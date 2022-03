Yhdysvallat sallii Venäjän maksaa korot jäädytetyiltä tileiltä

Ellei Venäjä kykene suoriutumaan koroista, maa uhkaa ajautua maksukyvyttömäksi.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sallii Venäjän maksaa 117 miljoonan dollarin korot jäädytetyiltä tileiltä, kertoo CNN.

Venäjän valtiovarainministeriö määräsi keskiviikkona korot maksettaviksi dollaritileiltään. Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että velkojat eivät kuitenkaan ole saaneet vielä maksuja.

Talouspakotteilla on jäädytetty 300 miljardin edestä Venäjän valuuttavarantoja ulkomailla.

Ellei Venäjä kykene suoriutumaan koroista, maa uhkaa ajautua maksukyvyttömäksi. Jos Venäjä ei maksa korkoja, alkaa automaattinen 30 päivän armonaika ennen kuin maan katsotaan olevan kyvytön hoitamaan ulkomaisia lainojaan.

Valtiovarainministeri Anton Siluanov kertoi keskiviikkona Venäjän valtiolliselle medialle, että maksujen onnistuminen riippuu Yhdysvalloista.

– Meillä on rahaa, me suoritimme maksun, nyt pallo on Yhdysvaltain viranomaisilla, Siluanov sanoi Russia Todaylle (RT).

Hänen mukaansa Venäjä maksaa korot ruplissa Venäjän keskuspankin määrittämän virallisen kurssin mukaisesti, jos valuuttamaksu ei onnistu.

Venäjän tilannetta vaikeuttaa se, että pakotteiden alettua rupla on menettänyt kolmanneksen arvostaan suhteessa dollariin. Lisää maksettavaa erääntyy myöhemmin tämän kuun aikana 615 miljoonan dollarin edestä.

Venäjä jätti kotimaiset, ruplamääräiset velkansa maksamatta kriisivuonna 1998. Ulkomaiset velat se jätti maksamatta vuonna 1918, jolloin vallankumousjohtaja V.I. Lenin ilmoitti, että vasta perustettu Neuvostoliitto ei aio maksaa tsaarin ottamia lainoja.

