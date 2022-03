Energiajärjestö vaatii etätöitä ja alhaisempia nopeusrajoituksia – sunnuntait voitaisiin määrätä autovapaiksi

Kulutus supistuisi merkittävästi hätätoimien avulla. Muutoin bensan ja dieselin hinnat nousisivat edelleen.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA vaatii hallituksilta välittömiä hätätoimia öljyn kulutuksen leikkaamiseksi. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä rajoittaa raakaöljyn tarjontaa.

IEA on laatinut kymmenen ehdotuksen listan tarpeellisista toimista. Niihin kuuluvat muun muassa etätöiden lisääminen sekä alhaisemmat nopeusrajoitukset.

Järjestö laskee, että ehdotetuilla toimilla öljyn kulutus laskisi kehittyneissä maissa 2,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä seuraavien neljän kuukauden aikana. Kulutus kehittyneissä maissa on tällä hetkellä 44–45 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Venäjän hyökkäys on johtanut raakaöljyn hinnan räjähdysmäiseen nousuun. Perjantaina aamupäivällä Brent-laadun hinta oli oilprice.com-sivuston mukaan vajaat 110 dollaria tynnyriltä. Korkeimmillaan Brentin hinta on käynyt kriisin aikana lähes 140 dollarissa.

Samalla bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet pilviin. 95E10-bensiinilitran keskihinta on noussut Suomessa noin 2,18 euroon, ilmenee polttoaine.net-sivustolta. Dieselin hinta on täysin poikkeuksellisesti noussut yli bensan hinnan, sillä dieselin keskihinta on peräti 2,26 euroa litralta.

IEA arvioi, että on olemassa todellinen riski hintojen merkittävästä noususta yli nykyisten hintojen tulevina kuukausina. Järjestö huomauttaa, että kevät merkitsee kesän huippukulutuskauden lähestymistä.

IEA pitää pettymyksenä sitä, että öljynviejämaiden järjestö Opec ja eräät muut öljynviejämaat mukaan lukien Venäjä eivät ole suostuneet lisäämään öljyn tarjontaa tarpeellisessa määrin.

Järjestö pitää kulutuksen leikkaamista kehittyneissä maissa vaihtoehtona tarjonnan lisäämiselle. Kehittyneet maat edustavat noin 45 prosenttia öljyn kysynnästä maailmassa.

Etätöiden ja nopeusrajoitusten lisäksi IEA ehdottaa, että sunnuntait määrättäisiin autovapaiksi, julkisen liikenteen matkalippujen hintoja laskettaisiin ja pitkänmatkan junia suosittaisiin lentokoneiden sijasta.

