Tokmanni vetää myynnistä riisiä suojeluainejäämien takia – tarkista ostamasi erä

Tuote-erä on ollut myynnissä Tokmanneissa maaliskuun alusta alkaen.

Takaisinveto koskee ainoastaan erää, jonka parasta ennen -päiväys on 11.8.2023.

Kauppaketju Tokmanni Oy kertoi perjantaina vetäneensä myynnistä yhden erän Priima-täysjyväriisiä. Ruokavirasto ja Tokmanni kertovat, että tuote vedetään myynnistä, koska siitä on löytynyt lainsäädännössä määritellyn rajan ylittävä määrä kasvinsuojeluainejäämiä.

Tuotetta ei pidä käyttää.

Tokmanni vetää myynnistä Priima-täysjyväriisiä.

Takaisinveto koskee ainoastaan erää, jonka parasta ennen -päiväys on 11.8.2023. Takaisin vedettävän erän eräkoodi on L:2022/02/280. Tuote-erä on ollut myynnissä Tokmanneissa maaliskuun alusta alkaen.

Erä on poistettu myynnistä kaikista tavarataloista. Tuotetta ostaneet asiakkaat voivat palauttaa takaisin vedettävät riisit Tokmannin myymälään. Tuotteen hinta hyvitetään asiakkaalle.