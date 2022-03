Nokian Renkaat sanoo nyt suoraan: Jatkamme tuotantoa Venäjällä

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat kommentoi tietoja, joiden mukaan se olisi mahdollisesti lähdössä Venäjältä. Tällaisia aikeita ei yhtiön mukaan ole näkyvissä.

Nokian Renkaat kertoo seuraavansa tarkkaan Ukrainan tilannetta, mutta yhtiö ei aio vetäytyä Venäjältä.

– Jatkamalla Venäjän henkilöautonrenkaiden tuotantoa Venäjällä haluamme varmistaa, että tehdasta operoi ja kontrolloi myös jatkossa Nokian Renkaat, tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiö ei kuitenkaan enää investoi Venäjän tuotantoon.

– Nokian Renkaat on yhtiönä seurannut Ukrainan tilannetta järkyttyneenä, ja toivomme nopeaa diplomaattista ratkaisua tähän tragediaan.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan mahdollisimman nopeasti kapasiteettia tehtaissa Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Näin kaikki Pohjoismaissa myydyt renkaat tulisivat jatkossa Nokialta, ja kaikki Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Nokialta ja Yhdysvalloista.

– Pyrimme löytämään myös uutta lisäkapasiteettia tuotannollemme, ja hajauttamaan tuotantotoimintaamme maantieteellisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Yhtiö ei ota enää vastaan ota vastaan raskaiden renkaiden tilauksia Venäjältä.

Kuorma-auto- ja linja-autonrenkaat suunnitellaan Suomessa ja tuotetaan EU:n alueella.

Yhtiö kertoo lisäksi pitävänsä ukrainalaisiin työntekijöihinsä tiiviistä yhteyttä, ja on auttanut ja auttaa heitä ja heidän perheitään turvaan. Yli puolet Ukrainan työntekijöistä on kuitenkin miehiä, joten he eivät saa poistua Ukrainasta.

Nokian Renkaat piti viime viikolla analyytikkopuheluun, jota tulkittiin markkinoilla siten, että yhtiö pyrkisi hyötymään Venäjällä olostaan markkinaosuusmielessä.

Tämä on Nokian Renkaiden johdon mukaan väärintulkinta.

– Emme ole sanoneet hyötyvämme markkinaosuuden kasvusta emmekä ole sanoneet, että hyötyisimme sodan kustannuksella. Se on ihan järjetön väite, sanoi toimitusjohtaja Jukka Moisio eilen

Helsingin Sanomille

.