Venäjän kauppa romahti parissa viikossa – viikolla 10 tapahtui käänne

Ukrainan sota ja Venäjään kohdistuvat pakotteet ovat alkaneet näkyä Suomen Venäjä-kaupassa selvästi.

Liikenne Suomen ja Venäjän rajalla on hiljentynyt.

Tullille tehtyjen vienti-ilmoitusten määrät ovat lähteneet jyrkkään laskuun, Tulli tiedottaa.

Myös liikenne satamissa ja raskaan liikenteen rajanylityspaikoilla on hiljentynyt.

Venäjän viennistä tehtyjen tulli-ilmoitusten määrä notkahti viikoilla 10–11 yhteensä 60 prosenttia sitä edeltäneisiin kahteen viikkoon verrattuna. Viikko 10. alkoi maanantaina 7. maaliskuuta.

– Tullausjärjestelmien raporttien perusteella voi sanoa, että viikolla 10 tapahtui käänne ja Suomen Venäjän kauppa romahti. Viennissä lasku näkyy eniten suurimmissa tullinimikkeissä, kuten koneet ja laitteet, joissa on myös eniten vientipakotteita, sanoo tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä tiedotteessa.

– Toinen suuri vientipakotenimikeryhmä on sähkökoneet ja -laitteet, joka on ollut kovassa pudotuksessa jo viimeiset kolme viikkoa. Vientipakotteiden ulkopuolisten ryhmien suurin lasku on paperissa ja pahvissa sekä energiatuotteissa.

Samojen kahden viikon aikana myös isojen yritysten tuonnin arvossa oli laskua yhteensä 71 prosenttia verrattuna edeltäviin viikkoihin 89. Venäjän tuonnista tehtyjen ilmoitusten lukumäärä ei kuitenkaan ole merkittävästi muuttunut tänä aikana.

Suomen satamiin saapuu normaalisti reilut 20 alusta Venäjän satamista viikoittain, mutta viikoilla 10–11 saapui viikossa vain yhdeksän alusta.

Venäjän tuonnin suurin tuoteryhmä on raakaöljy, joka saapuu pääosin Suomeen satamien kautta.

– Venäläinen raakaöljy tuodaan Suomeen tullitta, mutta arvonlisäveroa siitä pitää maksaa 24 prosenttia. Tuontiin lisättävät verot nostaisivat lopputuotteiden hintoja kuluttajille, joten jos tuonnin tullimaksuja nostettaisiin EU:ssa niin se kiihdyttäisi inflaatiota entisestään, Penttilä sanoo.

Suomi toi viime vuonna raakaöljyä 8,4 miljoonaa tonnia, kun vuonna 2019 raakaöljyn tuonti oli 12,5 miljoonaa tonnia.

Venäläisen raakaöljyn tuonti on vähentynyt jo viime vuosina. Venäjän osuus raakaöljyn tuontimäärästä oli viime vuonna 81,3 prosenttia, kun vielä vuonna 2019 Venäjän osuus oli 88,3 prosenttia.

