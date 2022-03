Main ContentPlaceholder

Ruoka on kallistunut niin, että Christa, 52, käy kaupassa laskimen kanssa – vihannekset jäivät, leipä vaihtui näkkäriin

Ruuan kallistuminen on saanut Christa Kleinin luopumaan tutuista tuotteista. Hän on huomannut, että kauppojen vanhentuvien, ”punalaputettujen” tuotteiden perässä on nyt aiempaa useampi.

Christa Klein on luopunut esimerkiksi kurkusta, tomaatista, tuoreesta leivästä ja margariinista. Leivän hän korvaa näkkileivällä

Helsinkiläinen Christa Klein, 52, lähti viisikymppisenä opiskelemaan uutta alaa, jotta hän saisi tulevaisuudessa parempaa palkkaa ja paremman elintason. Sitä hän ei etukäteen tajunnut, miten tiukalle kukkaron nyörit pitäisi vetää opiskeluaikana. Taloutta on kiristänyt muun muassa ruuan kallistuminen. – Se alkoi näkyä jo ennen joulua. Yksikköhintoihin tuli 20–30 senttiä lisää, Klein sanoo. Tällä hetkellä ruuan hinnannousua kiihdyttää Ukrainan sota. Kleinin yhden opiskelijan ja kahden kissan taloudessa se on tarkoittanut ruokakaupassa äärimmäistä tarkkuutta. – Kun vielä olin töissä varhaiskasvatuksessa, olin kyllä matalapalkka-alalla, mutta minun ei tarvinnut ruokakaupassa laskea, mitä ostan. Nyt ei tulisi kuuloonkaan, että tekisin ostoksia ilman puhelimen laskinta. Sosionomiksi opiskeleva Klein kertoo elävänsä opinto- ja asumistuella sekä opintolainalla. Tuet menevät vuokraan, veteen, sähköön ja puhelimeen. Opintolainaa on huvennut pakollisiin tai yllättäviin menoihin, kuten opiskeluja varten hankittuun tietokoneeseen ja hammaslääkärikäyntiin. Tällä hetkellä Klein käyttää ruokaan 30 euroa viikossa. – Tai ihan maksimissaan 40 euroa. Ruuan kallistuminen on pakottanut jättämään osan ostoksista pois. Klein on luopunut esimerkiksi kurkusta, tomaatista, tuoreesta leivästä ja margariinista. Leivän hän korvaa näkkileivällä. Levitettä hän tekee itse voista ja öljystä. Pohdinnan paikka on se, miten saada tarpeeksi lämmintä ruokaa. Esimerkiksi valmismaksalaatikon hinta on Kleinin tutussa kaupassa noussut alle kahdesta eurosta yli sen. – Aikaisemmin söin yhtä laatikkoa kahtena päivänä. Nyt jaan sen kolmelle päivälle. Christa Klein on huomannut, että ”laputettuja” tuotteita ei enää riitä kaupassa kaikille. Alennukseen laitettuja, pian vanhaksi meneviä tuotteita Klein kutsuu pelastukseksi. Hän on kuitenkin pistänyt merkille, että punalaputettujen tuotteiden perässä on nyt paljon useampi ihminen kuin vielä vähän aikaa sitten. – Laputettuja tuotteita ei riitä kaikille. Niissä ei ole rajoituksia, joten ensimmäinen voi ottaa vaikka kaikki. Hintojen kallistuminen on ajanut Kleinin käyttämään sellaisia tuotemerkkejä, joiden hän katsoo riistävän tuottajia. Hän ei pidä siitä ja on huolissaan oman ruokavalionsa monipuolisuudesta, mutta ei silti halua tinkiä kissojensa ruuasta. Lemmikkienkin ruokien hinnat ovat nousseet. – Ei kissa ymmärrä sitä, jos kuppiin ei tule ruokaa tai jos ruoka on sellaista, jota kissa ei syö. Se voi kuulostaa hullulta, mutta ruoka, jota kissa syö, on omasta ruuasta pois. Yksin elävä keski-ikäinen on iloinen siitä, ettei hänen tarvitse huolehtia niukassa tilanteessa lasten syömisistä. Helpotus on myös se, ettei hänellä ole autoa, joten polttoaineen kallistuminen ei vaikuta suoraan hänen omaan talouteensa. Silti omakin tulevaisuus huolettaa. – Pärjään huonosti, jos hintojen kallistuminen jatkuu. Jo nyt tilanne on se, että esimerkiksi silmälääkärikulujen takia minun on haettava toimeentulotukea, Klein sanoo. Tilannetta tiukentaa muunkin kuin ruuan kallistuminen. Korona-aikana rahaa on säästynyt sillä, että Klein on tehnyt sosionomiopintojaan etänä. Kun lähiopinnot nyt yleistyvät, tiukkaan budjettiin pitää mahduttaa myös julkisen liikenteen maksut. Aiemmin Klein on hyötynyt taloudellisesti myös siitä, että hän asuu Helsingin kaupungin vanhassa vuokratalossa, jonka vuokrat ovat olleet edullisempia talon huonon kunnon takia. Ensi vuonna taloa aletaan peruskorjata ja Kleinin on muutettava alta pois todennäköisesti kalliimpaan asuntoon. – Saa nähdä, miten sitten pärjään, jos vielä opiskelen. Osa-aikatyö ei ole vaihtoehto, sillä terveydellisten haasteiden takia opiskelujen ja työnteon yhdistelmä olisi liian raskas. Klein on kuitenkin keksinyt toisen vaihtoehdon, jolla aavistuksen lisätä tulojaan. – Olen alkanut kerätä katujen pientareilta ja puistoista tölkkejä ja muita pantillisia pulloja, koska niillä saa kasvatettua viikon budjettia.