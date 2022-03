Energiaremonttien kysyntä kasvaa kovaa – erityisesti maalämpö kiinnostaa, taloyhtiöt haluavat eroon kallistuneesta maakaasusta

Kohonneet lämmityskustannukset ja kiristyvät energiavaatimukset ovat kasvattaneet energiaremonttien kysyntää. Tämä on havaittu myös alan palveluja tarjoavissa yhtiöissä.

Kallistunut sähkön ja polttoöljyn hinta on merkinnyt sitä, että yhä useampi kiinteistönomistaja on alkanut harkita energiaremonttia. Myös kaukolämmön hinta on ollut nousussa.

Energiaremontissa kohennetaan rakennuksen energiatehokkuutta esimerkiksi uusimalla ikkunat, tai otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Jälkimmäinen voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi maalämpöä taikka ilma-vesilämpöpumpun asentamista. Monet ovat asentaneet katoilleen myös aurinkopaneeleja.

Valtio tukee taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja sosiaalista asuntotuotantoa tänä vuonna 40 miljoonalla eurolla. Aran kanavoimalla avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet energiansäästöhankkeiden tuottamista kustannuksista.

Aran viime vuoden määräraha loppui kovan kysynnän johdosta kesken ja hankkeita siirtyikin alkaneelle vuodelle. Nyt näyttää siltä, että kuluvankin vuoden määräraha loppuu kesken.

Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Raksystemsin johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala kertoo, että remonttikysynnän lisääntyminen on näkynyt selvästi.

– Aran avustuksella on ollut merkittävää vaikutusta, samoin kuin sähkön hinnan nousulla. Monet projektit ovat kuitenkin käynnistyneet jo ennen sähkön ja kaukolämmön kallistumista, Hatsala sanoo.

Ukrainan kriisi on nostanut energian hintaa edelleen.

– Ukrainan tilanne tulee todennäköisesti vielä lisäämään innostusta energiaremontteihin.

Pääkaupunkiseudulla Helen ilmoitti viime vuoden lopulla, että kaukolämmön kuluttaja-asiakkaiden kokonaishinta nousee yhteensä 15 prosenttia vuoden 2022 talvi-, kevät ja kesäkaudelle.

Kerrostaloyhtiöissä korotus on jonkun verran suurempi. Tämä on lisännyt asunto-osakeyhtiöiden kiinnostusta siirtyä kaukolämmöstä muihin energiamuotoihin.

Kaukolämmön hinnan nousu on kuitenkin paikkakuntariippuvaista ja riippuu energianlähteistä. Helen tuottaa kaukolämmöstään valtaosan kivihiilellä ja maakaasulla. Esimerkiksi Vantaan Energialla ei ole niin suuria hinnannostopaineista jätteenpolttolaitoksesta johtuen.

Hatsalan mukaan taloyhtiöt haluavat nyt eroon myös kallistuneesta maakaasusta. Suomessa on edelleen tuhansia kiinteistöjä, jotka käyttävät kaasua lämmitykseen. Maakaasua käytetään myös kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Ukrainan sota on herättänyt pelkoja Venäjältä tulevien toimitusten häiriintymisestä, samaan aikaan kun kaasun hinta on noussut. Maakaasu kallistui jo viime vuonna voimakkaasti ja nousu on jatkunut nyt entistä jyrkempänä.

Isännöintiliiton helmikuussa julkaiseman Energiabarometrin mukaan kiinnostus kaukolämpöön on laskenut selvästi.

Vain 43 prosenttia isännöitsijöistä arvioi kyselyssä taloyhtiön valitsevan kaukolämmön lämmitysmuodoksi, kun lämmityslaitteiden remontti tulee ajankohtaiseksi.

Sen sijaan kiinnostus aikaisemmin omakotitaloissa yleistyneeseen maalämpöön on kasvanut selvästi. Lähes puolet isännöitsijöistä arvioi taloyhtiön valitsevan seuraavaksi maalämmön.

Vuosi sitten osuus oli vain 30 prosenttia, kertoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

– Iso ajuri on lämmityskustannusten nousu. Aika moni taloyhtiön kustannuserä on ulkoa annettu, kuten verot, joten katseet kiinnittyvät energiakustannuksiin, Viljamaa sanoo.

Nykyinen korkotaso on ollut matala, mikä on ollut yksi kannustava tekijä investoinneissa.

Viljamaan mukaan on ollut tapauksia, joissa hoitovastikkeita on voitu heti jopa alentaa, kun taloyhtiössä on siirrytty kaukolämmöstä maalämpöön.

– Monet ajattelevat yhtiössä asioita myös ympäristön kannalta, Viljamaa tähdentää.

Maalämpö kerätään putkistolla maasta tai vesistöstä. Putkisto voidaan kaivaa maahan tai kallioon voidaan porata maalämpökaivo. Putket voidaan tarvittaessa upottaa myös vesistöön, jos sellainen sattuu olemaan lähistöllä.

Isojen taloyhtiöiden energiaremontteihin erikoistuneen LeaseGreenin asiantuntija Sami Läntinen arvioi juuri maalämmön olevan nyt suurimman kiinnostuksen kohteena.

– Kun kaukolämmön ja sähkön hinta kallistuvat sopivassa suhteessa, parantaa se maalämpöhankkeiden kannattavuutta entisestään, Läntinen sanoo.

– Maalämpö on ensisijainen vaihtoehto, jos taloyhtiöllä on riittävä tontti, jonka alla ei ole esimerkiksi poraamisen estäviä tunnelivarauksia eikä tontti ole pohjavesialueella, ja jos taloyhtiö on patteriverkoston lämpötilojen ja tilantarpeiden puolesta sopiva.

Läntisen mukaan maalämmöllä voidaan tyypillisesti puolittaa lämmityskustannukset. Se on suurin yksittäinen kuluerä taloyhtiöissä.

– Joskus säästö on 45 prosenttia, joskus taas jopa 65 prosenttia. Takaisinmaksuaika on yleensä Aran tukien jälkeen kymmenisen vuotta ja ilman tukia 13–14 vuotta.