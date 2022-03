Hollantilainen Kees Huizinga palaa ensi viikolla maatilalleen Ukrainaan – siellä odottavat kevätkylvöt

Ukrainassa isoa maatilaa johtava Kees Huizinga pelkää, että Venäjän aloittama sota aloittaa maailmassa laajan ruokapulan. Putin voisi käyttää levottomuutta hyväksi myös Pohjolassa.

Suurta maatilaa Ukrainassa pyörittävä Kees Huizinga on puhunut Euroopan päättäjille ukrainalaisten maanviljelijöiden puolesta. Samalla hän on huolissaan koko maailman ruokatilanteesta.

Hollantilainen Kees Huizinga palaa ensi viikolla takaisin maatilalleen Ukrainaan, jossa odottavat kylvötyöt. Sitä ennen hänellä on vielä tehtävää Länsi-Euroopassa.

– Tänä iltana on tv-haastattelu, ja huomisesta lähtien tapaan europarlamentaarikkoja Brysselissä, Huizinga kertoi maanantaina puhelimessa.

Huizinga hankki vuosituhannen alussa 1 000 hehtaarin maatilan Keski-Ukrainasta Kischencistä läheltä Umanin kaupunkia. Parissa kymmenessä vuodessa tilan koko on kasvanut 15 000 hehtaariin, jolla viljelee muun muassa vehnää, ohraa ja sokerijuurikkaita Lisäksi tilalla on 2 000 lypsylehmää ja satoja sikoja. Työntekijöitä Huizingalla on noin 400.

Hänen perheensä matkusti Hollantiin helmikuun lopussa, pian Venäjän hyökkäyksen alettua. Huizinga itse matkusti perässä maaliskuun alussa, sillä Ukrainan maanviljelijöiden järjestö toivoi hänen kertovan maan tilanteesta ja sen vaikutuksista länsivaltioille.

Keski-Ukrainassa ei hänen mukaansa ole vaarallista, mutta sota näkyy muun muassa dieselin ja lannoitteiden puutteena.

– Sitä on tullut Valko-Venäjältä, nyt pitäisi saada sitä Puolasta ja Romaniasta, Huizinga kertoo.

– Siemeniä ja lannoitteita on vaikea saada maatilalle asti ja niistä on pulaa. Esimerkiksi Sumyn lähellä olevaan lannoitetehtaaseen osui raketti, joten se on suljettu. Yleisesti ottaen tilanne on maanviljelijöille paha.

Ne maanviljelijät, jotka pystyvät viljelemään, koettavat selvitä pienemmillä lannoitemäärillä. Huizinga aikoo esimerkiksi tänä keväänä viljellä enemmän kevätohraa, koska se tarvitsee vähemmän lannoitteita.

Silti hän arvioi, että sadosta tulee ehkä 20–30 prosenttia pienempi kuin normaalina vuonna.

– Isoin ongelma on epävarmuus. Ei olla varmoja, saadaanko dieseliä tai saammeko varaosia ajoissa. Ajoitus on tärkeää, Huizinga sanoo.

Vaikka maanviljelijä saisikin hyvän sadon, ei ole varmaa, saako sen kuljetettua myyntiin.

Huizingan mukaan suuri osa hänen viljatuotannostaan on yleensä viety etelään Mustanmeren rannikolle, josta se on laivattu ulkomaille. Nyt venäläisalukset saartavat Ukrainaa merellä.

– Normaalisti rahti maksaisi 15–20 dollaria tonnilta, mutta nyt kuljetus rekoilla maksaa 60 dollaria tonnilta.

Ukrainan itä- ja pohjoisosista ei venäläismiehityksen takia satoa ole luvassa. Sama tilanne on venäläisten hallussa olevalla Khersonin eteläpuolisella alueella, josta Huizingan mukaan tavallisesti tulee yli ukrainalaisten itsensä kuluttamista kasviksista kuten kaaleista, sipuleista, porkkanoista ja perunoista.

– Muut viljelijät eivät voi korvata sitä, sillä heillä ei ole hankittuna tarvittavaa tekniikkaa, Huizinga kertoo.

Hänen mukaansa Venäjä haluaa näännyttää Ukrainan. Venäjän joukot ovat valtaamillaan alueilla tuhonneet maatiloja sekä pommittaneet myös elintarviketeollisuutta ja varastoja.

Nälänhätä uhkaa myös suurta osaa muusta maailmasta, sillä Ukraina on yksi maailman suurimpia viljantuottajia, josta viedään esimerkiksi paljon vehnää Lähi-idän ja Afrikan maihin. Yksi tärkeimmistä vientimaista on Egypti, joka ostaa yli puolet tarvitsemastaan vehnästä Venäjältä ja Ukrainasta.

Myös tästä uhasta Huizinga on yrittänyt puhua Euroopan päättäjille, mutta omasta mielestään heikoin tuloksin.

– Tämä tuntuu olevan monille samanlainen asia kuin ilmastonmuutos. Se tuntuu olevan liian kaukana, hän kertoo.

– Ihmiset eivät oikein keskity eivätkä päättäjät halua poliittisesti toimia, koska asia on monimutkainen. Mutta jos he eivät toimi, niin Ukrainasta tulee vielä entistä vähemmän, ja näemme seuraukset tänä ja sitä seuraavana vuonna.

Huizingan mukaan Lähi-idästä ja Afrikasta voi tulla Euroopalle toinen rintama, kun ruuanpuute alkaa aiheuttaa levottomuuksia ja lisää pakolaisia.

– Suomessa tuskin tulee pulaa ruuasta. Mutta kun Euroopalla on kiire etelässä, saattaa Putin aiheuttaa ongelmia pohjoisessa, Huizinga pohtii.

Mitä Eurooppa sitten voisi tehdä? Mitä Ukraina tarvitsee?

– Sotilaallista tukea, jotta venäläiset saadaan potkaistua ulos. Ja se pitää tehdä nopeasti, hän sanoo.

– Mutta jos sotaa ei voida pian lopettaa, niin maatiloilla tarvitaan pian ainakin dieseliä.