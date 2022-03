EU julkisti pitkän listan luksustuotteista, joita ei saa viedä Venäjälle – Tulli auttanut löytämään pakotteiden kohteena olevien omaisuutta

Euroopan unioni on säätänyt Venäjälle lisää pakotteita. Tuontipakotteet koskevat rauta- ja terästuotteita ja vientipakotteet luksustuotteita.

Tulli arvioi tiedotteessaan, että tuontipakotteet koskevat noin 30 yritystä niiden alaisiksi arvioituja rauta- ja terästuotteita tuotiin viime vuonna 72 miljoonan euron arvosta.

Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi EU asetti myös vientipakotteita yli 300 euroa maksaville luksustuotteille. Tulli arvioi tiedotteessaan, että ne puolestaan koskevat yli 300 yritystä. Tällaisiksi luksustavaroiksi määriteltyjä tuotteita Venäjälle vietiin viime vuonna 83 miljoonalla eurolla.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistun listan perusteella pakotteiden alaisia ylellisyystuotteita ovat esimerkiksi pikkusikarit, kaviaari, tryffelit ja samppanja. Pitkällä listalla ovat myös kalliit hajuvedet, parranajovalmisteet ja peruukit sekä jotkut vaatteet, jalkineet, käsilaukut ja salkut.

Myöskään timantteja, autoja, matkailuvaunuja, kalliita huviveneitä ja kodinkoneita ei enää saa viedä Venäjälle. Kiellettyä on niin ikään puhdasrotuisten siitoseläinten vienti.

Lehdestä selviää myös, keitä henkilöitä tiukentuneet pakotteet koskevat.

Toimeenpanevana viranomaisena Tulli valvoo pakotteita.

– Valvonta hoituu osana normaalia valvontaamme ja olemme myös pystyneet antamaan virka-apua muille viranomaisille pakotelistoilla olevien henkilöiden omaisuuden paikallistamiseksi, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit tiedotteessa.

Hän sanoo, että tilanne on muuttunut nopeasti. Venäjän vienti on laskenut yli 70 prosenttia ja tuontikin on alkanut kutistua nopeasti.