaalliset ovat vierailleet – tämä verran se nyt maksaa

1900-luvun alussa valmistunut kartano on toiminut muun muassa hotellina ja edustustilana.

Kotkan Karhulassa on myynnissä 1900-luvun alussa rakennettu kartano.

KotkaN Karhulassa on myynnissä ainutlaatuinen kartano. Vuonna 1902 valmistuneen kartanon saa itselleen 1,3 miljoonalla eurolla. Kartano edustaa uusrenessanssia ja gotiikkaa. Vastaavia rakennuksia ei kovin usein ole myynnissä.

– On suuri kunnia saada tuoda tätä esille, sanoo Habita Kotkan myyntiedustaja Minna Gren.

Hän sanoo, että kartanosta on moneksi. Historiallinen kartano on toiminut aiemmin muun muassa kotina ja edustustilana. Tällä hetkellä kartanossa toimii hotelli. Gren uskoo, että kartano ympäristöineen voisi toimia esimerkiksi hoitopalvelujen tuottamiseen.

– Siellä saa kyllä mielen virkistystä, hän sanoo ja viittaa kartanon sijaintiin rannalla.

Gren sanoo, että kohde on herättänyt jopa poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa. Hän arvioi, että kartano löytää uuden omistajan nopeasti. Kyselyjä on tullut ulkomailta asti. Maanantaina kartanoon oli sovittuna kolme näyttöä, keskiviikkona aamupäivällä kiinnostuneita oli jo yli kymmenen. Näyttöjä kartanolla ei ole vielä järjestetty, mutta Gren kertoo odottavansa niitä innolla.

– Tosi mielenkiintoista kuulla, millaisia ajatuksia ihmisillä on ja kuka tämän hankkii itselleen tai yritykselleen linnaksi ja mitä siellä tulee tapahtumaan.

Alun perin kartano valmistui vuorineuvos William ja Fanny Ruthin edustuskodiksi ja Karhula Osakeyhtiön pääkonttoriksi. William Ruthin kuoleman jälkeen kartano siirtyi vuonna 1915 Ahlström Oy:n omistukseen osana yrityskauppaa. Kaupan jälkeen kartano toimi Ahlströmin edustustilana ja tehtaan johdon asuntona.

2000-luvulla kartano muutettiin hotelliksi, joka lopetti toimintansa vuonna 2015 ja kartano laitettiin myyntiin. Uusi omistaja löytyi vuonna 2017 ja samalla kartano remontoitiin ja se jatkoi hotellina. Gren kertoo, että huoneisiin on rakennettu jälkeenpäin muun muassa kylpyhuoneet.

Onpa kartanossa vieraillut kuninkaallisiakin, kun Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia yöpyivät kartanossa vuonna 1990. Vierailulla mukana oli presidentti Mauno Koivisto vaimonsa Tellervo Koiviston kanssa.

Asuinpinta-alaa kolmekerroksisessa kartanossa on 1 149 neliötä. Kartanon oman tontin koko on 21 000 neliötä. Tontti rajautuu Kymijoen rantaan, jossa kartanolla on oma laituripaikka.

Kartano lämpenee kaukolämmöllä. Habita kertoo sen lämmityskustannuksiksi 500 euroa kuukaudessa. Kiinteistöveroa kartanosta joutuu maksamaan 5 702 euroa vuodessa.