Oikeuden mukaan vastuuta ei voi siirtää työntekijälle sillä, että työpaikalla on ollut yleinen ja kirjoittamaton sääntö siitä, ettei kättä tule työntää koneeseen.

Eteläsuomalainen yritys, sen toimitusjohtaja ja kaksi työnjohtajaa on tuomittu sakkoihin kahdesta työturvallisuusrikoksesta.

Kovimmin Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaisu iski 40 päiväsakkoon tuomitulle toimitusjohtajalle. Pomo sai maksaakseen sakkoja peräti 17 000 euroa.

Toimitusjohtajan ja kahden työnjohtajan syyksi luettiin työturvallisuusrikosten lisäksi vammantuottamus.

Oikeudenkäynnissä oli kyse kahdesta työpaikalla tapahtuneesta tapaturmasta. Ensimmäinen tapahtui joulukuussa 2018, toinen toukokuussa 2019.

Ensimmäisellä kerralla naispuolinen työntekijä loukkasi ranteensa liukastuessaan ja kaatuessaan työpaikan ovella. Ranne murtui ja se piti leikata.

Vamma syntyi, kun nainen oli tulossa töihin lastauslaiturin ovesta, jota oli tapana pitää pönkättynä auki. Nainen kaatui ovensuussa.

Syytteen mukaan oven edusta oli sisäpuolelta märkä ja mahdollisesti osin jäinen. Koska ovi oli aina auki, sen eteen kertyi talvisin lunta, loskaa ja sulamisvettä.

Toinen onnettomuus tapahtui työtiloissa, kun miespuolinen työntekijä yritti poistaa pakkauskoneen kuljetinhihnan ja -rullien kohdalla olleen palan paperia tai muovia. Hihna tarttui miehen oikean käden nimettömään ja veti sormen hihnan ja rullien väliin.

Sormenpäästä irtosi pieni pala. Sormeen tehtiin ihonsiirto ottamalla kyljestä pala ihoa.

Oikeuden mukaan liukkaus lastaussillan ovella ei voinut olla yllätys vastaajille, ei edes toimitusjohtajalle, joka kertoi oikeudessa käyttävänsä toista ovea. Toinen syytetyistä työnjohtajista myönsi toruneensa alaisiaan oven auki pitämisestä.

– Jo yleiseen elämänkokemukseenkin perustuen pelkästään ulkona olevat teräsrakenteiset portaat eivät estä lumen, jään ja kosteuden kulkeutumista kenkien mukana sisätiloihin, jolloin oven edusta on sisäpuolelta märkä, kun kynnysmattoakaan ei ole ollut, oikeus linjasi.

Pakkauskoneen osalta oikeus totesi, ettei sille oltu tehty käyttöönottotarkastusta. Myöskään koneen käyttöön liittyviä vaaroja ei oltu selvitetty ja vaarojen merkitystä arvioitu. Loukkaantunut työntekijä ei puolestaan ollut oikeuden mukaan saanut riittävää koulutusta, opastusta, ohjausta tai perehdytystä koneen käyttöön.

Oikeus korosti, ettei työntekijän inhimillistä virhettä voi pitää ennalta-arvaamattomana.

– Käräjäoikeus toteaa, ettei vastuuta voi siirtää työntekijälle sillä, että työpaikalla on ollut yleinen ja kirjoittamaton sääntö siitä, ettei kättä tule työntää koneeseen. Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita.

Oikeuden mielestä vastuu on toimitusjohtajan.

– Asiassa on tullut henkilötodistelulla selvitetyksi, ettei (toimitusjohtaja) ole kummankaan työtapaturman tapahtuma-aikaan järjestänyt organisaation tehtäviä ja toimivaltuuksia työturvallisuuden osalta riittävän selkeästi, jotta hänen alaisensa esimiehet olisivat osanneet täyttää omat velvollisuutensa.

– Koska vastuutaho on jäänyt täysin epäselväksi, asiassa on tehtävä johtopäätös, ettei systemaattista vaarojen arviointia ollut delegoitu kenellekään. Näin ollen vastuu on yksin ylimmällä johdolla eli (toimitusjohtajalla).

Oikeus totesi kuitenkin, ettei toimitusjohtajan voi katsoa laiminlyöneen velvollisuuksia kuitenkaan tahallaan. Kyse oli täten huolimattomuudesta.

Molemmat työnjohtajat tuomittiin 25 päiväsakkoon. Toiselle tuli maksettavaa 500 euroa, toiselle 1 475 euroa.

Yhtiön pitää puolestaan maksaa yhteisösakkoa 10 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.