Näillä aloilla poikkeuksellisen paljon osa-aikaistyöttömiä

Osa-aikaistyöttömät ovat monella tavalla heikommassa asemassa kuin kokoaikaistyöttömät.

Osa-aikaistyöttömyys on suurta palvelualoilla.

Osa-aikainen työttömyys on lisääntynyt selvästi kymmenessä vuodessa. Alakohtaiset erot ovat kuitenkin merkittäviä, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Labore eli entinen Palkansaajien tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ovat tutkimuksessaan selvittäneet muun muassa osa-aikaisen työttömyyden yleisyyttä, työllisyyden ja työttömyyden rajapinnalla liikkuvien työuria sekä palvelujärjestelmän toimivuutta. Tutkimusaineisto koskee vuosia 2010-2019.

Tutkimuksesta käy ilmi, että osa-aikainen työttömyys on yleisintä terveydenhuollossa ja palvelualoilla. Vähäisintä se taas on perinteisillä teollisuusaloilla. Edelleen osa-aikainen työttömyys on yleisempää nuorissa ikäryhmissä ja naisilla.

Työpaikkojen tarjonnan näkökulmasta katsoen osa-aikaista työtä on tarjolla erityisesti kaupan alalla, jolla yli puolet tarjotusta työstä oli osa-aikaista. Seuraavana vajaalla 40 prosentilla tuli matkailu- ja ravitsemisala.

Pulmaksi tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että osittain työttömät saavat heikommin TE-palveluita kuin kokonaan työttömät työnhakijat.

Pulmaan helpotusta tutkijat odottavat muun muassa toukokuussa voimaan tulevasta niin sanotulta pohjoismaisesta työnhakumallista, jonka on määrä tehostaa haastattelujen tekemistä ja työnhakusuunnitelmien pitämistä ajan tasalla sekä ylipäätään parantaa työnhakijan palvelutarpeiden täyttämistä.

Toinen merkittävä pulma on se, että osa työnantajista ei tunne työnantajan lisätyön tarjoamisvelvollisuutta koskevaa lainsäädäntöä lainkaan.

Lisäksi osalla työnantajista on vaikeuksia tulkita lainsäädäntöä esimerkiksi lisätyön jakamiseen liittyvissä tilanteissa. Samoja ongelmia on tunnistettu myös aikaisemmissa arvioinneissa, tutkimuksen tekijät kertovat.

Tässä avuksi ehdotetaan työnantajajärjestöjen työtä ja tiedottamista työnantajan velvollisuuksista.