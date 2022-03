Kommentti: Ruoan hinnasta käydään nyt kovaa vääntöä – myös huhumylly pyörii täydellä teholla

Tuottajat ovat iloisia, että vihdoin joku löi ”nyrkin pöytään”. Osa kuluttajista odottaa kauhulla, miten korkeaksi ruoan hinta nousee, ja osa maksaisi ruoasta mielellään lisää, jos voisi olla varma, että rahat menevät tuottajalle asti, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Parhaillaan käydään neuvotteluja, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, minkä verran kuluttaja lopulta ruoastaan maksaa. Neuvotteluilla on suuri merkitys myös tuottajille, joiden kustannukset olivat kovassa nousussa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sota kiihdytti kustannusten nousua entisestään.

Yksi selvä merkki on elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin viime viikon jyrähdys. Tiedote on otsikoitu: Elintarvikeketjun kustannuskriisi vaatii välittömiä ja konkreettisia toimenpiteitä.

Wikberg tekee harvinaisen selväksi, että nyt on syytä neuvotella, ja hieman eri tyylillä kuin ennen.

”Markkinatoimijoiden on nyt tarkasteltava omia toimintatapojaan. Vallitsevan tilanteen vakavuudesta johtuen neuvotteluihin on syytä hakea erilaista lähestymistapaa ja neuvotella aiemmin totutusta poiketen. Toimijoiden on käytävä avointa keskustelua. Hintaneuvottelujen on oltava aitoja riippumatta esimerkiksi siitä, miten ne ajoittuvat suhteessa mahdollisiin hinta- tai valikoimajaksoihin.”

Hinta- ja valikoimajaksot ovat keskeinen tekijä, kun kauppa neuvottelee elintarviketeollisuuden kanssa hinnoista. Alkutuottajat haluaisivat lyhyitä jaksoja, jotta kohonneet kustannukset saataisiin siirrettyä eteenpäin.

Koko elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedotteen voit käydä lukemassa täällä.

Kysyin Olli Wikbergiltä, millaista palautetta on tullut. Hän sanoi, että viikko on toimialalla aika lyhyt aika, mutta ”alkutuottajat ilahtuivat, kun joku iski nyrkin pöytään, muut osapuolet eivät ehkä ilahtuneet”.

Muut osapuolet ovat kauppa ja elintarviketeollisuus.

Käytännössä toimijoiden on nyt pakko neuvotella, sillä muuten tulee pahaa jälkeä.

Liikkeellä on paljon huhuja siitä, että esimerkiksi lihatalot ovat irtisanoneet sopimuksiaan kaupan kanssa. Kukaan ei halua puhua asiasta nimellään. Vahvistusta asiaan on mahdotonta saada.

Tästäkin voi päätellä, että neuvotteluja käydään kiivaasti.

Kauppaketjuissa tiedetään kyllä, että tuottajat ovat ahtaalla. Yksi alaa tunteva ilmaisee asian niin, että ”isot laivat kääntyvät hitaasti”. Lisäksi kaupoissa on tuhansia, jopa kymmeniätuhansia tuotteita, eikä kaikkia sopimuksia ole järkevää avata.

Kuluttajat eivät voi kuin odottaa, mitä tuleman pitää. Hinnannousu oli alkuvuonna tuntuvaa, ja sota on nostanut hintoja entisestään.

Tutkimuslaitos PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala arvioi Taloussanomille viikolla, että ruoan hinnan nousu voisi olla 5–10 prosentin luokkaa tänä vuonna.

Yksittäisissä tuotteissa on nähty paljon tuota kovempia nousuja, esimerkiksi suomalaisille tärkeä kahvi kallistui vuodessa kolmanneksella.

Nyt ei voi kuin odottaa, että joku alkaa puhua neuvotteluiden tuloksesta. Tai katsella kaupassa, mitä tuotteet maksavat ja alkaako jostain tuotteesta olla pulaa. Siitä voi päätellä, että neuvottelut eivät ole päätyneet kaikkia osapuolia tyydyttävään loppuratkaisuun.

Ihmisten puheissa osa olisi valmis maksamaan kotimaisesta ruoasta paljonkin, jos hinta varmasti menee tuottajalle asti. Koska ruoan hinnan lisäksi myös energia ja polttoaineet ovat kovassa nousussa, toisiin hinnannousu osuu niin montaa kautta, että kallistuva ruoka on todellinen ongelma.