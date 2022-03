Kommentti: Talouden jättihaasteet paisuvat pinnan alla – jos vanhat merkit pätevät, edessä on kiistelyä, kriisi­kokouksia ja lopulta kekseliäs kompromissi

Venäjän sota on kasannut talousnäkymiin koronaakin kalliimpia uhkia – jotka eivät katoa vähättelemällä. Kustannuksia ja EU:n taakanjakokiistoja on vaikea välttää, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viheliäisine seurauksineen vain muutamassa viikossa peittänyt koko Euroopan talousnäkymät mustiin savupilviin.

Noiden synkkien pilvien takana on enemmän kasvun uhkia, riskejä ja uuden talouskriisin aineksia kuin toivoa koronatoipumisen jatkumisesta tai varsinkaan kasvun voimistumisesta.

Vain parhaassa mahdollisessa tapauksessa sota loppuu pian ja talouskin selviää säikähdyksellä, mutta noin onnekas käänne olisi nykynäkymin melkoinen yllätys.

Ainakaan riskiarvioita ei kannattane perustaa onnekkaimpien onnenkantamoisten varaan, vaan niissä on varauduttava ikäviinkin käänteisiin – ja ainakin otettava lukuun jo tiedossa olevat ympäröivän maailman muutokset.

EU:n ja muunkin Euroopan talousnäkymiä puntaroidessa on syytä ottaa huomioon edes joukko perustavinta laatua olevia muutoksia ja vaikutuksia, joita Venäjän hyökkäyksestä seuraa tai on jo seurannut.

Ensimmäinen suuri muutos on Euroopan turvallisuusjärjestyksen rikkoutuminen – ja siitä seuraavat vaikutukset taloudenkin tunnelmaan, kuten yleisön ja yritysten kulutus- ja investointi-ilmapiiriin, mutta myös esimerkiksi EU-maiden puolustusmenoihin.

Toinen suuri muutos on Euroopan äkisti kasvanut vakavan energiakriisin uhka laajoine heijastushaittoineen – ja niistä ja niiden torjumisesta tai taltuttamisesta koituvat suorat ja epäsuorat kustannukset ja muut rasitukset.

Kolmas suuri muutos on jo nyt miljoonissa laskettavien sotaa pakenevien kansalaisten saapuminen Ukrainasta EU-maihin – ja tästä väistämättä koituvat poliittiset ja taloudelliset haasteet.

Mikä tahansa tämän mittakaavan muutoksista saisi yksinkin aikaan melkoista myllerrystä talouden näkymiin, ja nyt ne on kohdattava kaikki samaan aikaan.

Silti Euroopan unionin EU:n tai euroalueen keskuspankin EKP:n toimia tuollaiset haasteet eivät vaikuta hetkauttaneen – ainakaan vielä.

Riuskoja toimia, mutta kuka maksaa?

Venäjän hyökkäys on ravistellut EU:n ja EU-maiden johtajat täysin hereille, ja aiemmista kriiseistä poiketen EU-maat ovat vain muutamassa viikossa saaneet aikaan yllättävän mittavia ja riuskoja – ja ennen kaikkea yllättävän yksimielisiä – toimia.

Venäjälle, Venäjän eliitille ja venäläisyrityksille on määrätty poikkeuksellisen laajoja ja poikkeuksellisen ankaria pakotteita. Ukrainalle on lähetetty poikkeuksellisen mittavaa talousapua ja jopa EU:lle epätavallista aseapua. Ukrainan pakolaiset on otettu vastaan avoimin ovin.

Suoraan sanottuna EU:n ja EU-maiden johtajat ovat tällä kertaa yllättäneet käytännön toimiensa mitoilla ja nopeudella.

Sen sijaan talous- ja rahapolitiikan linjauksissa tai näkymien päivityksissä yllättää valppauden ja tilannetajun sijaan ikävän tuttu tunne kuin katsoisi kertauksena outoa muunnelmaa runsaan kymmenen viime vuoden talouskriisien painajaisesta.

EU:n ja EKP:n – ja siinä sivussa Suomessakin ainakin Suomen Pankin – ensitulkinnat Venäjän sodan talousvaikutuksista ovat vaikuttaneet ennemmin huolettomilta kuin uskottavilta tai varsinkaan kriisitietoisilta.

EU:n ja EU-maiden johtajat ovat hahmotelleet erittäin kalliita hankkeita EU:n energiatalouden uudistuksesta ja kansallisten ja yhteisten puolustusvoimien vahvistamisesta miljoonien ihmisten pakolaisohjelmaan, mutta eivät ole ainakaan ääneen puhuneet juuri mitään niiden kustannuksista tai maksajasta.

Pelkästään energiatalouden uudistamisessa kyse on helposti monin verroin EU:n yhteistä koronaelvytystä kalliimmasta jättiponnistuksesta, joka tuskin maksaa itse itseään.

Samat johtajat katsoivat kaksi vuotta sitten välttämättömäksi ryhtyä yhteiseen koronaelvytykseen sillä perusteella, että osa koronan koettelemista maista oli liian raskaissa vanhoissa veloissa kyetäkseen omin voimin vastaamaan koronakriisiin.

Nyt edessä on vielä suurempia talousponnistuksia, ja nyt kaikilla EU-mailla vielä runsaammin velkaa kuin kaksi vuotta sitten, mutta ehkä tämänkin kriisin on ensin kärjistyttävä ennen kuin kustannustaakkaa aletaan taas jakaa.

Vähättely ei vähennä riskejä

Taloustulkintojen yllättävä huolettomuus ja jopa riskien vähättely leimaavat myös EKP:n ja sitä Suomessa edustavan Suomen Pankin toimia ja arvioita.

Toki EKP ja SP ovat sen havainneet ja todenneetkin, että Venäjän sota ja siitä koituvat monenlaiset haitat heikentävät talouskasvua ja lisäävät epävarmuutta.

Mutta kumpikaan ei katso aiheelliseksi varoittaa taantuman tai varsinkaan talous- ja rahoituskriisin riskeistä, vaikka sodan lisäämä epävarmuus ja riskit ovat kasvattaneet ikävienkin kehityskulkujen todennäköisyyttä.

EKP on jopa niin huoleton, että se pitää kiinni ennen Venäjän hyökkäystä ilmoittamistaan rahapolitiikan kiristysaikeista – kuin euroalueen rahoitus- ja talousolot eivät olisi jo kylliksi kiristyneet sodan ja energiakriisin takia.

” EKP on jopa niin huoleton, että se pitää kiinni ennen Venäjän hyökkäystä ilmoittamistaan rahapolitiikan kiristysaikeista.

Sodan lisäämä epävarmuus on jo kiristänyt eurovaltioiden velkakirjamarkkinoita, joilla korot ovat kohonneet Saksaa myöten, ja joilla muiden euromaiden korot ovat vielä enemmän kohonneet suhteessa Saksaan.

Eri euromaiden korkoerot Saksaan eli riskilisät ovat viime viikkoina kasvaneet tavalla, joka on aiemmin herättänyt EKP:nkin huomiota tai huolta.

Varotoimien sijaan EKP aikoo vähentää valtionlainamarkkinoille suuntaamiaan tukiostoja, mikä osaltaan lisännee paineita korkoerojen ja riskilisien kasvuun.

Suomen Pankki puolestaan on puntaroinut sodan talousvaikutuksia ja arvellut Suomen talouskasvun pahimmassakin tapauksessa "vain" hidastuvan, mutta talouden joka tapauksessa jatkavan kasvuaan.

SP arvelee Suomen talouskasvun hidastuvan tänä vuonna kehnossa tapauksessa noin puolen prosentin vauhtiin.

Sattumoisin samaan kasvuodotukseen päätyi viimeksi tiistaina myös Pellervon taloustutkimus, joskin puoli prosenttia on laitoksen arvio todennäköisimmästä eikä suinkaan pahimman tapauksen kasvusta.

Politiikan ja sääntöjen rajat joustavat

Virallisten talousnäkymien ja -linjausten huolettomuuteen voi olla monenlaisia syitä, joita sivullinen ei voi kuin aavistella.

Yksi mahdollinen selitys on, että viralliset talousennusteet laaditaan puutteellisin apuvälinein (tai voimin), joille useiden samanaikaisten ja mittavien "epänormaalien" shokkien kaltaiset äkilliset muutokset ovat ylivoimaisen vaikeita otettavaksi mitenkään mielekkäällä tavalla huomioon.

Tämä mahdollisuus koskee erityisesti kaikkia ekonometrisiä ennustemalleja, joiden keskeisiä perusoletuksia ovat tehokkaiden ja rajattomien markkinoiden, täydellisen kilpailun ja rationaalisten valintojen kaltaiset teoreettiset mutta arkitodellisuudelle vieraat ilmiöt.

Toinen mahdollinen selitys on, että EU:n ja EKP:n on kaiken aikaa pakko sovittaa talous- ja rahapoliittiset linjauksensa paitsi ympäröivän arkitodellisuuden haasteisiin myös EU:n sopimus- ja sääntökehikkoon – ja EU-politiikan pakottamiin ja sallimiin raameihin.

” Jos kaava toistuu, voi energia-, puolustus- ja pakolaiskriisien taltuttaminen sujua samaa rataa kuin euro- ja koronakriiseissä koettiin.

Runsaan kymmenen viime vuoden kriisien perusteella tämä toinen selitys vaikuttaa määräävältä – jopa niin määräävältä, että sen perusteella on mahdollista hahmottaa vakiintunut kriisikaava.

Jos kaava toistuu, voi energia-, puolustus- ja pakolaiskriisien taltuttaminen sujua samaa rataa kuin euro- ja koronakriiseissä koettiin.

Ensin pää pannaan pensaaseen ja kriisin kustannuksia vähätellään tai niistä ei puhuta ollenkaan.

Sitten alkaa kinastelu ja kiistely, kun kustannuksia on pakko kohdata ja EU ehdottaa kustannusten jonkinlaista jakamista ja osa maista kannattaa ja toinen osa vastustaa.

Seuraavaksi kiistely kuumenee, kriisikokoukset venyvät – ja kriisi pitkittyy ja kärjistyy lisää.

Lopulta kriisi kärjistyy niin uhkaavaksi, että säännöt ja poliittiset esteet antavat myöten ja jokin uusi kekseliäs kompromissi löytyy kustannustaakan jakamiseen.

Ja ellei muu auta, lopulta EKP toistaa lupauksensa tehdä "kaiken tarvittavan" euron pelastamiseksi.