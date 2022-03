Asiantuntijat pelkäävät, että Ukrainan sota aiheuttaa vakavan ruokakriisin.

Ostopaniikki on palannut ainakin osaan Eurooppaa, kertoo Financial Times. Lehden mukaan esimerkiksi Pohjois-Italiassa kauppojen hyllyt on tyhjennetty pastasta. Norjassa apteekit ovat myyneet joditabletit loppuun ja Saksassa varoitellaan ostopaniikista.

– Ostin 20 pakettia pastaa ja useita kiloja jauhoja, kertoi Milanon pohjoispuolella asuva Sabrina Di Leto FT:lle.

Ukraina ja Venäjä ovat globaalisti merkittäviä ruoantuottajia, mutta sodan vuoksi vienti kummastakin on käytännössä tyrehtynyt. Sota voi aiheuttaa ruokapulaa varsinkin Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan, jotka ovat riippuvaisia ukrainalaisesta ja venäläisestä viljasta. Maailmalla pelätään valtavaa ruokakriisiä. FT:n mukaan jauhohyllyt ovat tyhjiä myös ainakin Libanonissa ja Tunisiassa.

Lue lisää: Oligarkki vaatii sodan lopettamista – varoittaa maailmanlaajuisesta ruokakriisistä

FT kertoo, että pastan, leivän ja lihan hinnat ovat nousseet jo Italiassa, joka tuo suuren osan vehnästään Itä-Euroopasta. Coldiretti-järjestön mukaan Milanossa leipä maksaa keskimäärin jopa kahdeksan euroa kilo, kun vielä marraskuussa leipäkilosta joutui maksamaan 4,25 euroa kilo.

– On naurettavaa, että köyhien ruokana pidetystä leivästä on tullut luksustuote, Di Leto sanoi FT:lle.

FT kertoo, että myös Saksan kaupoissa jauho- ja ruokaöljyhyllyt ovat tyhjillään.

– Olkaa solidaarisia ja ajatelkaa naapureitanne ja välttäkää hamstraamista, lukee saksalaisen supermarketin edessä FT:n mukaan.

Lue lisää: Maailmaa uhkaa nyt historiallisen paha ruoka­kriisi

Norjassa joditabletteja on myyt edellisten viikkojen aikana 1,7 miljoonaa kappaletta. Myös Suomessa joditablettien kysyntä on ollut poikkeuksellisen kova Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Kaikkialla Euroopassa ostopaniikkia ei ole syntynyt. Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa toimiva Carrefour-kauppaketju kertoo, että joitain poikkeuksia lukuun ottamatta liiketoiminta on ollut normaalia.

Ruokapula on osumassa huonoon hetkeen, sillä ruoan hinta on ollut korkealla jo ennestään. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että asiantuntijoiden mukaan tilannetta voi verrata vuoteen 2011, jolloin Venäjä ja Ukraina kärsivät äärimmäisestä kuivuudesta. Tuolloin piikki viljan hinnassa oli yksi tekijöistä, jotka johtivat vallankumousten aaltoon ja yhteiskunnalliseen levottomuuteen.

Suomen ei odoteta olevan hädässä ensimmäisten joukossa.

– Suomella ei ole ensimmäisenä hätä tässä. Toki energiasta ollaan riippuvaisia (Venäjästä) öljyn suhteen, mutta onneksi emme suoraan käytä paljon maakaasua. Emme ole siinä pulassa missä Keski-Eurooppa, koska maakaasua ei lämmityksessä laajalti käytetä. Öljy on vaihdettavissa muihin tuontimaihin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Csaba Jansik arvioi.

Lannoitteiden valmistamisessa EU-maat ovat kuitenkin riippuvaisia Venäjän maakaasusta. Jansik sanoi, että maakaasulle on hankittavissa muista lähteistä, mutta korkeaan hintaan, minkä vuoksi elintarvikkeiden hintojen odotetaankin nousevan myös Suomessa. Tutkimuslaitos PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala arvioi Taloussanomille, että ruuan hinta voisi nousta 5–10 prosenttia.

Suomen maatalous on ollut kannattavuuskriisissä jo pitkään. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi torstaina, että hallitus valmistelee 300 miljoonan euron tukipakettia suomalaisille maatiloille.