Mökkien remontoijille ainakin hetken helpotusta – puun hinta halpeni pitkästä aikaa

Rakennustarvike- ja remonttialalla on kuluneen vuoden sisällä siunailtu hurjia hinnannousuja. Esimerkiksi puutavaran uutisoitiin viime vuoden lopulla kallistuneen yli 60 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskus vahvisti keskiviikkona kustannusten nousun jatkuvan: helmikuussa nousua oli 7,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Tämä johtuu paljolti pandemia-aikana rajusti nousseesta kysynnästä. Kotoilu on lietsonut remontti-intoa niin, että kesällä nikkaroijille myytiin hetkellisesti kautta maan eioota. Pulaa oli muun muassa puutavarasta, ruohonleikkureista ja maaleista. Kansainvälinen konttipula ei suoranaisesti helpottanut asiaa.

Buumin koventamat kustannukset ovat toisaalta voineet myös hillitä remontointihaluja. Osa kuluttajista on jäänyt säästämään ja odottamaan hintojen kehitystä. Osin se on kannattanut: muiden kustannusten kasvaessa puun hinta on laskenut hiljalleen loppuvuoteen verrattuna.

Monien mielessä siintää nyt tuleva mökkikausi ja vapaa-ajan asunnoilla odottavat remontti- ja rakennustyöt.

– Puutavaran hintojen huippu on jo nähty. Itse en ainakaan siirtäisi omia remonttihankkeitani eteenpäin hintojen laskemisen toivossa, vastaa rakennus- ja sisustustarvikekauppa-alan elinkeinoharjoittajien yhdistys RaSi Ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.

Remonttien siirtäminen ei välttämättä ole viisasta myöskään Omakotitaloliiton hallituksen puheenjohtajan Ari Rehnforsin mielestä.

– Kyse on paitsi asukkaan viihtyvyydestä, myös energiatehokkuudesta, Rehnfors sanoo.

– Monet remontit liittyvät esimerkiksi lisälämmöneristykseen. Vaikka operaatio olisikin nyt hieman kalliimpi, sillä säästää pidemmällä tähtäimellä. Ehostukset eristykseen tuovat isoja säästöjä lämmitysenergian kulutukseen.

Kevään remonttisesongin käynnistymisestä onkin ollut jo nähtävissä merkkejä, sanoo Byggmaxin maajohtaja Aleksi Virkkunen.

– Etenkin eteläisessä Suomessa näkee mökkikauden käynnistyneen. Puun kuluttajahinta on jatkanut laskuaan ihan maaliskuunkin aikana, ja ainahan sellainen ruokkii kysyntää.

Vaikka puutavara on hetkellisesti halventunut, se ei välttämättä ole pitkäaikainen trendi.

– Raaka-aineiden hinnat tuskin ovat romahtamassa, Virkkunen jatkaa.

– Toki kauppiaalla on aina ketunhäntä kainalossa, eli ainahan minä suosittelen remontointia. Mutta ei odottelulla ainakaan säästämään pääse.

Ukrainan sodan seuraukset näyttävät toistaiseksi olevan kysymysmerkki. Pulmia on joka tapauksessa luvassa ainakin logistiikkapuolelle.

– Energian ja polttoaineiden hintojen kehitys vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, ja pakotteet luovat omia haasteitaan kansainväliseen tuontilogistiikkaan, RaSi:n Liuksiala toteaa.

– Venäläisen puun tuonnin loppuminen siirtää tietenkin katseet kotimaisille markkinoille, Omakotiliiton Rehnfors huomauttaa.

– Venäläistä puuta kuljetettiin kiskoja pitkin, kotimaista haetaan enemmän rekalla. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat nousemaan yhdessä polttoainekustannusten kanssa.

Viime kesän tavarantoimitusjumit on kuitenkin saatu aisoihin, Liuksiala vakuuttelee.

– Rauta- ja sisustuskaupan tuotteiden saatavuus on yritysten mukaan tällä hetkellä hyvällä tasolla. Silti toimijat varautuvat kuljetuksien hidastumiseen aikaistamalla tilausten antamista ja etsimällä vaihtoehtoisia toimitusketjuja.

AsiantuntijAT kehottavat keskittymään kevään remonttihankkeissa kolmeen asiaan: ennakointiin, materiaaleihin ja vertailuun.

– Suunnitelmat ja laskelmat kannattaa tehdä ajoissa. Erityisesti pihan ja puutarhan hankkeissa kevät on kuuminta aikaa, Minna Liuksiala sanoo.

– Omakoti- ja mökkiasujan tulee muistaa, että materiaaleilla on tietty elinkaari, ja niitä pitää välillä uusia. Ennakointia ja laatua suosimalla säästää, Ari Rehnfors jatkaa.

– Hintatason noususta huolimatta suomalaiset haluavat yhä enemmän satsata yhä laadukkaampiin materiaaleihin. Laadukas puu varastoi hyvin hiiltä, mistä on hyötyä vihreässä siirtymässä, Aleksi Virkkunen säestää.

– Tällöin sekä hintojen että materiaalien vertailu nousee yhä tärkeämmäksi.