UPM:n ja Paperiliiton lakkomittely hakee vertaistaan – menetykset jo sadoissa miljoonissa euroissa

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on jo venynyt kuukausien mittaiseksi. Se hakee vertaistaan Suomen metsäteollisuudessa ja koko vientiteollisuudessa. Tiistaina saatiin merkki sovun mahdollisuudesta, kun sovittelija antoi sovintoesityksen selluliiketoiminnan osalta.

Paperiliiton vuodenvaihteessa alkanut lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla on jatkunut lähes kolme kuukautta. Nyt tunnelin päässä näkyy vihdoin valoa.

Sovittelija Leo Suomaa on antanut tänään sovintoesityksen UPM:n selluliiketoiminnan ja Paperiliiton välisissä neuvotteluissa. Sovittelu UPM:n muiden liiketoiminta-alueiden ja Paperiliiton kanssa jatkuu.

Lue lisää: UPM: Selluliiketoiminnan työehtosopimusneuvotteluissa sovintoesitys

Vakavaraiselle UPM:lle tehtaiden kiinnipitäminen ei ole kohtalonkysymys. Markkina-arviot lakon yhtiölle tuottamista viikkotason tappioista ovat liikkuneet noin 15–20 miljoonan euron haarukassa, kun pohjana on vertailukelpoinen liiketulos.

UPM:n vertailukelpoinen liiketulos oli viime vuonna 1 471 miljoonaa euroa, joten pitkäkään lakko ei metsäyhtiötä kaada.

Sen sijaan paperiliittolaisille lakko merkitsee uhrauksia, vaikka lakkoavustuksen määrä on korotettu sataan euroon päivässä, seitsemänä päivänä viikossa.

Liitolla on noin 13 000 työtä tekevää jäsentä, joista reilut parituhatta on UPM:n lakon piirissä.

Paperiliiton hallitus päätti viime viikolla jatkaa lakkoa 16. huhtikuuta saakka, jos sopua ei synny.

Markkinoilla lakko on näkynyt joissakin paperilaaduissa. UPM on tuottanut sanomalehtipaperia Jämsänkosken tehtaallaan, joka on lakon piirissä. Kun samaan aikaan Venäjältä tuotu sanomalehtipaperi on Ukrainan sodan takia pannassa, on tämä näkynyt sanomalehtipaperin saatavuudessa.

Inderesin analyytikon Antti Viljakaisen mukaan lakko on suipistanut tarjontaa muissakin paperilajeissa.

– Suomessa UPM tuottaa lähinnä aikakauslehtipapereita ja jonkun verran hienopapereita, vähemmän sanomalehtipaperia, Viljakainen sanoo.

Aikakauslehtipaperia myydään tyypillisesti pidemmillä keskimäärin puolen vuoden mittaisilla sopimuksilla, joten lakko ei ole välttämättä vielä ehtinyt vaikuttaa hintatasoon.

– UPM:n toimitusvarmuus kuitenkin kärsii, vaikka Saksassa on jonkun verran korvaavaa paperikapasiteettia. Nykyisessä kireässä markkinatilanteessa kaikkia toimituksia on tuskin saatu tehtyä, Viljakainen sanoo.

UPM:lle tulosmiinus tulee lähinnä sellusta ja biopolttoaineista. Yhtiö itse ei ole menetyksiä vielä kommentoinut.

Paperiliiton lakko vuonna 2020 kesti kolme viikkoa ja se tuotti UPM:lle noin 30 miljoonan euron liikevoiton menetykset.

Nyt puhutaan aivan eri lukemista eli vähintään parinsadan miljoonan euron menetyksistä, vaikka lakko päättyisi huomenna.

– Sellupuolella ei ole edes korvaavaa kapasiteettia, joten varastojen tyhjennyttyä asiakkaille on myytävä eioota, Viljakainen sanoo.

Suomalaisetkin sanomalehdet ovat jo ohentuneet lakon takia. Painopaperin kuluttajien, kuten mediayhtiöiden lisäksi tilanteesta kärsii puunkorjuuketju, kuten puuta tehtaille toimittavat kuljetus- ja metsäkoneyrittäjät.

Lakkoja tutkineen STTK:n ekonomistin Antti Koskelan mieleen ei tule samanlaista pattitilannetta vientiteollisuudesta vuosikymmeniin.

– Kyseessä on poikkeuksellisen pitkä ja poikkeuksellisen turha lakko, Koskela sanoo.

Hänen mukaansa tällaisissa työmarkkinajumeissa on yleensä kysymys siitä, että jonkun alan olemassaoloa uhataan. Nyt kyse on Koskelan mielestä vain siitä, että UPM haluaa toimialoilleen viisi erillistä työehtosopimusta.

– UPM:n osakkeenomistajat menettävät kymmeniä miljoonia euroja aivan turhaan, samaan aikaan kun kilpailijoiden koneet pyörivät täysillä, Koskela sanoo.

– Vaikka UPM saisi hieman paremmat työehtosopimukset, heillä kestää vuosikymmeniä saada takaisin lakkoon menetetty raha. Myös UPM:n luotettavuus yrityksenä voi olla katkolla.

Vuoden 2005 kevätkesällä Suomen paperitehtaat seisoivat seitsemän viikkoa. Tästä Paperiiiton lakkoa oli kuitenkin vain puolitoista vuorokautta. Metsäteollisuuden julistama työsulku piti tehtaiden ovet kiinni loppuajan.

Tällöin kansantalouden kasvu pysähtyi pitkälti lakon takia. Nyt samanlaista vaikutusta ei ole odotettavissa, mutta lakko näkyy talouden kasvuluvuissa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkisti viime viikolla uuden suhdanne-ennusteensa.

Sen mukaan Suomen tavaraviennin määrä kasvaa tänä vuonna vain 1,3 prosenttia. Tämä johtuu paperiteollisuuden lakosta ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvista sotatoimista.

UPM:n lakon vaikutus koko paperitoimialan tammi-maaliskuun vientilukuihin on erittäin suuri. Lakko ja Ukrainan sota näkyvät ennusteen mukaan myös koko vuoden viennissä.

– Paperiteollisuuden lakon vaikutus on paljon suurempi kuin paperiteollisuuden Venäjän viennin loppumisen vaikutus, sanoo Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson.

Ennusteessa arvioidaan, että Suomen paperiteollisuuden vienti supistuu tänä vuonna seitsemän prosenttia, mikäli lakko kestää kolme kuukautta.

Paperiteollisuuden osuus Suomen koko viennin arvosta oli viime vuonna 13,5 prosenttia.

– Kun osuus on näin suuri, tulee supistuminen vaikuttamaan myös Suomen koko viennin lukuihin, Berg-Andersson sanoo.