Oligarkin vaimosta tuli lomajätti Tuin suuri omistaja – Saksa tutkii omistusjärjestelyä

Mordashoveilla on yli kolmanneksen omistusosuus matkanjärjestäjä Tuista.

Tui on maailman suurin matkatoimisto. Sen pääomomistaja on venäläisoligarkki Aleksei Mordashov.

Saksa tutkii järjestelyä, jossa suurin osa pakotelistalle asetetun Aleksei Mordashovin Tui-omistuksesta on siirtynyt hänen vaimonsa Marina Mordashovan hallintaan.

Tui on maailman suurin matkanjärjestäjä ja sen pääomistaja on viime vuosina ollut venäläisoligarkki Mordashov.

Tui on ilmoittanut viranomaisille, että Marina Mordashovan hallitsema Ondero Limited on ostanut osuudet Mordashovin holdingyhtiöstä Unifirm Limitedistä, joka on Tuin pääomistaja. Ondero osti Unifirm-osuudet kahdelta Mordashovin hallitsemalta yhtiöltä.

Tietopalvelu Refitiv Datan mukaan Mordashovien hallussa oleva 34 prosentin osuus Tuista on nykyarvoltaan puolitoista miljardia euroa.

Saksan valtiovarainministeriö vahvistaa tutkivansa järjestelyä, muttei kommentoi asiaa tarkemmin.

Mordashovilla on huomattava omistusosuus myös teräsjätti Severstalista, jonka edustaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa uutistoimisto Reutersille.