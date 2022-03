Sodan hankala seuraus: Suomen maanviljelijät voivat joutua kovan valinnan eteen syksyllä

Maanviljelijät joutuvat syksyllä kovan valinnan eteen, jos lannoitteiden hinnat eivät sitä ennen laske.

Suomen maataloudelle tärkeiden lannoitteiden hinnat ovat yli kolminkertaistuneet pääasiassa Ukrainan sodan takia. Venäjä on merkittävä lannoitteiden sekä niiden raaka-aineiden tuottaja.

– Lannoitteiden keskeisin kasvuravinne on typpi, jonka teollisessa valmistuksessa keskeinen raaka-aine on ammoniakki. Sen valmistukseen taas tarvitaan paljon maakaasua, jonka hinta Euroopassa on noussut sodan vuoksi pilviin, kertoo erikoistutkija Olli Niskanen Luonnonvarakeskuksesta.

Suurin osa Suomen maanviljelijöistä on jo hankkinut ensi kesän lannoitteet, mutta osa heistä voi joutua ostamaan niitä nyt keväällä erittäin korkeaan hintaan. Lannoitteiden lisäksi maatalouden kuluja nostaa polttoaineiden hinnan nousu.

Ammoniakkia tuotetaan normaalisti myös muualla Euroopassa, mutta maakaasun hinnan nousun takia se ei ole ollut kannattavaa ja tehtaat ovat olleet osittain kiinni.

Niskasen mukaan lannoitepula on maanviljelijöille lähinnä taloudellinen ongelma. Eurooppaan ja Suomeen voidaan kyllä tuoda tarpeeksi lannoitteita ja niiden raaka-aineita muualtakin kuin Venäjältä, mutta kalliimpaan hintaan.

– Varmasti moni tila päätyy siihen, ettei lannoitteita ole näillä hinnoilla järkevää hankkia, koska samalla kasvaa riski, ettei viljelystä saa omiaan takaisin, Niskanen sanoo.

Viljasatoon vaikuttaa nimittäin aina yksi yhtä arvaamaton tuotannontekijä: Suomen sää.

– Jos peltoon laitetaan kalliit lannoitteet, joista hyvänä satovuonna saa nippanappa omansa pois, on aina riski, että vuodesta tulee huono ja sato jää pienemmäksi kuin kannattavuus vaatisi, Niskanen kertoo.

– Tilat tarvitsevat luottamusta siihen, että ne saavat sadosta tarpeeksi korkean hinnan.

Kesän 2023 tilanne on vielä arvoitus, sillä silloin kaikki maanviljelijät voivat joutua ostamaan lannoitteensa selvästi tavallista kalliimpaan hintaan. Niskasen mukaan monet tilat joutuvatkin pohtimaan, kannattaako lannoitteita hankkia lainkaan ja mikä verran.

– Tavanomaisessa tuotannossa tarvitaan lannoitteita, Niskanen toteaa.

– Lannoitusta voi jakaa kahteen tai useampaan erään, ja jättää jälkimmäiset erät ehkä pienemmiksi, jos kesä jää kuivaksi. Mutta jos ravinteiden määrästä tinkii liikaa, sekä sadon laatu että määrä heikkenevät hyvin nopeasti.

Teollisille lannoitteille on toki vaihtoehtoja. Luonnonmukaisin menetelmä on viljellä pelloilla vuorovuosina typpeä sitovia kasveja, kuten apilaa, niittää se ja jättää maahan viherlannoituksena.

– Se ei kuitenkaan ole ratkaisu akuuttiin kriisiin, koska ravinteiden pitäisi olla keväällä jo kasvien käytössä, Niskanen sanoo.

– Jos tänä vuonna päättää olla tuottamatta viljaa jollakin lohkolla, kannattaisi tämä vuosi käyttää hyödyksi siten, että pelto sitoo tänä kesänä typpeä ensi kesän sadontuotantoon.

Toinen keskeinen tapa ovat kierrätyslannoitteet, joista yksinkertaisin esimerkki on kotieläinten lanta. Kaikki lanta käytetään nytkin lannoitteeksi, mutta käyttöä voisi Niskasen mukaan tarkentaa ja jakaa nykyistä suuremmalle pinta-alalle.

Myös teollisuuden sivuvirroista voidaan tehdä kierrätyslannoitteita, mutta niidenkin kysyntä on kovaa.

– Tällä hetkellä nekin on myyty loppuun. Määrät ovat rajallisia, joten niitä ei ole riittävästi korvaamaan kaikkia tavallisia lannoitteita, Niskanen kertoo.

