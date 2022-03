Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalonsa

Ostaja on työeläkevakuuttaja Keva. Tuloilla Stockmann maksaa pois saneerausvelkojaan.

Stockmannin tavaratalo on Helsingin keskustan maamerkki.

Tavaratalokonserni Stockmann myy Helsingin keskustassa sijaitsevan tavaratalokiinteistönsä työeläkevakuuttaja Kevalle.

– Helsingin keskustan tavaratalo on ikoninen, ja sillä on erinomainen sijainti, mikä edesauttoi kiinteistön myyntiä, sanoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen tiedotteessa.

Kauppahinta 400 miljoonaa euroa, josta kaupan yhteydessä maksettava osuus on noin 391 miljoonaa euroa. Loppuosa summasta huomioidaan lähivuosien vuokrassa.

– Stockmannin kiinteistö on uniikki ja korkeatasoinen kokonaisuus, jolla sijoituskohteena on hyvät tuotto- ja kehittämismahdollisuudet. Keskeisellä paikalla sijaitseva arvokas kohde on hyvä lisä Kevan kasvavaan kiinteistöportfolioon, sanoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander tiedotteessa.

Stockmann arvioi kaupan toteutuvan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Myyntituloilla Stockmann maksaa takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan 342,6 miljoonaa euroa että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat 21,8 miljoonaa euroa.

Stockmannille jää vielä ehdollista vakuudetonta saneerausvelkaa, enimmäismääräistä ja kiistanalaista. Näiden osalta maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin. Yhteensä saneerausvelkoja on ollut reilut 700 miljoonaa euroa.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokraussopimuksella, joka tehdään Kevan kanssa.

Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen vuoden 2020 keväällä. Yhtiö ilmoitti saman vuoden lopulla yrityssaneeraussuunnitelmansa yhteydessä aikovansa myydä Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalot.

Tallinnan ja Riian tavaratalot osti viime vuoden lopulla virolainen Viru Keemia Grupp (VKG). Kauppahinta oli noin 87 miljoonaa euroa.

Vuonna 1930 valmistuneen Helsingin tavaratalokiinteistön suunnittelija on arkkitehti Sigurd Frosterus. Sen kokonaispinta-ala on nykyisin laajennusten jälkeen noin 51 500 neliömetriä.