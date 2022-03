Venäläisen nettijätin Yandexin toimitusjohtaja erosi pakotteiden takia

Yandexilla on myös datakeskus Mäntsälässä Uudellamaalla. Konserniin kuuluva Yango tarjoaa taksikuljetuksia myös Suomessa.

Venäläisen nettijätti Yandexin toimitusjohtaja Tigran Hudaverdjan on eronnut tehtävästään jouduttuaan EU:n pakotteiden kohteeksi.

"Venäjän Googlena" tunnettu Yandex on rekisteröity Hollantiin, ja sillä on tytäryhtiöitä EU:ssa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös datakeskus Mäntsälässä Uudellamaalla.

Yandex ei ole itse joutunut pakotteiden kohteeksi, ja Hudaverdjanin pakotteet on kohdistettu hänelle henkilökohtaisesti.

Vuonna 1997 perustettu Yandex on Venäjän suurin nettiyhtiö, ja sillä on yli 60 prosentin markkinaosuus Venäjän hakukonekäytöstä.

Yhtiö on laajentanut viime vuosina toimintaansa muun muassa ruokakuljetuksiin ja kyytipalveluun. Konserniin kuuluva Yango tarjoaa taksikuljetuksia myös Suomessa.